Novada badmintona meistarsacīkšu septītajā kārtā spraiga cīņa

Piebalgas ielas Sporta namā Cēsīs jūlija sestdienā varēja justies kā galvaspilsētas Valodu mājā. Pirmajās divās zālēs pie volejbolistēm skanēja angļu un itāļu valoda. Taču trešajā zālē reizē ar latviešu un angļu valodu varēja dzirdēt frāzes arī japāņu un somu mēlē. Tur notika Cēsu novada badmintona meistarsacīkšu septītās kārtas spēles. Sacensību sākumā pārsteiguma balvas saņēma valmieriete Rūta Straumīte un rīdzinieks Roberts Sīga, kuri pirmie ieradās uz reģistrāciju. Pēc aizvadītām sešām kārtām kopvērtējumā izveidojušies līderu trijnieki: dāmu vienspēlēs — Grieta Jermacāne, Linda Romanovska un Vizma Sīmane. Savukārt kungiem — Armands Šteins, Ivars Petrovskis, Gatis Drunka. Arī abi trijnieki tika pie Sporta kluba “Saulrīti” veltēm. Par uzvarētāju sieviešu vienspēlēs kļuva Taizemes pārstāve Nonnada Silamai. Viņa uzvarēja — Paulu Rieviņu (LBF reitingā 111. no 597) 2:0 (21:6, 21:2), Grietu Jermacāni (19.) 2:0 (21:8, 21:8), Rūtu Straumīti (36.) 2:0 (21:5, 21:3) un finālā Lindu Romanovsku (13.) 2:0 (21: 10, 21:9). Linda pirms fināla pieveica Evelīnu Miltoviču (47.) 2:0 (21:12, 21:15) un Renāti Petzāli (46.) 2:0 (21:19, 21:14). Vīriešu vienspēlēs dominēja spēlētājs no Japānas Yudai Suzuki. Pa ceļam līdz finālam tika pieveikti — Eduards Verbovenko (108. no 618) 2:0 (21:4, 21:5), Ivars Petrovskis (27.) 2:0 (21:10, 21:5), Rūdolfs Andersons (11.) 2:0 (21:15, 21:11), Artūrs Ķelpe (2.) 2:1 (18:21, 21:10, 21:13) un finālā – Teodors Kerimovs (132.) 2:0 (21:19, 21:16). Teodoram, lai tiktu finālā, nācās pieveikt Aleksi Noviku (267.) 2:0 (21:18, 21:18), Ivo Keišu (6.) 2:0 (21:19, 21:10), Armandu Šteinu (28.) 2:0 (21:15, 21:15) un Gintaru Rundēli (29.) 2:0 (23;21, 21:18). Dāmām veiksmīgākās: Nonnada Silamai, Linda Romanovska, Rūta Straumīte, Renāte Petzāle, Grieta Jermacāne, Evelīna Miltoviča. Kungiem: Yudai Suzuki, Teodors Kerimovs, Artūrs Ķelpe, Gintars Rundēlis, Rūdolfs Andersons, Armands Šteins. Dāmu dubultspēles — Evelīna Miltoviča/ Vizma Sīmane, Linda Romanovska/ Rūta Straumīte, Renāte Petzāle/ Paula Udrovska, Paula Rieviņa/ Elza Skujiņa. Vīru dubultspēles — Teodors Kerimovs/ Yudai Suzuki, Māris Mazapšs/ Armands Šteins, Uģis Gross/ Veikko Teerialho, Roberts Sīga/ Eduards Verbovenko, Jury Khrabrov/ Mārcis Šakens, Jānis un Mārtiņš Jaunslavieši. Jauktās dubultspēles — Veikko Teerialho/ Nonnadda Silamai, Uģis Gross/ Evelīna Miltoviča, Mārcis Šakens/ Renāte Petzāle, Valērijs un Loreta Ščerbicki, Eduards Verbovenko/ Vizma Sīmane, Tomass Kopeika/ Paula Udrovska.
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