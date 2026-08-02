Tūrisms Raunai svarīgs

Tūrisma sezona rit pilnā sparā. Lai pārrunātu patlaban aktuālo, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs, pašvaldības uzņēmējdarbības un tūrisma speciālistes tikās ar raunēniešiem. No jūnija tika ieviesta maksa par Raunas pilsdrupu torņa apmeklējumu, un jāmaksā arī par auto novietošanu stāvlaukumā pie Staburaga. Par to raunēnieši bija neapmierināti, uzskatot, ka tā tiks samazināts tūristu skaits un kāpēc gan pašiem jāmaksā, piebraucot pie Staburaga. Tāpat tika paustas bažas par domes lēmumu saīsināt Raunas centra tualetes darba laiku, un pirmdienās, svētdienās un svētku dienās tualeti slēgt. Tika savākti paraksti, un vēstule nosūtīta pašvaldībai. Dome mainīja lēmumu par tualetes darba laiku, bet ne maksu par torņa apmeklējumu un stāvlaukuma izmantošanu.
Ap 30 raunēnieši bija atnākuši, lai uzzinātu gan par to, cik naudas iekasēts jūnijā, gan pašvaldības iecerēm tūrisma attīstībā. Klāt bija arī vairāki domes deputāti.
“Pašvaldībai nav neierobežotu līdzekļu, budžets netiek līdzi inflācijai, ietekmē arī notikumi pasaulē. Meklējam ilgtermiņa risinājumus. Nauda, kas tiek iekasēta par torņa apmeklējumu, tiks izmantota tā jumta atjaunošanai, bet par stāvlaukumu iekasētais — Staburaga uzturēšanai. Tas būtu pastāvīgs finansējums šiem objektiem,” skaidroja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ervins Labanovskis un uzsvēra, ka ņemti vērā raunēniešu iebildumi un par Staburaga stāvlaukuma izmantošanu visām Smiltenes novadā reģistrētām automašīnām nav jāmaksā.
Uldis Rudzītis pauda neizpratni, kāpēc tikai Raunā par populāriem tūrisma objektiem jāmaksā, bet citur novadā ne. E. Labanovskis skaidroja, ka mērķis ir paņemt naudu no viesiem, bet citus objektus lielākoties izmanto vietējie.
Statistika rāda, ka jūnijā pilsdrupu torņa apmeklējumam nopirktas 138 biļetes un iekasēts tikpat eiro, bet apmeklētāju skaitītājs uzrāda, ka pilsdrupas šogad apmeklējuši 6170 cilvēki. Staburaga stāvlaukumā jūnijā par vieglo automašīnu novietošanu iekasēti 252 eiro, par mikroautobusu — 20. Apmeklētāju skaitītājs rāda, ka šogad pie Raunas Staburaga pabijuši 4695 interesenti.
“Šie dati ir neprecīzi, jo pie Staburaga skaitītājs jūnijā nedarbojās. Taču jūlijā līdz 16. datumam to apmeklēja 1376 individuālie apmeklētāji,” pastāstīja Raunas pagasta pārvaldes vadītāja Linda Zūdiņa. Diemžēl ikdienā problēmas rada vājais interneta pārklājums. Konstatēti gadījumi, ka tūristi nevar samaksāt lietotnē par stāvlaukumu vai torņa apmeklējumu. Tāpat nereti tie, kuri dodas uz Staburagu, auto atstāj ceļmalā un neiebrauc stāvlaukumā.
E. Labanovskis uzsvēra, ka gada beigās būs objektīvāki rezultāti. Vairāki raunēnieši pauda, ka vērtējot ilgtermiņā nav pret maksu stāvlaukumā un par torņa apmeklējumu, ja nauda tiek ieguldīta šajās vietās, taču nebija diskusijas novada mērogā, uzreiz tika lemts, ka maksas pakalpojumi būs Raunā. “Ieguldījumi infrastruktūrā bijuši arī citur un tāpat būs nepieciešami,” atgādināja U. Rudzītis, bet domes priekšsēdētājs bilda, ka diskusijas bijušas pašvaldībā.
Domājot par tūrismu, raunēnietis Māris Krieviņš rosināja, ka nopietni jādomā par stāvlaukumu tūristu autobusiem. Pie baznīcas vieta diviem, jo tie novietojas perpendikulāri ielas brauktuvei, bet ir brīvdienas, kad sabrauc vairāki, autobusiem nav, kur palikt. Tika ierosināts, ka tiem varētu atvēlēt laukumu aiz autobusu pieturas, bet L. Zūdiņa paskaidroja, ka tur raunēnieši atstāj savu auto, lai ar autobusu brauktu tālāk uz darbu.
Vēl tika pārrunātas citas tūrisma jomas aktualitātes, kā arī pašvaldības uzņēmuma SIA “Smiltenes NKUP” (valdes loceklis un vadītājs ir Aigars Vīvuliņš). Atbildēja un skaidroja dažādas situācijas ūdenssaimniecības pakalpojumu saņēmējiem.
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