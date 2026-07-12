Biatlonistiem pirmās spēku pārbaudes

Vasaras biatlona sezonu jau ierasti ievada Latvijas Biatlona federācijas sacensības vispārējā fiziskajā sagatavotībā, kas jau ceturto gadu notika Cēsu pusē.
Sacensības sākās Priekuļu pamatskolas stadionā ar skriešanas disciplīnu, jaunākajai U13 grupai arī tāllēkšana no vietas.
Tad Olimpiskā centra “Cēsis” slēpošanas un biatlona kompleksā notika šaušanas vingrinājumi, spēka vingrinājumi un sacensības uz rolleriem, kur vispirms distance jāveic, stumjoties ar nūjām, bet pēc tam — distance bez nūjām.
Vietu sadalījumu noteica kopvērtējums. Labs starts Cēsu pilsētas Sporta skolas (CPSS) audzēkņiem.
S grupā startēja tikai viena dalībniece, Elza Bleidele, kurai atlika rezultātu samērot ar citu grupu biatlonistiem.
V19 grupā uzvarēja Rūdolfs Raudziņš, kurš bija labākais trijās no četrām disciplīnām. Otrais — alūksnietis Jānis Žagars, trešais, atpaliekot tikai par vienu punktu — Ernests Skride, ceturtais — Kristers Beikulis.
S19 grupā uzvarēja Daugavpils biatloniste Martīne Djatkoviča, bet trīs nākamās vietas CPSS audzēknēm. Otrajā vietā Annija Krieviņa, trešajā — Amēlija Zaķe, ceturtajā — Laura Alziņa.
V17 grupā divas pirmās vietas CPSS biatlonistiem, uzvarēja Armands Gulbis, otrajā vietā — Klāvs Gavars.
S17 grupā tūlīt aiz goda pjedestāla palika Adele Šlēziņa. Viņai tikpat punktu, cik trešās vietas ieguvējai — madonietei Dārta Ruļukai, bet atbilstoši nolikumam vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta tam, kuram labāks rezultāts šaušanā, un te D. Ruļuka bija pārāka. Sestajā vietā šajā grupā — Nellija Puriņa.
V15 grupā pēc astotās vietas skriešanā, turpinājumā — šaušanā un rolleru disciplīnās sevi labi parādīja Otto Gaiss, izcīnot uzvaru kopvērtējumā. Ceturtajā vietā — Gundars Cālītis.
S15 grupā trešā Marta Brence, ceturtā — Elza Krastiņa, piektā — Loreta Melnirbe.
U13 grupā kopumā trīs disciplīnas — skriešana, lēkšana un spēka vingrinājumi. Meiteņu konkurencē pirmajā sešniekā četras CPSS sportistes. Uzvarēja Luīze Spalviņa, trešā — Alise Krastiņa, piektā — Elizabete Cercina, sestā — Līva Driķe. Zēnu konkurencē labākais no mājniekiem bija Miks Klimovičs, kuram piektā vieta.
Taču vēl pirms šīm sacensībām Olimpiskā centra “Cēsis” biatlona un slēpošanas bāzē notika tradicionālās sacensības “Cēsu balva biatlona šaušanas vingrinājumos”.
Var teikt, ka šīs bija kā pārbaudes sacensības CPSS jaunajiem biatlonistiem, jo vairākums dalībnieku bija tieši viņi, taču savu precizitāti izmēģināja arī daži Ogres biatlona kluba un Madonas sporta skolas audzēkņi.
Tā kā šīs ir sacensības tikai uz šaušanas precizitāti, tad jaunieši un jaunietes startēja kopējā ieskaitē, un, kā rāda rezultāti, visās grupās precīzākas bija tieši meitenes.
U19 grupā uzvarēja Amēlija Zaķe, otrā — Laura Alziņa, trešā — Adriana Eisaka no Ogres biatlona kluba. Ceturtais — Rūdolfs Raudziņš, aiz viņa — Annija Krieviņa un Ernests Skride.
U17 grupā pirmajā vietā Nellija Puriņa, par vienu punktu atpalika Gustavs Bērziņš un Zane Salmiņa, kuriem, attiecīgi, otrā un trešā vieta. Tālākajās vietās — Adele Šlēziņa, Armands Gulbis un Sendija Dūmiņa.
U15 grupā uzvarēja Annija Brokāne, tikai par puspunktu apsteidzot Gustavu Spolīti, bet trešais — Otto Gaiss. 6. vietā Adrians Avens.
Jau ierasti noslēgumā dueļu šaušanā sacenšas treneri un tiesneši. Šoreiz nepārspēta izrādījās Ieva Cēderštrēma, divās nākamajās vietās atstājot Henriku Šķēli un Tomu Praulīti.
Latvijas čempionāts vasaras biatlonā notiks 25. un 26. jūlijā Olimpiskā centra “Cēsis” slēpošanas un biatlona kompleksā.
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