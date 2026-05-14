Sestdiena, 16. maijs
Vārda dienas: Edvīns, Edijs
Jāredz, ko kaimiņš dara

Sarmīte Feldmane
03:00, 15. Mai, 2026

Muiža tagad atvērta. Gatartas muižas saimnieki gatavi iesaistīties tūrisma nozarē. FOTO: no albuma

Smiltenes novada tūrisma uzņēmēji dienu pavadīja Drustu pagastā. Tā bija iespēja klātienē iepazīt citu piedāvājumu, dalīties pieredzē un veidot sadarbību.

Drustu iepazīšana sākās viesu mājā “Pļavnas”. Tur uzņēmēji uzzināja pašvaldības izvirzītās tūrisma aktualitātes novadā. “Pļavnu” saimnieks Leonīds Palms kopā ar meitu Ilzi Palmu iepazīstināja ar plašajām nakšņošanas un svinību iespējām, kā arī daudzveidīgo aktīvās atpūtas piedāvājumu. Saimnieks atklāja iespaidīgo ragu kolekciju, ar aizrautību stāstīja par zivju sugām saimniecības dīķos, kuras viesi var makšķerēt, kā arī Ziemassvētku vecīša muzeju, kas piešķir vietai īpašu noskaņu. Savukārt I. Palma ir fizioterapeite, “Pļavnās” rīko pasākumus un nometnes.

“Dzilnu radošajā sētā” saimnieki Baiba Līviņa-Jarohoviča un Guntis Jarohovičs dalījās pieredzē par saviem ceļojumiem un vaļaspriekiem, kas iedvesmoja veidot šo vietu. Te ir mājīga vide nelielām svinībām un nesteidzīgai atpūtai dabas tuvumā, kur pieejama pirts, āra kubls un radošās darbnīcas, kā arī iespēja iegādāties vietējos mājražojumus veikaliņā “Dzilnu darinājumi”.

Savukārt glempingu “Didille” raksturo mūsdienīga pieeja atpūtai dabā, ērtas kupolmājas ezera krastā, tur ir kubli un mierpilna vide, kas īpaši piesaista tos, kuri meklē kvalitatīvu atpūtu prom no ikdienas steigas.    Brīvdienu māja “Ūdensrozes” tūrisma uzņēmējus uzņēma Kreiļu ezera krastā, piedāvājot plašas iespējas gan mierīgai atpūtai, gan svinību rīkošanai.   

Drusto iepazīšanas pēdējā pieturvieta bija Gatartas muiža. Tās saimnieki Aigars un Inese Kluči atklāja savu redzējumu un nākotnes ieceres, uzsvēra, ka muiža ir nozīmīgs kultūras un tūrisma objekts. Jaunie saimnieki ir atvēruši muižas durvis, un aprīļa vidū rīkotais pasākums bija jo kupli apmeklēts. Interese ir arī par svētdienas pankūku rītiem.

Novadu uzņēmēju viesošanās kādā pagastā ir jau ikgadēja tradīcija. Uzņēmēji vērtē, ka tā iespēja pašiem redzēt, ko citi dara, sadarboties un iedvesmoties.

Agnese Leiburga

Laika zaglis nočiepj arī klātbūtnes sajūtu

21:19, 15. Mai, 2026
Agnese Leiburga

Ļaunie bubuļi no ēdamlietu cilts

10:32, 12. Mai, 2026
1
Sarmīte Feldmane

Ko meklē, to ierauga

11:50, 11. Mai, 2026
Sallija Benfelde

Plaisas agresorvalsts mūrī

23:56, 10. Mai, 2026
Sandra Deruma

Mazāk ir vairāk

11:47, 9. Mai, 2026

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Atjaunotās ielas ērtas visiem

12:35, 11. Mai, 2026
Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

“Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

14:12, 10. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

Iela uzbūvēta par šauru

11:53, 9. Mai, 2026
Lasītājs J. raksta:

“Mani ļoti neapmierina Kungu ielas Cēsīs projekts. Brauktuve ir pārāk šaura, apgrūtina transportlīdzekļu pārvietošanas, var […]

