“Meridiāns” atgriežas uzvarētāju tronī

Ar orientēšanās kluba “Meridiāns” pirmās komandas uzvaru noslēgušās ikgadējās sacensības “Klubu kauss”, kas šogad notika Ādažu novadā.
Uz starta stājās 52 komandas, tostarp piecas “Meridiāns OK/ CPSS” komandas.
Šīs sacensības notiek jau ilgus gadus, un klubi labprāt tajās startē, jo formāts ir īpašs, nevienās citās stafešu sacensībās tāda vismaz Latvijā nav. Komandā ir desmit dalībnieki, kuri startē septiņos etapos, trijos etapos kopā dodas divi vienas komandas orientieristi. Atbilstoši nolikumam, otrajā, ceturtajā un sestajā etapā divi dalībnieki distances veic vienlaicīgi un pāru etapu dalībnieki drīkst finišēt tikai kopā. Kā skaidro kluba “Meridiāns” valdes priekšsēdētājs Māris Baltiņš, distances ir līdzīgas, kontrolpunkti atrodas samērā tuvu un distancē daži punkti ir abiem kopīgi.
Noteikts arī tas, ka komandā startē vismaz trīs sievietes un ne vairāk kā četri dalībnieki no MW20–35 grupām. Tas viss padara šīs sacensības īpaši aizraujošas.
“Meridiāns OK/ CPSS” pirmajā komandā pirmajā etapā distancē devās Kristīne Kokina, stafeti komandas biedriem nododot 13. vietā, piecas minūtes aiz līderes. Taču stafete ir komandas cīņa, priekšā vēl seši etapi. Nākamajā etapā distancē devās jaunā maiņa — Madara Grauduma un Jurģis Bertuks, kuri savā etapā uzrādīja ceturto ātrāko laiku, kopvērtējumā paceļoties uz otro vietu. Trešajā etapā startēja Lauma Jānelsiņa, ceturtajā — Miks Graudums un Teodors Rebinovs, piektajā — Reinis Palsis, un visu laiku cēsnieki otrie aiz kluba “Auseklis IK” pirmās komandas. Līderu maiņa notika priekšpēdējā, sestajā posmā, kurā startēja Jēkabs Graudums un Rinalds Ruža. Viņi stafetes maiņas koridorā ieskrēja pirmie, nododot stafeti Matīsam Timermanim, kurš līderpozīciju spēja noturēt, un komanda kopā finiša līniju šķērsoja kā uzvarētāji! Otrās vietas ieguvēji, “Auseklis IK” apsteigti par piecarpus minūtēm.
Tādējādi “Meridiāns” uzvarētāju tronī atgriezās pēc gada pārtraukuma, jo pērn finišēja trešajā vietā. M. Baltiņš norāda, ka kluba vēsturē šī ir tikai otrā reize, kad izcīnīta uzvara: “Pirms diviem gadiem svinējām pirmo uzvaru sacensību vēsturē. Un vēl jāteic, ka atkārtojām 2024. gada panākumu, kad divas komandas bija labāko sešniekā, gan toreiz, gan šogad pirmā un piektā vieta. Gribu uzteikt mūsējo veikumu, jo nemaz tik bieži negadās, ka pirmajā sešniekā ir divas viena kluba komandas, jo konkurence ir ļoti sīva.”
Uzvarētāju rindās Matīss Timermanis tika pie divām medaļām, viena par komandas uzvaru, otru saņēma kā ātrākais etapa veicējs starp visiem septiņiem etapiem.
Noslēgumā tika apbalvotas sešas labākās komandas, un pie balvām tika arī kluba otrā komanda, kas finišēja piektajā vietā. Komandā startēja Arta Martinsone, Made Vecā, Anabella Luika, Andris Strazdiņš, Krišjānis Platacis, Sulevs Luiks, Jānis Ruža, Sandis Burtnieks, Mārtiņš Trops un Edvards Zvirgzdiņš.
Jau šajā nedēļas nogalē pie Augstrozes ezera Limbažu novadā divu dienu sacensībās tiks sadalīti prestižie Latvijas čempionu tituli vidējā distancē un stafetēs. Jautāts vai aizvadītās stafešu sacensības bija noderīgs gatavošanās posms valsts čempionātam, M. Baltiņš norāda, ka visai nosacīti, jo apvidus Limbažu pusē būs pavisam atšķirīgs.
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