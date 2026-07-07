Vidzemes drošības vairogs kļūst stiprāks

Lai pilnveidotu spēju veikt taktiskos uzdevumus, uzturētu gatavību valsts aizsardzības uzdevumiem, testētu bezpilota lidaparātu izmantošanu mežainā apvidū, pirms Jāņiem notika Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 27. kājnieku bataljona ikgadējais lauka taktiskais vingrinājums “Wenden”.
Vingrinājumā pirmoreiz tika iesaistīta arī bruņutehnika, jo Zemessardzes 27. kājnieku bataljons sāk saņemt bruņutransportierus PATRIA 6×6. Bataljona komandieris pulkvežleitnants Raivo Zemītis, pirms gada stājoties bataljona komandiera amatā, solīja, ka PATRIA būs viena no viņa darbu prioritātēm.
Komandieris vērtē, ka mūsdienu kaujas vide kļūst arvien dinamiskāka un mobilitāte tajā nozīmē izdzīvošanu. “Bruņutransportieri ļauj karavīriem un zemessargiem daudz ātrāk pārvietoties, drošāk sasniegt uzdevumu rajonus un efektīvāk reaģēt dažādās situācijās, jo tos var izmantot kā platformu smagajiem uguns ieročiem. Vienlaikus tie nodrošina aizsardzību pret šķembām, vieglajiem ieročiem un citiem apdraudējumiem. Mūsu reģionam tā ir skaidra zīme, ka valsts attīsta aizsardzības spējas ne tikai galvaspilsētā, bet arī reģionos. Vietējām kopienām tas stiprina drošības sajūtu un pārliecību, ka krīzes vai militāra apdraudējuma gadījumā vienības spēs rīkoties ātri, koordinēti un efektīvi,” skaidro R. Zemītis, piebilstot, ka visam ir jāstrādā kā Šveices pulkstenim. “Bezpilota lidaparāti, PATRIA, netiešā uguns atbalsts, kājnieki — viss tiek integrēts vienotā uzdevumu izpildē, lai sakautu pretinieku vai nodarītu tam maksimāli lielus zaudējumus.”
Bruņutransportieru ieviešana būtiski ietekmē arī zemessargu apmācību. Mainās mācību saturs, taktika un prasības. Nedēļas nogales mācībās, gatavojoties rudenī gaidāmajam “Namejam”, karavīri un zemessargi praktiski trenēja tieši šīs spējas — pārvietošanos, koordināciju, sakarus, reakciju uz dažādiem apdraudējumiem un vienību savstarpējo sadarbību.
Bataljona mācības apmeklēja arī Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Krjukovs. Bataljona komandieris viņu iepazīstināja ar mācību uzdevumiem, taktisko operāciju centru un kopā izbrauca uz pašu mācību vietu Raunas pievārtē.
Zemessardzes komandieris bija gandarīts par redzēto, īpaši par bezpilota lidaparātu operatoru darbu, sakot, ka dronu tehnoloģijas karadarbībā ir ieņēmušas stabilu vietu, aizvien attīstās, tādēļ Zemessardzei ir jāpilnveidojas šajā jomā. Arī 27. kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitnants R. Zemītis piebilst, ka kara laukā ir vajadzīgas inovācijas, jo cīņa starp šķēpu un vairogu ir bijusi vienmēr. Mūsdienu karā analogs ir droni un to signālu slāpētāji: “Vieni izdomā kaut ko efektīvu, otriem ir jādomā, kā pretdarboties, izdomāt kaut ko vēl efektīvāku. Arī mēs integrējam apmācībās gan Ukrainas pieredzi, gan dažādas tehnoloģijas. Piemēram, šajā vingrinājumā “Wenden” eksperimentējām ar Latvijā ražotajām bezpilota sauszemes platformām “Natrix”, kas pamatā ir radītas kā militārs palīgs karavīriem bīstamās zonās, taču šo platformu var izmantot arī civilajā sfērā.”
Vingrinājuma laikā taktiskais operāciju centrs centās strādāt tikai digitāli, testējot dažādas sistēmas, saziņas veidus un vizualizācijas, lai bataljona štābs redzētu, kur atrodas vienības. Salīdzinot ar darbu pirms pāris gadiem, progress ir milzīgs, saka komandieris R. Zemītis.
Zemessardzes 27. kājnieku bataljona bezpilota lidaparātu projekta koordinators virsleitnants Gatis Smiltiņš pastāstīja, ka vingrinājumā “Wenden” tika plaši izmantoti dažādu veidu droni, sākot no novērošanas un beidzot ar munīcijas nometējdroniem un kravu pārapgādes droniem.
G. Smiltiņš arī norādīja, ka mācības tiek izmantotas, lai eksaminētu dronu operatorus un šajās mācībās pārbaudījumu kārtoja Latvijā ražotā bezpilota lidaparāta “Beak” operatori, veicot uzdevumus dažādos diennakts laikos: “Vērtēta tiek drona apkalpe, sadarbība un mijiedarbība ar citām apkalpēm, cik ilga ir darbības nepārtrauktība un tamlīdzīgi. Dažādi kompleksi uzdevumi, misiju plānošana, izlūkošana, pretinieka ietekmēšana, viss pietuvināts maksimāli reāliem apstākļiem.”
Bataljons pilnā sastāvā atkārtoti tiksies rudenī mācībās “Namejs”, bet vasarā turpinās zemessargu individuālo iemaņu pilnveide un specializētā apmācība, rekrutēšanas pasākumi. Zemessardze turpinās sniegt atbalstu Valsts robežsardzei, pašvaldībām un citām institūcijām, lai stiprinātu valsts un sabiedrības drošību.
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