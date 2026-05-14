Jāredz, ko kaimiņš dara

Smiltenes novada tūrisma uzņēmēji dienu pavadīja Drustu pagastā. Tā bija iespēja klātienē iepazīt citu piedāvājumu, dalīties pieredzē un veidot sadarbību.
Drustu iepazīšana sākās viesu mājā “Pļavnas”. Tur uzņēmēji uzzināja pašvaldības izvirzītās tūrisma aktualitātes novadā. “Pļavnu” saimnieks Leonīds Palms kopā ar meitu Ilzi Palmu iepazīstināja ar plašajām nakšņošanas un svinību iespējām, kā arī daudzveidīgo aktīvās atpūtas piedāvājumu. Saimnieks atklāja iespaidīgo ragu kolekciju, ar aizrautību stāstīja par zivju sugām saimniecības dīķos, kuras viesi var makšķerēt, kā arī Ziemassvētku vecīša muzeju, kas piešķir vietai īpašu noskaņu. Savukārt I. Palma ir fizioterapeite, “Pļavnās” rīko pasākumus un nometnes.
“Dzilnu radošajā sētā” saimnieki Baiba Līviņa-Jarohoviča un Guntis Jarohovičs dalījās pieredzē par saviem ceļojumiem un vaļaspriekiem, kas iedvesmoja veidot šo vietu. Te ir mājīga vide nelielām svinībām un nesteidzīgai atpūtai dabas tuvumā, kur pieejama pirts, āra kubls un radošās darbnīcas, kā arī iespēja iegādāties vietējos mājražojumus veikaliņā “Dzilnu darinājumi”.
Savukārt glempingu “Didille” raksturo mūsdienīga pieeja atpūtai dabā, ērtas kupolmājas ezera krastā, tur ir kubli un mierpilna vide, kas īpaši piesaista tos, kuri meklē kvalitatīvu atpūtu prom no ikdienas steigas. Brīvdienu māja “Ūdensrozes” tūrisma uzņēmējus uzņēma Kreiļu ezera krastā, piedāvājot plašas iespējas gan mierīgai atpūtai, gan svinību rīkošanai.
Drusto iepazīšanas pēdējā pieturvieta bija Gatartas muiža. Tās saimnieki Aigars un Inese Kluči atklāja savu redzējumu un nākotnes ieceres, uzsvēra, ka muiža ir nozīmīgs kultūras un tūrisma objekts. Jaunie saimnieki ir atvēruši muižas durvis, un aprīļa vidū rīkotais pasākums bija jo kupli apmeklēts. Interese ir arī par svētdienas pankūku rītiem.
Novadu uzņēmēju viesošanās kādā pagastā ir jau ikgadēja tradīcija. Uzņēmēji vērtē, ka tā iespēja pašiem redzēt, ko citi dara, sadarboties un iedvesmoties.
Komentāri