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Jaunās dambretistes turpina priecēt

Jānis Gabrāns
08:44, 9. Sep, 2026

Čempiones. Baltijas atklātajā čempionātā 100 lauciņu dambretē jauniešiem pie čempionu kausiem tika jaunās cēsnieces Luīze Gudēvica-Liepiņa (no kreisās) U13 vecuma grupā meitenēm un viņas māsa Marlēna Gudēvica–Liepiņa U8 vecuma grupā meitenēm. FOTO: no albuma

Augusta izskaņā Rīgā norisinājās Baltijas atklātais čempionāts 100 lauciņu dambretē jauniešiem. Turp devās komandas “DAB Cēsis” pieci jaunie dambretisti, kā arī nu jau pieredzējušās spēlētājas māsas Marlēna un Luīze Gudēvicas-Liepiņas, kuras pārstāv citus klubus. Abas ir nesen Tallinā aizvadītā Eiropas čempionāta medaļnieces, tāpēc arī no šīm sacensībām tika gaidīts labs sniegums. Un meitenes līdzjutējus nepievīla.

Baltijas čempionātā dambretisti trīs dienu garumā izspēlēja pēc Šveices sistēmas septiņas kārtas ar apdomas laiku 45 minūtes plus 15 sekundes uz partiju.

U10 meiteņu grupā par sacensību uzvarētāju kļuva Marlēna, kura pārstāv klubu “Domāt­prieks”. Viņai piecas uzvaras un divi neizšķirti, kopā 12 punkti, par punktu vairāk nekā otrās vietas ieguvējai.

U13 meiteņu grupā par sacensību uzvarētāju ar 11 punktiem kļuva Luīze, kura pārstāv klubu “Baltais kauliņš”. Viņai septiņās spēlēs četras uzvaras, trīs partijas noslēgtas neizšķirti. Tikpat punktu vēl vienai spēlētājai, bet papildu koeficients labāks bija cēsniecei, kurai čempiones kauss.

No komandas “DAB Cēsis” vislabāk veicās Haraldam Bērziņam, kurš U8 grupā ierindojās 8. vietā 13 dambretistu konkurencē. Tūlīt aiz viņa komandas biedrs Neitans Lūkins, 9. vietā arī Gabriela Muceniece U10 vecuma grupā meitenēm. Noderīgu pieredzi guva arī Emīlija Ogliņa un Linards Kaparkalējs.

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