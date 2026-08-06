PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 10. augusts
Vārda dienas: Madara, Genoveva, Genovefa
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Pludmales volejbola vasara turpinās

Jānis Gabrāns
19:36, 6. Aug, 2026

Medaļnieki. Sporta kluba “IVI” pārstāvji un novada pludmales volejbola čempionāta rīkotāji Igors Pupurs (no kreisās) un Ingemārs Ivanovs (no labās) kopā ar trim labākajiem duetiem jauniešu konkurencē. FOTO: no albuma

Aizvadīts Cēsu novada pludmales volejbola čempionāta 4. posms, kas notika divās lokācijās.

Lejas Līgatnē apvienības sporta svētku ietvaros bija pludmales volejbola posms jauniešu komandām, kas tām bija trešais posms, jo, atbilstoši jaunajam novada čempionāta formātam, visos posmos sacensības visās grupās nenotiek. Starp jaunietēm pārākas par konkurentēm izrādījās Elīza Lobankova/ Sofija Galinska, otrajā vietā atstājot Kristu Vidži/ Felicitu Jerofejevu, bet trešajā vietā Elīza Kolpakova/ Enija Kor­čomkina.

Jauniešiem trešo reizi uz goda pjedestāla Roberts Lilientāls/ Edžus Kalniņš, kuri pirmajā posmā bija trešie, bet Priekuļu posmā svinēja uzvaru. Otrie Līgatnē — Nils Graudiņš/ Māris Tučs, trešie — Tomass Skrastiņš/ Lauris Lazdiņš, kuri bija trešie arī Priekuļos.

Vēl var minēt, ka Līgatnes sporta svētku ietvaros notika arī spēles Tautas klasē, te uzvarēja Kris­­­tīne Bērziņa/ Kārlis Bēr­ziņš, otrajā vietā — Inese Kirilova/ Ralfs Kirilovs, bet trešajā — Santa Vaicekauska/ Sandris Gulbis.
Novada čempionāta ietvaros Straupē sacentās dāmu komandas, un par uzvarētājām kļuva Inese Kirilova/ Loreta Kirilova, bet otrās — Amanda Kupča/ Ieva Zute.

Nākamais posms būs 8. un 9. augustā Cēsu Sporta festivāla ietvaros, un tad laukumos dosies visu grupu komandas. 8. augustā spēlēs vīrieši un sievietes, bet 9. augustā — MIX komandas un jaunieši.

Kā jau rakstīts, šajā vasarā Cēsu novada čempionātu rīko sporta klubs “IVI”, un Sporta festivāla ietvaros norisināsies arī viņu jau iepriekšējos gados iedibinātais Nakts turnīrs (karnevāls) 3+1 formātā, kas ļaus gan spēlētājiem, gan skatītājiem baudīt sportisku un jautru atmosfēru.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Atjauno sporta infrastruktūru

02:05, 5. Aug, 2026

Rakstu rakstiem svin Zaubes simtgadi

03:00, 7. Aug, 2026
1

Ūdensrozes zied pagaidu dīķī

03:00, 4. Aug, 2026

Pozitīvu emociju pilna nedēļas nogale

03:00, 6. Aug, 2026

Ģimnāzijas absolvents organizē debates ar politiķiem

19:50, 6. Aug, 2026

Juris Žagars ir pārliecināts, ka Cēsīm piestāvētu Latvijas laikmetīgās mākslas muzejs

19:21, 6. Aug, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Latviešu sievietes “parastais” 101 darbiņš

19:46, 6. Aug, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Piebalgā sākās, Valmierā turpinās

15:07, 5. Aug, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Konstruktīvā politika

15:05, 4. Aug, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Šodienas nākotne — tik tālu nu esam

15:02, 3. Aug, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Cik mēs viens par otru zinām?

15:01, 2. Aug, 2026

Tautas balss

Vajag vēl kādu tualeti

19:47, 8. Aug, 2026
Pastaigu cienītāja raksta:

“Pie skaistās pastaigu takas Cēsīs, Pirtupītes graviņā tuvāk vajadzētu kādas labierīcības. Īpaši jau karstā laikā […]

Laikam kļūstam vieglprātīgāki. Apmaldamies mežā

19:47, 7. Aug, 2026
Lasītāja R. raksta:

“Mazliet taču jāapdomā, kā tiksi laukā no meža, pirms tajā ej. Saka, ka šogad palīdzēt […]

Kā organizēs satiksmi?

19:47, 6. Aug, 2026
Iedzīvotāja raksta:

“Ja Cēsīs, Vaļņu ielā, kur vecās pienotavas teritorija, ierīkos autostāvvietu, kā tad tur brauks automašīnas? […]

Atļāva visam sabrukt

15:08, 5. Aug, 2026
Lasītāja raksta:

“Labi, ka beidzot kādreizējai Cēsu pienotavai būs cits saimnieks. Žēl skatīties, kā tā ēka pārvērtusies […]

Vai, novelkot formu, pazūd prasmes

15:08, 5. Aug, 2026
Seniore V. raksta:

“Nevaru saprast, kā policists var nosist cilvēku. Jā, neesot bijis darbā, bet vai policistiem neiemāca, […]

Sludinājumi

Citi

23:25, 2. Aug, 2026

Veco mēbeļu u.c. lietu utilizācija/izvešana/pārvešana 24826054

Citi

23:22, 2. Aug, 2026

Dažādi darbi-remonta,celtniecība,demontāža, mēbeļu utiliāzācija,zāles pļaušana24826054

Īrē

12:25, 21. Jūl, 2026

Vēlos īrēt vienistabas vai divistabas dzīvokli cēsīs, līdz 200 eiro mēnesī.

Citi

21:43, 13. Jūl, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, sadzīves tehnikas, mēbeļu utilizācija, pagrabu tīrīšana. Visa veida transports. […]