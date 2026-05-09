“Mani ļoti neapmierina Kungu ielas Cēsīs projekts. Brauktuve ir pārāk šaura, apgrūtina transportlīdzekļu pārvietošanas, var radīt bīstamas situācijas. Pa šo ielu mācību gada laikā pārvietojas ne mazums automašīnu, vecāki ved bērnus uz netālo 1. pamatskolu. Ziemā, kad brauktuves malās būs sastums sniegs, būs vēl sarežģītāk. Toties ietves ir platas. Kāds nolūks ir šādam ielas projektam, grūti saprast, jo ēku te nav daudz, gājēju diezgan maz, tikai vietējie iedzīvotāji, jo Kungu iela nesavieno kādus sabiedriskos objektus,” vērtēja lasītājs J.
Iela uzbūvēta par šauru
Lasītājs J.
11:53, 9. Mai, 2026
