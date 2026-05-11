PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 11. maijs
Vārda dienas: Milda, Karmena, Manfreds
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Ko meklē, to ierauga

Sarmīte Feldmane
11:50, 11. Mai, 2026

Klusi mierīgajās Cēsīs un novadā ienāk lielā politika. Klusi, kā zagšus, bet ar kastroļu graboņu. Atliek izmest līkumu ārpus pilsētas, un tur sveicieniem kā parādē, nopietnām sejām sagaida vai pavada divi vienāda izmēra vīri – Šuvajevs un Šlesers. Laikam jau uz viņiem būs jāskatās līdz oktobrim. Interesanti, kādi kungi un kundzes vienāda lieluma plakātos vēl stāvēs ceļmalās, uz ielu stūriem. Vai šāda vienveidīga vides reklāma sasniedz cilvēkus, gan jau zina reklāmisti, bet viens gan ir skaidrs, savs labumiņš būs reklāmas stendu turētājiem un zemes īpašniekiem.

Kamēr priekšvēlēšanu reklāmas vēl tikai drukā, politikā gājējs, aktieris un režisors Alvis Hermanis apceļo dzimto zemi. Ne tikai iepazīst, bet dalās ar redzēto un vērtē, kā ļaudis uz zemēm dzīvo. Lūk ,viņa rakstītais: “Pārsteigums par Cēsīm. Vietējie uztaisīja man ekskursiju, izrādās, Cēsis pa pusei mirusi pilsēta, visur tukši logi, vēl trakāk nekā Rīgā, Brīvības ielā. Leģenda par Cēsu veiksmes stāstu izrādās ir joks. Inte­resanti – kāpēc? Aizvakar biju uzaicināts uz Skujeni. Pusotras stundas laikā, braucot pa Pie­balgas ceļiem, pretī nebrauca NEVIENA mašīna. Man teiks, šim atkal “viss slikti”. Nē. Vien­kārši – viss tukšs. Tukšs un tīrs. Sēžam ar vietējiem. 13 cilvēki, mazie uzņēmēji pārsvarā. Galvenā doma – valsts žņaudz un apkaro latviešus visos iespējamos veidos, tur izdomas netrūkst. Daži vēl nav aizbraukuši, turas. Jaunieši sen prom. Bet Vidzeme ir paradīze. Braucu un domāju – Toskāna, tikai vēl skaistāka.”

Par pazīstamā režisora pausto ātri vien viedokļos dalījās un diskusijā iesaistījās 338 feisbuka lietotāji. Iespaids un vērtējums par Cēsīm viņiem pretējs, gluži kā skats uz dzīvi. Santa Dubulte raksta: “Wow wow… šī nu gan ir nepatiesība par Cēsīm. Pilsēta ir mierīga, bet ne izmirusi. Viss lēnu garu notiek, cilvēku ir pietiekami daudz, un neizskatās, ka visi jaunieši būtu aizbraukuši. Mums šeit nesteidzas, katrs dara savu darbiņu un neveido haosu. Jums, šķiet, ja nav Indijas cienīgas satiksmes uz ielām, tātad pilsētas nav? Nē, Cēsis ir un būs.”

Guntis Rozenbergs savukārt atgādina: “Ir labi Latviju atklāt sev, ne tikai gatavojaties doties lielajā politikā, bet darīt to pastāvīgi, tad sen zināmais nebūtu kā brīnums un atklājums – sākoties lielajai 2008. – 2012. gada ekonomiskajai krīzei, Cēsis bija pilsēta un vieta Latvijā, no kuras aizbrauca (emigrēja) uz ārzemēm visvairāk cilvēku. 

Tad diskusijā sevi atklāj cerīgā politiķa Alvja Hermaņa Cēsu gids Aivars Lapšāns. Viņš raksta: “Alvi izvadāju arī pa padomju rajoniem. Maizes ceptuve – grausts, pienotava, ļoti skaista ēka, bez jumta, ARR zona – atbaidoša, jauna, liela Celtniecības tresta ēka ar konferenču zāli nolaista tik tālu, ka dabūja milzīgo ēku sabrucināt. Tagad tur liela kaudze stāv, nekas nav aizvākts. Darba dienas laikā centrālā Rīgas iela tukša, reizēm vispār nav neviena cilvēka. Tur arī nav, ko darīt, nav bērnu, kas dauzītos pa skaisto vecpilsētu. Jābūt reālistam. Un …Cēsis ir mana pilsēta. Un …tāpēc neklusēju. Es nevienu Latgales pilsētu neesmu redzējis tik nolaistu. Pat Viļaka pierobežā nav ar tādiem graustiem kā Cēsīs. Mani nepiečakarēs ar Latgales biedu. Es kursēju pa visu Latviju. Nesen biju Kombuļos, Preiļos, tur cilvēki turas. Balvos neviena māja nav grausts. Ir vajadzīgs ekonomiskais – histērisks restarts par Latvijas attīstību kopumā.” 

Skaidrs, cēsnieki ir kārtīgi latvieši, par slikto zina, bet pasaulē nekliedz. Var paskaitīt, cik labā, cik sliktā uzskaitīts. Par to, kas valstī nepareizi, jau ir cita runa, tur padomu netrūkst.

Straupē gan iepazīšanās tūre un A. Hermaņa secinājums šāds: “Vakar Straupē viena sieviete saka: “Mums te viss forši. Tikai cilvēku nav.” Vēl precīzāk laikam nav iespējams. Latviešu tauta šobrīd ir kā naktī mežā apmaldījušies bērni. Nekādu ārē­jo naidnieku nav, paši savām rokām visu esam izdarījuši.   Tauta ir nohipnotizēta. Apātiska un aizmigusi. Kā viņus pamodināt, kurš to zina?    Teikšu godīgi – neizskatās ļoti cerīgi, tautai baterijas galīgi nosēdušās. Bet skaidrs viens – kamēr pēdējais latvietis vēl nepadosies, tikmēr Latvija dzīva. Pie tā arī turēsimies. Tādi mani pēdējie iespaidi, tiekoties ar cilvēkiem laukos un redzot tautu tuvplānā.” Jānis Eglītis raksta: “Straupe galīgi nav tā vieta, kur nebūtu strādīgi un gudri cilvēki. Ja kādā vietā vairs nav cilvēku, vaina nav viņos. Visticamāk, pašvaldība ir piemirsusi savus pienākumus un    Maslova piramīdu. Nauda nevienu par muļķi nepadara, bet izliek muļķus vispārējai apskatei. Tuvākā nākotne pieder pašvaldībām, un par to vajag nopietni padomāt. “

Aivars Zvirbulis jeb Čiris šīs diskusijas precīzi rezumē: “Baterijas ir nosēdušās tiem, kuri savās nedienās meklē vainīgos. Ir laime un veiksme dzīvot Latvijā, mūsu ikdienas darbs ir tas, kas sniedz gandarījumu un psiholoģisko komfortu. Tas, ka var uzlabot (vai vismaz censties) valsts pārvaldi, birokrātiju, kas pārspēj ES, ir pašsaprotami, bet dzīvesprieka uzturēšana vai atgriešana tiem, kuriem deguns dūņās, ir katra indivīda privāta padarīšana.”

Var jau teikt, ko var cepties, vai vērts lasīt, ko raksta sociālajos medijos, tur daudz muļķību. Taču izziņai un sabiedrības temperatūras izpratnei šie ieraksti ļoti noderīgi. Zinošs, politiski izglītots vēlētājs ne vienai vien partijai ir bīstams. Situācijas konstatācija ir skaista eseja, neizdarītā uzskaitījums – vēstures lappuse, bet līdz oktobrim gribētos lasīt skaidru rīcības plānu, ko, kā un kāpēc darīs, cik tas maksās, kur ņems naudu. Apnikuši skaistvārži, nākotnes solītāji, manu problēmu vaininieku atklājēji utt. Vēl laiks pārdomām. Man un citiem vēlētājiem. Un partijām. Latvija to ir pelnījusi.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Būt mammai ir laime

03:00, 10. Mai, 2026
1

Saglabāt un pilnveidot kultūrtelpu

03:00, 8. Mai, 2026

Mazo vokālistu drosme un vēlme dziedāt

09:42, 6. Mai, 2026
2

Lai sakopta apkārtējā vide

03:00, 5. Mai, 2026
1

Meiteņu florbola zelta un sudraba pavasaris

10:27, 8. Mai, 2026

Čornobiļas AES avāriju neaizmirst

03:00, 9. Mai, 2026

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ko meklē, to ierauga

11:50, 11. Mai, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Plaisas agresorvalsts mūrī

23:56, 10. Mai, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Mazāk ir vairāk

11:47, 9. Mai, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Karš pār mūsu galvām un zem kājām

11:46, 9. Mai, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Joprojām un atkal

09:40, 6. Mai, 2026

Tautas balss

Atjaunotās ielas ērtas visiem

12:35, 11. Mai, 2026
Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

“Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

14:12, 10. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

Iela uzbūvēta par šauru

11:53, 9. Mai, 2026
Lasītājs J. raksta:

“Mani ļoti neapmierina Kungu ielas Cēsīs projekts. Brauktuve ir pārāk šaura, apgrūtina transportlīdzekļu pārvietošanas, var […]

Neuzdrošinās pateikt savu sāpi

15:53, 3. Mai, 2026
2
Cēsu novada iedzīvotāja L. raksta:

“Mūsu sabiedrība sadalījusies ne tikai pēc tā, cik vieni turīgi un citi trūcīgi, bet arī […]

Disharmonija

12:45, 1. Mai, 2026
Oļģerts raksta:

Cēsis. Ir kārtējais dienas rīts. Gaidu autobusu, lai dotos uz Rīgu. Atjaunotais Stacijas laukums liecina […]

Sludinājumi

Citi

22:18, 10. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie Darbi-celtniecības,zāles pļaušanas,koku,zaru zāģēšana un citi darbi. 24826054

Citi

16:21, 14. Apr, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054