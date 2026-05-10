Lielie ielu pārbūves projekti tuvojas finišam

Turpinās Cēsīs pērn iesāktie vērienīgie ielu pārbūves projekti. Pļavas un Krišjāņa Valdemāra ielā redzamas ietvju un zaļās zonasaprises. Lapsu ielas kvartāla ielu pārbūvē nav tālu pēdējie darbi.
Pļavas un K. Valdemāra ielā tiek veidotas ietves un zaļās zonas labiekārtojumi. “Būtisks mērķis, pārbūvējot šīs ielas, bija kvartāla zaļināšana un gājējiem un velobraucējiem draudzīgas vides veidošana,” atgādina Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Zane Pūcīte un piebilst, ka labiekārtojuma elementi būs kā dabiski šķēršļi, lai bremzētu transporta līdzekļu pārvietošanās ātrumu. Samērā šaurajā Pļavas ielā ietvi būvē vienā pusē, bet pietiekami platu, lai gājējiem būtu ērti pārvietoties. Projekta vadītāja arī atzīst, ka saņemti iedzīvotāju iebildumi par ielu plānojumu, bet vērtē, ka rezultāts būs skaists un apkaime kļūs daudz patīkamāka.
K. Valdemāra ielai patlaban tiek meklēti labākie risinājumi, lai piegulošajos īpašumos nepasliktinātos situācija ar lietus ūdeni un būtu ērta piekļūstamība. Z. Pūcīte pastāstīja, ka viens no lielākajiem sarežģījumiem ir saskaņot ielas un īpašumu dažādos līmeņus. “Mums ir daudz diskusiju ar teritoriju īpašniekiem, lai rastu pēc iespējas labākos risinājumus ielas un īpašumu dažādo līmeņu starpības salāgošanai,” saka Z. Pūcīte. “Pašā ielā lietus ūdens kanalizācija, kuras tur iepriekš nebija, ir sakārtota, tagad tiek spriests par papildu gūliju, lietus ūdens kolektoru, ierīkošanu. Pašvaldība tos nevar ierīkot privātīpašumos, tāpēc meklējam variantus, kā ar gūliju izbūvi ielā samazināt lietus ūdeņu ieplūšanu privāto īpašnieku teritorijās.” Z. Pūcīte norāda, ka situācija ar līmeņu salāgošanu izkristalizējusies tagad, kad situācija redzama dabā, kad aprīļa sākumā pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma atsākušies būvdarbi. Projekta vadītāja norāda, ka arī būvniecības darbu izpildītājs SIA “ACBR” ļoti nāk pretī, kopā ar teritoriju īpašniekiem vērtē, kā būtu vislabāk atrast saderību starp ielas un īpašumu līmeņiem.
“Druva” jau pērn rakstīja, ka Krišjāņa Valdemāra un Pļavas ielas pārbūve iekavējās, jo darba gaitā atklājās dažādas problēmas, nesakritības ar projektu, rokot parādījās komunikācijas, par kurām iepriekš nebija zināms, nācās vērtēt to nepieciešamību. Līdztekus ielas pārbūvei K. Valdemāra ielā būvēja siltumtrasi, kuras celtniecība iekavējās. Tas traucēja abu ielu pārbūvi veikt būvnieka iecerētajā termiņā, taču līgumā paredzētie termiņi netiek pārkāpti. Jautāta, vai kopumā K. Valdemāra un Pļavas ielas rekonstrukcijas izmaksas būs lielākas, nekā plānots sākumā, Z. Pūcīte atbild apstiprinoši, bet norāda, ka visu sarēķināt varēs, kad darbi būs pabeigti.
Lapsu ielā turpinās bruģēšana un labiekārtošana, lai maija beigās varētu uzklāt pēdējo asfalta kārtu ielas posmā no Vaives ielas līdz aplim Piebalgas un Lapsu ielu krustojumā, stāsta Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projekta vadītāja Iveta Herbsta. Asfalta ieklāšanas laikā rotācijas apli satiksmei uz dažām dienām slēgs, satiksmi novirzīs pa iepriekš izveidoto apvedceļu. Jūnija sākumā Lapsu ielā pabeigs labiekārtošanas darbus un uzklās horizontālo marķējumu.
Apšu ielas posmā no Lapsu ielas līdz Ata Kronvalda ielai un A. Kronvalda ielas posmā no CATA vārtiem līdz Vaives ielai ir pabeigta apakšzemes komunikāciju izbūve, segums sagatavots asfaltēšanai. Vaives un A. Kronvalda ielas krustojumā būs nelieli satiksmes apgrūtinājumi, norāda I. Herbsta.
“Nelieli satiksmes apgrūtinājumi gaidāmi Vaives un A. Kronvalda ielas krustojumā. Lai pabeigtu komunikāciju izbūvi ielas robežās, dažas dienas braukšana būs apgrūtināta, būvuzņēmējs organizēs satiksmi, uz laiku slēdzot vienu ielas pusi. Precīzs darbu laiks tiks paziņots. Arī šajās ielās asfalta klāšana plānota maija pēdējā nedēļā. Darbi noritēs vairākās dienās, īslaicīgi slēdzot satiksmi A. Kronvalda ielas posmā, kamēr darbi tiks veikti Apšu ielā, un otrādi. Precīzi ielu slēgšanas datumi vēl nav noteikti, jo tie ir atkarīgi no sagatavošanās darbu gaitas un laika apstākļiem,” atklāj projektu vadītāja I. Herbsta.
Par satiksmes izmaiņām iedzīvotājus aicina sekot pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos medijos un citos plašsaziņas līdzekļos.
Komentāri