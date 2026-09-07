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Ieraudzīt zalkti pilsēta vidū

Gunta
18:36, 7. Sep, 2026

“Piektdienas vakarā pēc darba nāku mājās pa Palasta ielu Cēsīs un ieraugu, ka uz trotuāra kaut kas lokās. Ieskatījos vērīgāk – zalktis! Aptuveni kādus divus sprīžus garš. Nezinu, vai tas bija bērns vai vienkārši mazs. Ļoti gribējās nofotografēt piemiņai, ka pilsētas centrā sastapu šādu radību, bet kamēr sāku meklēt telefonu un iestatīt kameru, zalktis aizlocījās un ieslēpās blakus esošās pamestās ēkas dēļu spraugā. It kā zalkša klātbūtne skaitoties ekoloģiskas vides apliecinājums. Vai tiešām pašā pilsētas vidū va­rētu būt tik tīra vide?” jautāja lasītāja Gunta, pastāstot par pār­stei­dzošu sastapšanos.

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