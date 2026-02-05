Interesentiem ļauj ielūkoties radošā un digitālā kvartāla “Rainis” otrā korpusa telpās

“Atceros, kā šeit kā bērns skrēju pa ražošanas telpām, kas tolaik man šķita tik milzīgas,” “Druvai” teic cēsniece Jana Dzērve, kura piektdien, 30. janvārī, bija atnākusi aplūkot todien svinīgi atklātās radošā un digitālā kvartāla “Rainis” otrā korpusa Raiņa ielā 27 telpas, kur Cēsu novada pašvaldība turpina vēsturiskā un degradētā industriālā mantojuma pārveidi par modernu, atvērtu un daudzfunkcionālu vidi radošai un inovatīvai uzņēmējdarbībai.
Lai arī pašu Janu Dzērvi interesējošās īslaicīgās telpu nomas iespējas Raiņa kvartālā īsti netiek piedāvātas, viņa priecājas, ka atnākusi aplūkot jaunās telpas un atzīst, ka tas bijis visai interesanti. Cēsniece gan kopumā “Druvai” par uzņēmējdarbības attīstību Cēsu pilsētā pauda skeptisku viedokli, atzīstot, ka, viņasprāt, kaimiņu pilsētai Valmierai izdodas veiksmīgāk strādāt šajā jomā.
Atklāšanas dienā, iepriekš piesakoties, ikviens interesents varēja ielūkoties radošā un digitālā kvartāla “Rainis” otrajā korpusā. Kā novēroja “Druva”, apmeklētājiem īpaši interesanti šķita ieskatīties telpās, kuras jau apdzīvo nomnieki, piemēram, aprunāties ar apģērbu zīmola “Dejamoon” veidotāju, kā arī apsveicināties ar arhitektu biroja SIA “Trīs Arhitektūra” pārstāvjiem.
Par sevi interesentiem pastāstīja arī jauno telpu aprīkojuma izgatavotāji. SIA “ARKA AK”, kas darbojas Cēsīs, piedāvā klusuma kabīnes birojiem, viena no tām uzstādīta jaunajās telpās. Uzņēmuma pārstāvis Maksimilians Arnolds Biezais paskaidroja, ka kabīnēm ir inovatīvs risinājums, ražotas no dabīgiem un ilgtspējīgiem materiāliem un aprīkotas ar piecu slāņu trokšņa slāpēšanas tehnoloģiju. Kabīnes izmanto, lai sarunātos pa tālruni, tā nodrošinot, ka netraucē apkārtējie trokšņi, un arī garantējot sarunas konfidencialitāti.
Cēsu novada pašvaldībā skaidro, ka pirmā nomas tiesību izsole otrajai kādreizējās neredzīgo biedrības atjaunotajai daļai tika izsludināta jau 2025. gada decembrī, no 1. februāra pirmās telpas apdzīvo četri radoši uzņēmumi: arhitektu birojs SIA “Trīs Arhitektūra”, apģērbu zīmols “Dejamoon” (SIA “Fenkelis), dizaina studija “Hint” (SIA “Geetahint) un Ziemeļu reģiona amatu meistaru ģilde jeb SIA “Northmen Guild”.
Kā vēsta pašvaldība, telpu nomas process notiks secīgi, vispirms ļaujot nomniekiem apdzīvot ēkas pirmo stāvu. Šobrīd norit darbs pie otrā un trešā stāva telpu nomas tiesību izsoles noteikumu izstrādes. Interesentiem par aktuālajām nomas tiesību izsolēm iespējams sekot līdzi Raiņa kvartāla mājaslapā “rainakvartals.lv” un vietnē “cesis.lv”.
“Lai saglabātu kvartāla radošo konceptu, šobrīd aktīvi strādājam pie tālākās attīstības vīzijas, lai uzņēmējiem būtu skaidrāka izpratne par to, kas ir radošās un digitālās industrijas, kā arī kādas kopienas aktivitātes – kā šīs ēkas pievienotā vērtība – tās ietver,” stāsta Dace Eihenbauma, Cēsu novada pašvaldības iestādes “Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvalde” vadītāja.
Renovācijas darbus 2066,7 m2 platībā veica SIA Woltec, un būvdarbi ilga 12 mēnešus. To laikā ēka saglabājusi plašu un gaišu otrā stāva multifunkcionālo zāli, savukārt pirmais stāvs pārtapis par 11 biroja telpām – 9 no tām vidēji 35 m2 platībā, bet divas vidēji 72 m2 platībā. Ēkai nodrošināta vides pieejamība, bet jumta stāvs ieguvis jaunu, gaišu telpu un plašu terasi nelielam ēdināšanas uzņēmumam.
Ēkas pārbūve īstenota Taisnīgas pārkārtošanās fonda projekta “Atbalsts uzņēmējdarbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai, veicinot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku” (projekta identifikācijas Nr. 6.1.1.3/1/24/A/017) ietvaros. Kopējās Raiņa 27 objekta izmaksas sastāda 2 759 595.44 EUR bez PVN.
Komentāri