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Cēsniekiem Madonā bagāta medaļu raža

Jānis Gabrāns
12:52, 16. Jūl, 2026

Pretī titulam. Cēsniece Estere Piksone distancē ar kopējo startu izcīnīja Latvijas čempiones titulu S18 grupā. FOTO: Agris Veckalniņš

Latvijas čempionāta rollerslēpošanā otro posmu ļoti veiksmīgi aizvadījuši Cēsu novada sportisti. Smeceres sila kompleksā Madonā pirmajā dienā sportisti sacentās supersprintā, otrajā — distancē ar kopējo startu.

Kuplā skaitā startēja Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēkņi, bet pie medaļām tika arī individuāli startējošie. CPSS daudzie goda pjedestāli dos arī svarīgus punktus komandu rangā, atgādināsim, ka pērn CPSS rollerslēpošanas sezonā pārliecinoši izcīnīja 1. vietu.

Sportisti arī turpināja cīņu par vietām Latvijas rollerslēpošanas izlasē pasaules čempionātam, kas septembra sākumā notiks Madonā. Izlases sastāvs kļūs skaidrs pēc trešā posma, kas augusta pirmajā pusē notiks Cēsu Olimpiskā centra slēpošanas un biatlona kompleksā.

Otrais posms sākās ar super­sprintu, kur rollerslēpotājiem sava varēšana bija jāparāda 120 m garā distancē, tātad no starta līdz finišam jāslēpo ar maksimālo ātrumu. Vispirms kvalifikācijas braucieni, pēc kuriem noteica tos, kuri iekļuva izslēgšanas braucienos.

Sacensības uzsāka FIS grupas, kur startē pieaugušie, juniori un U18 grupas sportisti. Kopējā V ieskaitē kvalifikācijā ceturto ātrāko laiku uzrādīja Cēsu novada pārstāvji Rūdolfs Raudziņš, bet astoto — Ernests Skride. Abi izslēgšanas braucienos veiksmīgi pārvarēja ceturtdaļfinālu, iekļūstot pusfinālā, taču līdz finālam nedaudz pietrūka, un rezultātā V grupā R. Raudziņam 4. vieta, E. Skridem — astotā. Toties pie sudraba godalgām abi tika savās vecuma grupās, Rūdolfs — V20 grupā, bet Ernests — V18 grupā.

S grupā pusfinālā iekļuva Amēlija Zaķe, šo barjeru pārvarēt neizdevās un viņai kopējā ieskaitē 8. vieta. Toties S20 grupā Amēlijai čempiones tituls.

S18 grupā 6. vietā Annija Krieviņa.

Tālāk distancē devās citu grupu rollerslēpotāji. V16 grupā starp četriem finālistiem trīs CPSS sportisti, no kuriem divi kāpa uz goda pjedestāla augstākajiem pakāpieniem. Čempiona tituls Artūram Zaķim, kurš bija ātrākais kvalifikācijā, bet vicečempions — Gustavs Bērziņš. Ceturtajā vietā — Klāvs Gavars.

S16 grupā Cēsu Sporta skolai vēl izteikta dominance, ceturt­daļfinālu pārvarēja sešas sportistes. Viņām konkurenci veidoja divas Madonas BJSS rollerslēpotājas. Finālā iekļuva trīs cēsnieces, tomēr čempiones titulu izcīnīja madoniete Dārta Ruļuka. Sudraba godalga Annijai Brokānei, bronza — Sendijai Dūmiņai. Ceturtā — Madara Dimitere, piektā — Elza Krastiņa, sestā — Marta Brence.

V14 grupā bronzas medaļu izcīnīja Adrians Avens, bet S14 grupā bronza Paulai Jaunzemai, 4. vieta — Rebekai Martinovai, bet 6. — Alisei Krastiņai.

Divās jaunākajās grupā vietu sadalījumu noteica divos kvalifikācijas braucienos, vērā ņemot ātrāko. S12 grupā sudraba medaļa Līvai Driķei, kura uzvarētājai zaudēja tikai 0,89 sekundes, bet bronza — Maijai Apinei. 6. vietā — Justīne Dedumeta. S10 grupā trešā — Viktorija Vilcāne, ceturtā — Nora Čičkanova.

Otrajā sacensību dienā distance ar kopējo startu brīvajā stilā. FIS kopējā ieskaitē vīriešiem par čempiona titulu cīnījās madonietis Lauris Kaparkalējs un Jēkabs Skolnieks no Rīgas sporta skolas “Arkādija”. Par 2,4 sekundēm ātrāks bija pirmais. Četri nākamie, viņu vidū arī Rūdolfs Raudziņš, cīnījās par bronzas godalgu, taču Rūdolfam šoreiz sestā vieta, no trešās vietas atpaliekot 6,2 sekundes. Toties V20 grupā R. Raudziņam sudrabs, bet V18 grupā Ernests Skride kļuva par čempionu.

FIS ieskaitē sievietēm augstajā piektajā vietā Estere Piksone (Cēsis), kurai čempiones tituls S18 grupā. Šajā grupā trešā — Annija Krieviņa, ceturtā — Adele Šlēziņa.

S20 grupā 4. vietā — Amēlija Zaķe.

V16 grupā par čempionu kļuva Klāvs Gavars, bronzas medaļa — Gundaram Cālītim, bet ceturtais — Otto Gaiss.

S16 grupā atkal uzvarēja madoniete Dārta Ruļuka, kurai 0,9 sekundes zaudēja Zane Salmiņa, izcīnot sudraba medaļu. Trešā — Elza Krastiņa, ceturtā — Marta Brence.

V14 grupā pirmais finiša līniju šķērsoja Adrians Avens, trešais — Otto Selga, bet piektais — Miķelis Klimovičs.

S14 grupā otrā Rebeka Martinova, trešā — Paula Jaunzema, sestā — Alise Krastiņa.

V12 grupā sestais — Renārs Zaķis.

S12 grupā vicečempiones tituls Līvai Driķei, ceturtā — Justīne Dedumeta, piektā — Karlīna Dedumeta.

S10 grupā sudraba godalga Viktorijai Vilcānei.

Par godalgām cīnījās arī pieredzējušāki rollerslēpotāji, un V50 grupā uzvarēja cēsnieks Mariss Zariņš, bet sudraba godalga citam cēsniekam — Uģim Dančauskim.
Trešais Latvijas čempionāta posms būs 8. un 9. augustā Priekuļos.

Medaļnieki. Daudzi Cēsu sporta skolas audzēkņi Latvijas čempionātā tika pie medaļām, arī šie trīs. Distancē ar kopējo startu Ernests Skride (no kreisās) kļuva par čempionu V18 grupā, Rūdolfs Raudziņš kļuva par vicečempionu V20 grupā, bet Annija Krieviņa izcīnīja bronzas medaļu S18 grupā.
FOTO: no CPSS albuma

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