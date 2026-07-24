PIESLĒGTIES
Sestdiena, 25. jūlijs
Vārda dienas: Jēkabs, Žaklīna
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Novada badmintona meistarsacīkšu septītajā kārtā spraiga cīņa

Oļģerts Tīliks
08:50, 24. Jūl, 2026

Spēle izdevusies. “Siltumtehnikas” tūres veiksminieki kungiem: (no kreisās) Teodors Kerimovs, Yudai Suzuki, Artūrs Ķelpe FOTO: no albuma

Piebalgas ielas Sporta namā Cēsīs jūlija sestdienā varēja justies kā galvaspilsētas Valodu mājā. Pirmajās divās zālēs pie volejbolistēm skanēja angļu un itāļu valoda. Taču trešajā zālē reizē ar latviešu un angļu valodu varēja dzirdēt frāzes arī japāņu un somu mēlē. Tur notika Cēsu novada badmintona meistarsacīkšu septītās kārtas spēles. Sacensību sākumā pārsteiguma balvas saņēma valmieriete Rūta Straumīte un rīdzinieks Roberts Sīga, kuri pirmie ieradās uz reģistrāciju. Pēc aizvadītām sešām kārtām kopvērtējumā izveidojušies līderu trijnieki: dāmu vienspēlēs — Grieta Jermacāne, Linda Romanovska un Vizma Sīmane. Savukārt kungiem — Armands Šteins, Ivars Pet­rovskis, Gatis Drunka. Arī abi trijnieki tika pie Sporta kluba “Saulrīti” veltēm. Par uzvarētāju sieviešu vienspēlēs kļuva Taizemes pārstāve Nonnada Silamai. Viņa uzvarēja — Paulu Rieviņu (LBF reitingā 111. no 597) 2:0 (21:6, 21:2), Grietu Jermacāni (19.) 2:0 (21:8, 21:8), Rūtu Straumīti (36.) 2:0 (21:5, 21:3) un finālā Lindu Roma­novsku (13.) 2:0 (21: 10, 21:9). Linda pirms fināla pieveica Evelīnu Miltoviču (47.) 2:0 (21:12, 21:15) un Renāti Petzāli (46.) 2:0 (21:19, 21:14). Vīriešu vienspēlēs dominēja spēlētājs no Japānas Yudai Suzuki. Pa ceļam līdz finālam tika pieveikti — Eduards Verbovenko (108. no 618) 2:0 (21:4, 21:5), Ivars Petrovskis (27.) 2:0 (21:10, 21:5), Rūdolfs Andersons (11.) 2:0 (21:15, 21:11), Artūrs Ķelpe (2.) 2:1 (18:21, 21:10, 21:13) un finālā – Teodors Kerimovs (132.) 2:0 (21:19, 21:16). Teodoram, lai tiktu finālā, nācās pieveikt  Aleksi Noviku (267.) 2:0 (21:18, 21:18), Ivo Keišu (6.) 2:0 (21:19, 21:10), Armandu Šteinu (28.) 2:0 (21:15, 21:15) un Gintaru Rundēli (29.) 2:0 (23;21, 21:18). Dāmām veiksmīgākās: Nonnada Silamai, Linda Romanovska, Rūta Straumīte, Renāte Petzāle, Grieta Jermacāne, Evelīna Miltoviča. Kungiem: Yudai Suzuki, Teodors Kerimovs, Artūrs Ķelpe, Gintars Rundēlis, Rūdolfs Andersons, Armands Šteins. Dāmu dubultspēles — Evelīna Miltoviča/ Vizma Sīmane, Linda Romanovska/ Rūta Straumīte, Renāte Petzāle/ Paula Udrovska, Paula Rieviņa/ Elza Skujiņa. Vīru dubultspēles — Teodors Kerimovs/ Yudai Suzuki, Māris Mazapšs/ Armands Šteins, Uģis Gross/ Veikko Teerialho, Roberts Sīga/ Eduards Verbovenko, Jury Khrabrov/ Mārcis Šakens, Jānis un Mārtiņš Jaunslavieši. Jauktās dubultspēles — Veikko Teerialho/ Nonnadda Silamai, Uģis Gross/ Evelīna Miltoviča, Mārcis Šakens/ Renāte Petzāle, Valērijs un Loreta Ščerbicki, Eduards Verbovenko/ Vizma Sīmane, Tomass Kopeika/ Paula Udrovska.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Šogad pirmo reizi “Cēsnieka” titulu pasniedz diviem

03:00, 20. Jūl, 2026

Liek samazināt braukšanas ātrumu

14:03, 23. Jūl, 2026

FK “Cēsis” kaļ vērienīgus kluba darbības un attīstības plānus

13:50, 23. Jūl, 2026

Cīrulīšos top 69 jauni dzīvokļi

03:00, 21. Jūl, 2026

Cēsis. Īpašais un mainīgais

11:50, 23. Jūl, 2026

Cēsu gadskārtu svin ar mūziku, kūkām, jautrību un ļaužu pūļiem

03:00, 23. Jūl, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Politiskā samaitāšanās

11:42, 23. Jūl, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Vai bagātie arī raud?

11:11, 23. Jūl, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ak, šī bīstamā bērnu dzeja

11:08, 23. Jūl, 2026
1
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Par spīti kaislībām

12:46, 16. Jūl, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Dzeja un topošie politiķi naida krustugunīs

12:45, 16. Jūl, 2026

Tautas balss

Valsts karogam jāplīvo, ne jākarājas

11:12, 23. Jūl, 2026
Straupiete raksta:

“Straupē bija ļoti skaisti svētki, svinot 820. jubileju. Bija gan brīnišķīgi koncerti, gan citi pasākumi. […]

Kas kontrolē nesakoptas teritorijas

11:12, 23. Jūl, 2026
Cēsniece raksta:

“Vai kāds Cēsīs kontrolē prasības par sava īpašuma uzturēšanu? Dzīvoju Zirņu ielas apkaimē, tur aizvien […]

Skaistas ielas

11:09, 23. Jūl, 2026
Lasītāja raksta:

“Kad Cēsīs remontēja Pļa­vas un Krišjāņa Val­de­māra ielu, bija liels satraukums, cik brauktuves šauras un […]

Lai trokšņo, bet ne pie mājām

12:47, 16. Jūl, 2026
Seniore raksta:

“Lasīju par jauniešiem, kas naktīs brauc ar motorolleriem un traucē citiem gulēt. Ienāca parātā, ka […]

Pārmetumi nepareizam adresātam

12:47, 16. Jūl, 2026
Cēsniece A. raksta:

“Sociālajos medijos cēsnieki šausminās par Cēsu–Valmieras ceļu, kura vidū netālu no pilsētas robežas veido tādu […]

Sludinājumi

Īrē

12:25, 21. Jūl, 2026

Vēlos īrēt vienistabas vai divistabas dzīvokli cēsīs, līdz 200 eiro mēnesī.

Citi

21:43, 13. Jūl, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, sadzīves tehnikas, mēbeļu utilizācija, pagrabu tīrīšana. Visa veida transports. […]

Citi

01:14, 5. Jūl, 2026

Veco mēbeļu u.c. lietu utilizācija/izvešana/pārvešana 24826054

Citi

01:13, 5. Jūl, 2026

Dažādi darbi-remonta,celtniecība,demontāža,utiliāzācija,zāles pļaušana24826054