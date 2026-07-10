Straupei jubilejā dāvināsim liliju

Šodien, rīt un parīt Straupe svin 820 gadu jubileju.
Šodien viesus gaida Lielstraupes pils, kur satiksies vēstures stāsti ar šodienas straupiešu lepnumu par savu seno pilsētu.
Jau pusdienlaikā pilī būs sarunas par mākslu un māksliniekiem, kuri dzīvojuši un strādājuši Straupē, kā arī plenērā taps gleznas par šodienas Straupi.
Straupieši lepojas, ka viņu pils iemūžināta daudzās filmās. Pirms 60 gadiem — “Purva bridējā”. “Pils salonā varēs skatīties leģendāro filmu, kā arī tiks atklāta izstāde ““Purva bridējs” un dzīve muižā”. Tajā varēs izzināt 19. gadsimta sadzīvi un meklēt atbildes uz jautājumiem, ko ikdienā varēja valkāt īstā Kristīne, cik varēja maksāt zirgs, ar kuru jāja Edgars, kā Horsta madāma pārvaldīja muižas saimniecību,” atklāj Lielstraupes pils pārvaldniece Rudīte Vasile.
Vakarā svētkus atklās Straupes un Mazsalacas koru koncerts. Straupes koris piedalījās arī Pirmajos dziesmu svētkos, un par to atgādina vēsture. Pirms koncerta, kurā uzstāsies Z. Muktupāvels un apvienība “Tepat”, pils pagalmā sāks darboties muižas virtuve.
“Ciemiņus aicinām Straupei jubilejā dāvināt ziedošu liliju. Tiek uzskatīts, ka Straupes pilsētas ģerbonī trešais zieds ir lilija, kas simbolizē cēlumu, pilnību, dižciltību un atdzimšanu,” skaidro R. Vasile.
Sestdiena sāksies ar sportiskām aktivitātēm. Skrējienam vakar bija pieteikušies vairāk nekā simt dažādu paaudžu skrējēji. Savas nodarbes būs bērniem un jauniešiem.
“Estrādē darbi pabeigti, tā gatava uzņemt gan Raiskuma amatierteātri “Punkts uz i”, gan dejotājus koncertā “Paaudžu solis. Straupei — 820”, kurā piedalīsies pagasta deju kolektīvi — Straupes skolas dejotāji, jauniešu deju kolektīvs “Idumeja”, vidējās paaudzes kopa “Straupe” un senioru kolektīvs “Munsturis”, kā arī “Dzirnas” no Cēsīm un “Šaltupe” no Izvaltas. Koncerta sākumā būs pārsteigums straupiešiem par Straupi,” pastāsta Pārgaujas apvienības Kultūras centra vadītāja Solveiga Lobuzova un piebilst, ka pēc tam visus priecēs Fiņķis un postfolkloras grupa “Rikši”, bet ballē spēlēs “Mākoņstūmēji”.
Straupes 820. jubileja izskanēs ar svētdienas dievkalpojumu baznīcā, kurā kalpos arhibīskaps Rinalds Grants, un Vidzemes kamerorķestra koncertu.
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