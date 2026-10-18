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Pie ārsta dodas ar elektroauto

Iveta Rozentāle
03:00, 19. Okt, 2026

Jauns un ērts. Jaunais elektrobusiņš Cēsu pilsētas pansionāta klientiem nodrošina ērtu braucienu. FOTO: no albuma

Jau gandrīz mēnesi Cēsu pilsētas pansionāta klienti, kad nepieciešams nokļūt uz vizītēm pie ārsta, ceļu mēro ar elektrobusiņu Mercedes-Benz eSprinter.

“Tā kā autobuss ir specializēts, tajā varam vest arī cilvēkus ar kustību traucējumiem, kuriem jāpārvietojas ar ratiņkrēslu. Tas ir ļoti nozīmīgs atvieglojums,” teic pansionāta direktors Arkādijs Suškins. “Tagad mums ir trīs busiņi, divi vecākie uzpildāmi ar degvielu. Viens no tiem ir savu laiku nokalpojis, 2001. gada ražojums, to atsavināsim. Jaunais elektroauto ir moderns, tajā ir sēdvietas, kas transformējamas, lai varētu pārvadāt slimniekus. Jaunais transportlīdzeklis ir lielāks, var pat nostāties pilnā augumā, un plašāks, tajā ir ērtāk pārvietoties. Un, protams, netērē degvielu. Arī elektrība nav bez maksas, bet tomēr daudz lētāka. Auto tiek izmantots katru dienu. Visbiežāk ir jābrauc uz kādu slimnīcu Rīgā, Vaivaru rehabilitācijas centru, arī slimnīcu Valmierā, Limbažos vai Siguldā, protams, arī uz Cēsu klīniku. Kur ir vieta, tur pierakstām pacientu.”

Ar vienu pilnu uzlādi var izbraukt Rīgu un arī nedaudz tālāk, vismaz šo­brīd. Pieļaujams, ka ziemā, kad būs sals, tas var mainīties.

Pagaidām auto tiek uzlādēts Cēsīs punktos, kur iespējama ātra uzlāde – nepilnas stundas laikā. Garāžā uzlāde ir ļoti lēna. Projektā, kurā iegādāts auto, paredzēts, ka uzlādes staciju izveidos arī pie pansionāta.

8. oktobra Cēsu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par aizņēmumu Eiro­­pas Savie­nības fonda projekta “Bez­emi­siju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Cēsu novada pašvaldībā” īstenošanas pabeigšanai. Paš­val­dība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 288 115 eiro ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi. Pro­jekta kopē­jie attiecināmie izdevumi ir 933 000 eiro.

Cēsu novada pašvaldība jau 2024. gada 26. septembrī ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta “Bezemisiju tran­sport­līdzekļu izmantošanas veicināšana Cēsu novada paš­valdībā” īstenošanu. Tā mērķis ir sniegt atbalstu pašvaldībai bezemisiju transportlīdzekļu iegādei, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku. Pro­jektā plānots iegādāties četrus elektroautobusus un pielāgot ar elektroautobusu funkcionalitāti saistīto infrastruktūru. Viens elektromobilis nonācis pansionāta rīcībā, vēl viens plānots Cēsu Sociāla­jam dienestam, kā arī pa vienam skolai Prie­kuļos un Drabešos. Tāpat projektā plānota ikdienas uzlādes vietu projekēšana un būvniecība.

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