Pludmales volejbola vasara turpinās

Aizvadīts Cēsu novada pludmales volejbola čempionāta 4. posms, kas notika divās lokācijās.
Lejas Līgatnē apvienības sporta svētku ietvaros bija pludmales volejbola posms jauniešu komandām, kas tām bija trešais posms, jo, atbilstoši jaunajam novada čempionāta formātam, visos posmos sacensības visās grupās nenotiek. Starp jaunietēm pārākas par konkurentēm izrādījās Elīza Lobankova/ Sofija Galinska, otrajā vietā atstājot Kristu Vidži/ Felicitu Jerofejevu, bet trešajā vietā Elīza Kolpakova/ Enija Korčomkina.
Jauniešiem trešo reizi uz goda pjedestāla Roberts Lilientāls/ Edžus Kalniņš, kuri pirmajā posmā bija trešie, bet Priekuļu posmā svinēja uzvaru. Otrie Līgatnē — Nils Graudiņš/ Māris Tučs, trešie — Tomass Skrastiņš/ Lauris Lazdiņš, kuri bija trešie arī Priekuļos.
Vēl var minēt, ka Līgatnes sporta svētku ietvaros notika arī spēles Tautas klasē, te uzvarēja Kristīne Bērziņa/ Kārlis Bērziņš, otrajā vietā — Inese Kirilova/ Ralfs Kirilovs, bet trešajā — Santa Vaicekauska/ Sandris Gulbis.
Novada čempionāta ietvaros Straupē sacentās dāmu komandas, un par uzvarētājām kļuva Inese Kirilova/ Loreta Kirilova, bet otrās — Amanda Kupča/ Ieva Zute.
Nākamais posms būs 8. un 9. augustā Cēsu Sporta festivāla ietvaros, un tad laukumos dosies visu grupu komandas. 8. augustā spēlēs vīrieši un sievietes, bet 9. augustā — MIX komandas un jaunieši.
Kā jau rakstīts, šajā vasarā Cēsu novada čempionātu rīko sporta klubs “IVI”, un Sporta festivāla ietvaros norisināsies arī viņu jau iepriekšējos gados iedibinātais Nakts turnīrs (karnevāls) 3+1 formātā, kas ļaus gan spēlētājiem, gan skatītājiem baudīt sportisku un jautru atmosfēru.
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