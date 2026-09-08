PIESLĒGTIES
Otrdiena, 8. septembris
Vārda dienas: Ilga
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
ABONĒŠANA
MEKLĒT
PIESLĒGTIES
ZIŅOT DRUVAI
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
VAIRĀK

Ikdiena par un ap bitēm

Līga Salnite
08:46, 8. Sep, 2026

Mācību gada gaidās. Madara Zustere ar dēliņu Albertu gaida jauno mācību gadu un priecājas par Nītaures skolas izremontēto ēku. FOTO: Līga Salnite

“Zusteru Dravu” saimniece Madara Zustere ir jaunā mācību gada gaidās.

Uz pagasta centru atbraukusi kopā ar sestklasnieci Madaru un bērndārznieku Al­bertu. Abi bērni mācās Nī­taures Mūzikas un mākslas pamatskolā. Lepnums par atjaunoto skolas ēku un apkārtni ir pirmais, ko par pagastu saka sieviete. Turklāt viņa vērtē, ka pēdējos pāris gadus skolēnu skaits pat nedaudz palielinās. Visticamāk, tie esot no ģimenēm, kas uz pagastu pārcēlušies nesen. Šo iedzīvotāju kustību Nītaures virzienā viņa nedaudz saista ar dzirdēto, ka šajā apkaimē tieši Nītaures skola paliks kā pamatskola, bet Zaubes un Skujenes izglītības iestādes pēc laika varētu būt vien sākumskolas.

Madara ir nītauriete jau septītajā paaudzē. “Es dzīvoju vecvectēva mājā, kur dzīvojusi jau viņa vecmamma,” stāsta sieviete. Ģimene nodarbojas ar biškopību un par sekmēm teic īsi: “Iet ļoti feini!” Protams, lai nodrošinātu pietiekamus ienākumus visām ģimenes vajadzībām, vīrs strādā algotu darbu arī ārpus saimniecības, taču biškopība esot viņa sirdslieta un Madara uz pilnu slodzi vīru šajā lietā atbalsta. Viņa gan paskaidro, ka Zusteru saimniecības galvenais rūpals ir pakalpojums biškopjiem. “Biškopis atved vaska ritulīti un mēs izgatavojam šūniņas, ko ieliek rāmītī.” Pie viņiem braucot ne tikai vietējie biškopji, arī no Jel­gavas un Liepājas un vasks pārstrādei sūtīts pat no Īrijas.

Otrs Zusteru ģimenes darbības virziens ir bišu māšu audzēšana. Šajā procesā radītais medus daudzums tiek atdots vairumtirdzniecībai, kā arī nedaudz tirgots Nītaures centra veikaliņā.

Par atgriešanos dzimtajā pa­gastā un dzīves sasaistīšanu ar bitēm, Madara saka — jaunībā tas licies neiedomājami. “Kad biju jauna un mācījos šajā skolā, ne prātā nenāca, ka tomēr dzīvošu šeit, tādos laukos, un vēl — nedod Dievs, tik dziļos laukos!” Tomēr dzīve tā esot iegrozījusies, ka pēc “pasaules izmalšanas” Liepājas pusē sastapusi nākamo vīru, kopā pārcēlušies uz šejieni un viņš sievu burtiski “ievilcis” bišu dzīvē.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Valsts pasūtījums mazāks, bet konkurētspēja ne

03:00, 7. Sep, 2026
1

Sāk iepazīties ar skolu vadīšanas klasiku. Mācību gads klāt, bet nezināmā daudz

08:19, 2. Sep, 2026

Spēka stāsti par cilvēkiem mums līdzās

03:00, 5. Sep, 2026
2

Bagātā ābolu raža pārtop sulā

03:00, 2. Sep, 2026
1

Katra pieredze, kaut nianse, noder

03:00, 3. Sep, 2026

79,3 litri uz kvadrātmetru. Upes kā palu laikā

03:00, 6. Sep, 2026

Domas un viedokļi

Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Politikas patiesā puse

16:51, 7. Sep, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ziemā griestos spēlē gaismas spēles. Latvānis

16:50, 7. Sep, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Sabiedrības daudzveidīgā seja

15:31, 2. Sep, 2026
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Jaunības ambīcijas un realitāte

14:43, 31. Aug, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Valodas prasmju līkloči

12:27, 31. Aug, 2026
1

Tautas balss

“Nez, kā būs ar siltuma cenām šoziem. Ja dzīvo individuālā mājā, vari kaut kā piemēroties, …

Seniore G.

Cik ziemā maksās siltums

18:37, 7. Sep, 2026

“Piektdienas vakarā pēc darba nāku mājās pa Palasta ielu Cēsīs un ieraugu, ka uz trotuāra …

Gunta

Ieraudzīt zalkti pilsēta vidū

18:36, 7. Sep, 2026

“Man joprojām ir bažas, kā tiks regulēta satiksme Cēsīs, Vaļņu ielā, ja vecās pienotavas pagalmā …

Vaļņu ielas iedzīvotāja

Bažas par iespējamo stāvlaukum

16:52, 7. Sep, 2026

Sludinājumi

Citi

Veco mēbeļu utilizācija/jauno lietu atvešana 24826054

17:15, 2. Sep, 2026

Citi

Visa veida celtniecības darbi, demontāža,mēbeļu utilizācija,zāles pļaušana,u.c. darbi 24826054

17:13, 2. Sep, 2026

Piedāvā darbu

Meklējam aprūpētāju Cēsīs Meklējam uzticamu un rūpīgu aprūpētāju darbam mājās Cēsīs. Darbs pēc grafika, no …

19:00, 21. Aug, 2026