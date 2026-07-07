Kurš iegūs titulu “Cēsnieks 2026”, noteiks balsotāji

Turpinot vairāk nekā ceturtdaļgadsimta tradīciju, cēsnieki, citi novada iedzīvotāji un ikviens interesents tiek
aicināts balsot par apbalvojuma “Cēsnieks” pretendentiem, tā godinot personas, kuras izcili un no sirds veikušas savu darbu un sniegušas savu ieguldījumu pilsētas attīstībā un kuru veikums pozitīvi ietekmējis Cēsu pilsētas reputāciju.
Šogad balvai “Cēsnieks 2026” apbalvojuma komisija izvirzījusi četrus kandidātus: Jāni Jansonu, pūtēju orķestra vadītāju, Esteri Volfu, biatlonisti, Māri Milleru, rallija “Cēsis” organizatoru un koncertuzveduma “MĀLS” radošo komandu.
Kurš no četriem pretendentiem saņems titulu “Cēsnieks 2026”, noteiks iedzīvotāju balsojums. Laikā no 3. līdz 14. jūlijam balsot var balsošanas vietnē www.cesnieks.lv. Apbalvojums “Cēsnieks 2026” tiks pasniegts Cēsu svētkos 17. jūlijā.
Balvu “Cēsnieks” pasniedz AS “Cēsu alus” un novada pašvaldība. 2026. gada apbalvojuma komisijā piedalījās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, “Cēsu alus” komunikācijas vadītāja Agita Kārkliņa, laikraksta “Druva” galvenā redaktore Andra Gaņģe, Cēsu Sporta skolas direktore Agnese Citoviča un “Cēsnieks 2025” apbalvojuma ieguvēja Agrita Bartusēviča.
Kopš 1999. gada šis godpilnais nosaukums ir piešķirts 27 personībām, kuru vidū bijuši kultūras, zinātnes, vēstures, izglītības, sporta un sociālās sfēras pārstāvji.
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