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Politikas patiesā puse

Sallija Benfelde
16:51, 7. Sep, 2026

Kopš ASV prezidenta Donalda Trampa otrās valdīšanas ēras ne reizi vien no ekspertiem izskanējis, ka ir vērts skatīties uz Trampa darbiem, nevis uz vārdiem. Vārdos Grenlande jau labu laiku būtu ASV teritorija, Kanāda — 51. ASV štats, bet Irāna noslaucīta no zemes virsmas. Un, protams, ASV būtu ieviesusi pret Krieviju “briesmīgas sankcijas”. 2. septembrī, tikšanās laikā Ovālajā kabinetā, Tramps paziņoja: “Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim un Krievijas Federācijas neleģitīmajam prezidentam jāizbeidz “muļķīgais karš”. Es esmu apturējis astoņus karus. Astoņus. Daži no tiem tika uzskatīti par daudz sarežģītāk apturamiem nekā šis karš, bet man tos izdevās apturēt,” sacīja Tramps.

Pēc Trampa domām kara apturēšanu traucē naidīgums starp šo valstu vadītājiem. ASV prezidents apgalvo, ka ASV grib labas attiecības ar Krieviju, Ukrainu, ar visiem, jo tas ir labi biznesam. Biznesa intereses esot bijušas arī iemesls tam, ka Tramps uzaicināja Krievijas finanšu ministru Antonu Siluanovu uz G20 samitu, kas izraisīja sašutumu Eiropas valstu vadītājiem. Biežā neatbilstība starp vārdiem un darbiem ir radījusi neuzticību Trampam un viņa ar Ukrainu saistītajai politikai, jo ASV prezidents ik pa laikam vai nu sola Ukrainai ļoti lielu palīdzību, vai arī apgalvo, ka palīdzību nopietni samazinās.

Kamēr ASV prezidents turpina savas “kara un miera” dejas, Krievijas prezidents sola vēl spēcīgākus triecienus Kijivai un par mieru nerunā.

1.septembrī publicēto Levadas Centra aptauju rezultāti liecina, ka Ukrainā notiekošajam seko līdzi puse Krievijas iedzīvotāju un atbalsts armijai joprojām ir augsts. Par miera sarunām ir seši no desmit aptaujātajiem, bet par kara turpināšanu ir trešdaļa iedzīvotāju, turklāt to skaits pamazām aug. Vairāk nekā puse iedzīvotāju domā, ka specoperācija turpināsies vēl vismaz gadu. Bet seši no desmit respondentiem atzīst, ka karš kaut kādā veidā ir skāris arī viņu ģimeni.
Kopumā uz jautājumu, vai iedzīvotāji seko līdzi tam, kas notiek Ukrainā un saistībā ar to, 17 procenti atbildēja, ka notiekošajam seko ļoti rūpīgi, bet 30 procenti, ka seko diezgan uzmanīgi. Vairāk sekotāju, kuri notiekošajam seko ļoti rūpīgi, ir vīriešu vidū (19 procenti) un vecuma grupā virs 55 gadiem (27 procenti). To vidū, kas atbalsta Putinu, rūpīgo sekotāju ir 18 procentu, bet starp tiem, kuri Putinu neatbalsta, notiekošajam Ukrainā rūpīgi seko 14 procentu iedzīvotāju. Pilnīgi noteikti Krievijas armiju atbalsta 37 procenti, bet drīzāk atbalsta 31 procents iedzīvotāju. Tātad armiju, kura pārkāpj jebkādas starptautiskās normas un izdara kara noziegumus, kopumā atbalsta 68 procenti iedzīvotāju. Maz ticams, ka šos iedzīvotājus interesē ASV prezidenta Trampa domas par “muļķīgā kara” izbeigšanu.

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