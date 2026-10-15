Lielstraupes siluets mainās

Vēsturiskās ēkas jumta atjaunošanā iegulda vairāk nekā 400 tūkstošus eiro
Jau no vasaras vidus pa Lielstraupes pils jumtu rosās būvnieki. Rūpīgi tiek noņemti vecie dakstiņi, atjaunoti skursteņi, nomainītas laika gaitā bojātās koka konstrukcijas, nākamvasar pilij būs jauns jumts. Pamazām vien ierastais pils siluets mainās.
“Pēc fotogrāfijām varēs pateikt, vai tās uzņemtas pirms vai pēc jumta maiņas,” saka Lielstraupes pils pārvaldniece Rudīte Vasile un atklāj, ka no dīķa puses tagad redzams balts atjaunotais skurstenis. Dekoratīvās galvas diviem skursteņiem jau sen bija nobrukušas, vienai brūkot, bija sabojāts jumta segums, kas arī radīja daudz problēmu. Mainīsies arī skats uz pili no parka puses. Padomju laikā, kad pilī bija ierīkota narkoloģiskā slimnīca, vēsturiskajā jumtā tika izbūvēti vairāki logi. Bija iecerēts, ka tiks iekārtotas istabiņas klientu radiniekiem, bet šī ideja netika īstenota. “Vairs šo logu nebūs, un mainās skats uz pili,” uzsver R. Vasile un pastāsta, ka savulaik pils nav bijusi dzeltena, bet gan pelēcīga, ar gludo, nevis tā saukto biezpiena apmetumu. Stāvot pils pagalmā un skatoties virs galvenās ieejas, redzami vecie logi. “Logu augšdaļā ir rozītes, virs tām izliekumā labi redzama zilganpelēka krāsa. Logu vērtnes bija baltas.
Gribētos notekcaurulēm atjaunot pūķa galvas,” veroties uz pils jumtu, stāsta pārvaldniece.
R. Vasile pastāsta, ka pilij būs jauns jumta segums, bet tornis paliks, kāds ir, un uzteic būvnieku, SIA “A6” meistaru, darbu. Lai arī lietus laikā varētu mūrēt skursteņus, uzsliets plēves iežogojums. Pārvaldniece priecīga par uzmanīgi noņemtajiem vecajiem dakstiņiem. “Tie ir vērtība, nebūtu prāta darbs neizmantot. Talkās esam nomazgājuši jau simts dakstiņu. Kā tos izmantot, ir arhitektu ziņā,” atklāj R. Vasile un pastāsta, ka starp noņemtajiem viens datēts ar 1906. gadu, laiku, kad pili pēc 1905. gada dedzināšanas atjaunoja.
“A6” namdaris Juris Liepiņš vērš uzmanību, ka ne visus dakstiņus varēs noņemt, jo daļa padomju laikā nostiprināti ar cementu. “Koka konstrukcijas bija ļoti bēdīgā stāvoklī, pilnībā satrupējušas. Darba daudz, viss jāizdara nākamvasar,” teic J. Liepiņš.
Notiek nākamo darbu projektēšana, lai uzlabotu pils pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, lai apmeklētājs ratiņkrēslā varētu nokļūt pils pirmajā stāvā. “Veidojam ekspozīciju par pēdējiem 60 gadiem, kad pilī bija narkoloģiskā slimnīca. Tā tiks izvietota trešajā stāvā,” atklāj pils pārvaldniece.
Brīvdienās apmeklētāji pilī var ienākt pa centrālajām kāpnēm, bet darbdienās, kad strādā būvnieki, sazinoties ar pils darbiniekiem, tiks rasta iespēja ieiet.
Cēsu novada pašvaldība būvdarbu līgumu par Lielstraupes pils jumta atjaunošanu noslēgusi ar SIA “A6”, līgumcena ir 434 602 eiro bez PVN.