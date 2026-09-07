“Man joprojām ir bažas, kā tiks regulēta satiksme Cēsīs, Vaļņu ielā, ja vecās pienotavas pagalmā izveidos autostāvvietu. Turklāt, lai iebrauktu vai izbrauktu no teritorijas, jābrauc tieši gar dzīvojamo māju. Kā jutīsies tās iedzīvotāji, ja tur nepārtraukti pārvietosies transportlīdzekļi! Gribētu, lai pašvaldība pastāsta, kā tieši plānots veidot stāvlaukumu,” pauda Vaļņu ielas iedzīvotāja.
Bažas par iespējamo stāvlaukum
“Man joprojām ir bažas, kā tiks regulēta satiksme Cēsīs, Vaļņu ielā, ja vecās pienotavas pagalmā izveidos autostāvvietu. Turklāt, lai iebrauktu vai izbrauktu no teritorijas, jābrauc tieši gar dzīvojamo māju. Kā jutīsies tās iedzīvotāji, ja tur nepārtraukti pārvietosies transportlīdzekļi! Gribētu, lai pašvaldība pastāsta, kā tieši plānots veidot stāvlaukumu,” pauda Vaļņu ielas iedzīvotāja.
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