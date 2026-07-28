Seniori darbojas, lai radītu un sniegtu kopības sajūtu

Ar vārdiem “Svinēt un būt kopā. Svinēt cilvēkus un kopābūšanu, svinēt atmiņas, kas kļuvušas par kopīgu stāstu,” sākās biedrības “Cēsu pensionāri” 30. jubilejas svinības. Teju simts viesu — biedrības biedri un draugi — bija pulcējušies, lai arī svētku reizē pārliecinātos, ka visskaistākos mirkļus iespējams piedzīvot, esot visiem kopā.
Biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Virskule jubilejas uzrunā sacīja, ka biedrība ir vieta, kur satikt domubiedrus, iegūt jaunus draugus, kopā pavadīt laiku, būt aktīviem, uzzināt ko jaunu, doties izbraukumos, baudīt kultūru, svinēt, priecāties, būt piederīgam un būt gaidītam. Viņa arī retoriski vaicāja, vai 30 ir daudz vai maz, un secināja: “Cilvēka gados 30 gadi ir pati jaunība — ļoti maz, bet senioru gados tāds posms ir ļoti daudz. Un tomēr mūsu senioru biedrībā ir dalībnieki, kas organizācijā bijuši visu šo laiku. Īpaši vēlos godināt aktīvākos biedrus, kas nesavtīgi velta sevi, lai pārējiem dzīve biedrībā būtu interesanta.” Apliecību par goda biedra nosaukumu svētku reizē saņēma Solveiga Sīmane, Maija Košereka, Līvija Harju, Daira Cīrule, Irēna Cepa, Inta Pētersone, Silvija Mauriņa, Alīda Grīnfelde un Aina Orina.
Cēsu novada pašvaldības vadītāja vietniece Inese Suija-Markova sirsnīgi sveica biedrību svētkos: “Pašvaldības vārdā gribu teikt jums milzīgu paldies, ka esat tik gaiša mūsu pilsētas un novada daļa. Jūs nākat kopā, rūpējaties viens par otru un, pats galvenais, esat cilvēks cilvēkam. Vēlos sacīt sava trenera vārdiem — akmens, kas ripo, neapsūno, un to arī novēlu — turpināt ripot gan intelektuāli, gan mācoties, dejojot, darbojoties. Jūs esat skaitliski liela organizācija, un tas ir iespējams tāpēc, ka ir cilvēki, kuri uzņemas vairāk, kuri iegulda dārgāko, kas mums dzīvē dots, savu laiku. Pašvaldības vārdā gribu pateikt vislielāko paldies un izteikt vislielāko cieņu biedrības valdes priekšsēdētājai Mārai Virskulei un pasniegt atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu biedrības attīstībā, senioru saliedēšanā un aktīva dzīvesveida veicināšanā. Tikpat liels paldies biedrības pasākumu organizēšanā un kopības stiprināšanā biedrības valdes priekšsēdētājas vietniecei Renātei Kalniņai.” Sveicienam pievienojās arī sociālie darbinieki. Novada Sociālā dienesta vadītāja Inga Kārkliņa pauda, ka ļoti novērtē senioru kopā nākšanu, prasmi palīdzēt cits citam un būt stipram plecam priekos un arī bēdās.
“Cēsu pensionārus” sveica arī draugi — senioru biedrības no kaimiņu novadiem, aicinot priecāties un svinēt katru dienu un svinēt dzīvi. Sveicienos izskanēja atziņa, ka ir cilvēki, kuri nevēlas, lai viņus sauktu par senioriem, bet būtībā tas ir ļoti pelnīts goda nosaukums. Mīļi apsveikumi tika saņemti arī no citām Cēsu biedrībām — kultūras biedrības “Harmonija”, Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļas un Cēsu invalīdu biedrības.
Bet atmiņās un vēstures faktos videostāstos palīdzēja gremdēties cilvēki, kuri bijuši cieši saistīti ar biedrību dažādos tās pastāvēšanas laikos. Pasākuma dalībniekus ar skanīgām dziesmām priecēja mūziķu apvienība “Trio Atbalss”, ar dejām priecēja eksotisko deju studija “Soul Sisters” un deju kopa “Gaujmalietes”, par skanīgi piepildītu vakaru rūpējās Cēsu invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājs Ainārs Danga ar muzikālo grupu.
Pēc jubilejas svinībām, ko biedrība Cēsu Bērnu un jauniešu interešu centrā, “Cēsu pensionāriem” ir dažādas ieceres. Biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Virskule pastāstīja, ka turpinās piedalīties projektu konkursos, lai piesaistītu finansējumu dažādu ideju īstenošanai, tāpat vēl šajā gadā plānos ir daudz pasākumu, viens tikko beigsies, kad sāksies nākamais. “Bet pats būtiskākais ar katru no pasākumiem — neatkarīgi, vai tā ir ekskursija, tikšanās ar speciālistu, kāda no daudzajām nodarbībām, — ir radīt sajūtu, ka cilvēks ir gaidīts. Seniori ļoti vēlas parunāties, dažkārt cilvēkam pietrūkst mīļuma, ir vientulīgi. Mēs darbojamies tieši tāpēc, lai piepildītu mūsu līdzcilvēku dzīves ar prieku, sirsnību, sajūtu, ka ir kāds, kuram viņš rūp. Uz svētkiem vēlējās atnāk 99 gadīga sieviete, diemžēl to neļāva veselība. Bet tas apliecina, ka gadu skaitam nav nozīme, tiešām vēlos iedrošināt iznākt ārā no mājas un paskatīties, kas te notiek, būt starp savējiem, starp cilvēkiem, kas saprot,” iedrošina M. Virskule.
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