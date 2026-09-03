PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 3. septembris
Vārda dienas: Berta, Bella
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

“Meridiāns” atgriežas uzvarētāju tronī

Jānis Gabrāns
09:06, 3. Sep, 2026

Uzvarētāji! “Meridiāns OK/ CPSS” pirmā komanda pēc finiša ir gandarīti par izcīnīto uzvaru orientēšanās stafešu sacensībās “Klubu kauss”. Šī ir tikai otrā uzvara kuba vēsturē šajā sacensībās. FOTO: no albuma

Ar orientēšanās kluba “Meridiāns” pirmās komandas uzvaru noslēgušās ikgadējās sacensības “Klubu kauss”, kas šogad notika Ādažu novadā.

Uz starta stājās 52 komandas, tostarp piecas “Meridiāns OK/ CPSS” komandas.

Šīs sacensības notiek jau ilgus gadus, un klubi labprāt tajās startē, jo formāts ir īpašs, nevienās citās stafešu sacensībās tāda vismaz Latvijā nav. Komandā ir desmit dalībnieki, kuri startē septiņos etapos, trijos etapos kopā dodas divi vienas komandas orientieristi. Atbilstoši nolikumam, otrajā, ceturtajā un sestajā etapā divi dalībnieki distances veic vienlaicīgi un pāru etapu dalībnieki drīkst finišēt tikai kopā. Kā skaidro kluba “Meridiāns” valdes priekšsēdētājs Māris Baltiņš, distances ir līdzīgas, kontrolpunkti atrodas samērā tuvu un distancē daži punkti ir abiem kopīgi.

Noteikts arī tas, ka komandā startē vismaz trīs sievietes un ne vairāk kā četri dalībnieki no MW20–35 grupām. Tas viss padara šīs sacensības īpaši aizraujošas.

“Meridiāns OK/ CPSS” pirmajā komandā pirmajā etapā distancē devās Kristīne Kokina, stafeti komandas biedriem nododot 13. vietā, piecas minūtes aiz līderes. Taču stafete ir komandas cīņa, priekšā vēl seši etapi. Nākamajā etapā distancē devās jaunā maiņa — Madara Grauduma un Jurģis Bertuks, kuri savā etapā uzrādīja ceturto ātrāko laiku, kopvērtējumā paceļoties uz otro vietu. Trešajā etapā startēja Lauma Jānelsiņa, ceturtajā — Miks Graudums un Teodors Rebinovs, piektajā — Reinis Palsis, un visu laiku cēsnieki otrie aiz kluba “Auseklis IK” pirmās komandas. Līderu maiņa notika priekšpēdējā, sestajā posmā, kurā startēja Jēkabs Graudums un Rinalds Ruža. Viņi stafetes maiņas koridorā ieskrēja pirmie, nododot stafeti Matīsam Timermanim, kurš līderpozīciju spēja noturēt, un komanda kopā finiša līniju šķērsoja kā uzvarētāji! Otrās vietas ieguvēji, “Auseklis IK” apsteigti par piecarpus minūtēm.

Tādējādi “Meridiāns” uzvarētāju tronī atgriezās pēc gada pārtraukuma, jo pērn finišēja trešajā vietā. M. Baltiņš norāda, ka kluba vēsturē šī ir tikai otrā reize, kad izcīnīta uzvara: “Pirms diviem gadiem svinējām pirmo uzvaru sacensību vēsturē. Un vēl jāteic, ka atkārtojām 2024. gada panākumu, kad divas komandas bija labāko sešniekā, gan toreiz, gan šogad pirmā un piektā vieta. Gribu uzteikt mūsējo veikumu, jo nemaz tik bieži negadās, ka pirmajā sešniekā ir divas viena kluba komandas, jo konkurence ir ļoti sīva.”

Uzvarētāju rindās Matīss Timermanis tika pie divām medaļām, viena par komandas uzvaru, otru saņēma kā ātrākais etapa veicējs starp visiem septiņiem etapiem.

Noslēgumā tika apbalvotas sešas labākās komandas, un pie balvām tika arī kluba otrā komanda, kas finišēja piektajā vietā. Komandā startēja Arta Mar­t­i­­­nsone, Made Vecā, Ana­bella Luika, Andris Straz­diņš, Kriš­jānis Platacis, Sulevs Luiks, Jānis Ruža, Sandis Burt­nieks, Mārtiņš Trops un Edvards Zvirgzdiņš.

Jau šajā nedēļas nogalē pie Augstrozes ezera Limbažu novadā divu dienu sacensībās tiks sadalīti prestižie Latvijas čempionu tituli vidējā distancē un stafetēs. Jautāts vai aizvadītās stafešu sacensības bija noderīgs gatavošanās posms valsts čempionātam, M. Baltiņš norāda, ka visai nosacīti, jo apvidus Limbažu pusē būs pavisam atšķirīgs.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Sāk iepazīties ar skolu vadīšanas klasiku. Mācību gads klāt, bet nezināmā daudz

08:19, 2. Sep, 2026

Sākas jaunais mācību gads

03:00, 1. Sep, 2026

Katru mēnesi iet uz “Randiņu”

03:00, 28. Aug, 2026
1

Tīrs ūdens — bagātība, kas jāsaudzē

01:30, 29. Aug, 2026

Skolotāji satiekas un kopā mācās

03:00, 31. Aug, 2026

Baidīties vai vienkārši kļūt uzmanīgākiem

15:32, 27. Aug, 2026
1

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Sabiedrības daudzveidīgā seja

15:31, 2. Sep, 2026
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Jaunības ambīcijas un realitāte

14:43, 31. Aug, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Valodas prasmju līkloči

12:27, 31. Aug, 2026
1
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Par autoritātēm

12:24, 30. Aug, 2026
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Pamatskolas izglītība bez eksāmenu seguma. Kas tālāk?

17:25, 29. Aug, 2026

Tautas balss

Nemest puvušus ābolus mežā

12:27, 2. Sep, 2026
Dabas mīļotāja raksta:

“Skumji, ka ir cilvēki, kuri izlemj ābolus un citas dārza veltes, kuras nepagūst apēst vai […]

Vai nevar uzkrāt elektrību?

12:26, 2. Sep, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsu novadā un visā Lat­vijā arvien vairāk tiek uzstādīti saules paneļi. Būtu labi, ja tie […]

Pietrūkst apdomības

17:28, 30. Aug, 2026
Lauciniece raksta:

“Lai cik traks bija laiks un šūnapraidē jau sestdien aicināja nedoties ārā, ja nav īpašas […]

Krīzēm neesam gatavi

17:27, 29. Aug, 2026
Lasītāja G. raksta:

“Jādomā, ka cilvēki pēc pagājušās nedēļas vētras sapratīs, cik svarīgi ir apdomāt visus riskus un […]

Nevar satikt deputātu kandidātus

02:15, 28. Aug, 2026
1
Vēlētājs P. raksta:

“Gribētu aiziet uz kādu tikšanos ar cilvēkiem, kas kandidē uz nākamo Saeimu, uzdot jautājumus, bet […]

Sludinājumi

Citi

17:15, 2. Sep, 2026

Veco mēbeļu utilizācija/jauno lietu atvešana 24826054

Citi

17:13, 2. Sep, 2026

Visa veida celtniecības darbi, demontāža,mēbeļu utilizācija,zāles pļaušana,u.c. darbi 24826054

Piedāvā darbu

19:00, 21. Aug, 2026

Meklējam aprūpētāju Cēsīs Meklējam uzticamu un rūpīgu aprūpētāju darbam mājās Cēsīs. Darbs pēc grafika, no […]

Piedāvā darbu

18:36, 19. Aug, 2026

AUTO KOPŠANAS PAKALPOJUMI CĒSĪS • Salona tīrīšana un ķīmiskā tīrīšana • Virsbūves pulēšana • Lukturu […]

Citi

12:11, 13. Aug, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, sadzīves tehnikas, mēbeļu utilizācija, pagrabu tīrīšana. Visa veida transports. […]