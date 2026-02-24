PIESLĒGTIES
Trešdiena, 25. februāris
Vārda dienas: Alma, Annemarija
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Vasaras ielas kompromiss darbojas, taču darāmā netrūkst

Andra Gaņģe
22:51, 24. Feb, 2026

FOTO: visit.cesis.lv

Vasaras iela Cēsīs būs arī šogad. Šīs ieceres īstenošanai trīs iepriekšējos gados ir izslīpējusies kārtība, ko pieņem Rīgas ielas uzņēmēji un kas atbilst pašvaldības redzējumam. Tiekoties ar uzņēmējiem, lai runātu par gaidāmo sezonu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova lietoja vārdu kompromiss, kas liecina par abu pušu atrasto sadarbību.

Tāpat kā pērn, Rīgas ielu no Kases ielas līdz Rožu laukumam no 30. maija auto satiksmei slēgs sestdienās no pulksten 15 līdz svētdienas novakarei, pulksten 18. I.Suija-Mar­kova atgādināja, ka mērķi ir tie paši, kas līdz šim – pilnveidot publiskās telpas kvalitāti, padarot vecpilsētas vidi draudzīgu gājējiem un velo­braucējiem, veicinot apmeklētāju plūsmu nedēļas nogalēs. Lai šis ielas posms veidotos par tikšanās un atpūtas vietu cēsniekiem un iebraucējiem, savu devumu sagatavojusi vietvara, taču jāiesaistās arī pašiem kafejnīcu un veikalu saimniekiem, kuru rūpals atrodas Vasaras ielas projekta teritorijā, teica domes priekšsēdētāja vietniece.

Uzklausījuši pašvaldības speciālistu piedāvājumu Vasaras ielas iedzīvināšanai, daļa uzņēmēju diskusijā neiesaistījās, bet daļa norādīja uz problēmām un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Uzņēmēja Oksana Zariņa – Jarohoviča vērtēja, ka Rīgas ielas vecpilsētas posmā jau tāpat ir pietiekami daudz ēku, kurās nav ārēji redzamas darbības, ja arī veikaliem brīvdienā strādāt ir neizdevīgi, cilvēkiem rodas neapdzīvotības, tukšuma sajūta. Veikalu īpašnieki atzina, ka kafejnīcas par apmeklētāju trūkumu nedēļas nogalēs nevar sūdzēties, bet tirgotavas nesaņem pietiekamu pašvaldības atbalstu. Piemēram, vietvara sociālo mediju kontos aicina baudīt pilsētu, bet veikalu piedāvājumam ir nepietiekamas atsauces, sacīja “Tili studio” īpašniece Inese Osīte. Pašvaldības Uzņēmēj­darbības un tūrisma pārvaldes vadītāja Dace Eihenbauma bilda, ka speciālisti seko uzņēmēju jaunumiem, informē par tiem tūrisma reklamējošajās interneta vietnēs, bet, protams, darbu vienmēr var uzlabot. Viņa arī rosināja pieteikties būtiskam mārketinga rīkam – zīmolam “Radīts Cēsu novadā”, kas pieejams bez maksas.

Uzņēmēji vairakkārt uzsvēra, ka pilsētā ir maza cilvēku kustība, izskanēja vērtējums, ka vietējie iedzīvotāji Vasaras ielu nepiepildīs ar kustību un nedos pietiekamus ienākumus. Trūkst tūristu grupu, pauda O. Zariņa – Jarohoviča. Jānis Maizītis teica: “Cēsīs brīvdienu rīti ir patīkami, klusi, bet nav biznesa, un vides uzlabojumi nepiepildīs vecpilsētu. Varbūt vajag runāt ar Cēsu tirgu, lai arī tā tirgotāji nāk uz pilsētas centru.” I. Osīte izteica priekšlikumu radīt Vasaras ielai gan ērtākus un gaumīgākus sēdekļus, gan vides noformējumu, kas saistītu iedzīvotājus un citus apmeklētājus.

Vietvaras pārstāvji atklāja, ka pilsētvides dekorācijas ir dārgas, tas ir galvenais iemesls, kas vienmēr tiek ņemts vērā, runājot par ārtelpu. Savukārt tirdziņu biežums ir rūpīgi jāapsver, vērtēja I. Suija-Markova, jo to pārsātinājums var radīt pretēju efektu, proti, apnikumu. Runājot par gadskārtu un pilsētas svētku tirdziņiem, uzņēmēji rosināja mainīt izvietojuma plānojumu, lai tirgotāju teltis, letes būtu ērti pieejamas. Parasti tirdzniecības vietas ir tuvu cita citai un abās ielas puses, pa vidu plūst cilvēku straume, piestāt un ko nopirkt ir apgrūtinoši, un tā zaudētājs ir gan pircējs, gan pārdevējs. Uz­ņēmēja Mārīte Lazdiņa norādīja, ka tirdziņi Rīgas ielā mēdz izvietoties no Raunas vārtiem līdz Rožu laukumam, bet tālāk līdz Līvu laukumam ir tukšs. Iz­skanēja arī doma, ka svētku tirdziņš varētu notikt plašākā vecpilsētas apkaimē.
Pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Zane Neimane atzina, ka tirdziņiem tiek saņemts ļoti liels pieteikumu skaits un visi vēlas tirgoties Rīgas ielā. Rīkotāji meklē labākos iespējamos risinājumus. Taču, lai Va­saras iela kļūtu par cilvēku pulcēšanās vietu, vēl vairāk jādomā par pasākumiem, notikumiem, kas piesaista.

Vietvaras pasākumu plānā paredzēts, ka sezona sāksies 30. maijā Rožu laukumā ar tradicionālo Bērnu dienu. Katrā nedēļas nogalē plānots kāds notikums, kas cēsniekus un pilsētas viesus atvestu uz Vasaras ielu. Te paredzēta sieviešu un vīru kora salidojuma noslēguma zaļumballe, koncerti, kuriem pagaidām programma netika publiskota, bet Z. Neimane pastāstīja, ka organizatoriskais darbs to rīkošanai notiek. Vasaras ielā ienāks sarunu festivāls LAMPA, pilsētas svētki un mazāki sarīkojumi. Un pasākumu kalendārā atstāta vieta arī uzņēmēju rīkotām aktivitātēm. Z. Neimane atgādināja par pašvaldības mazo kultūras projektu konkursu, kur var iegūt atbalstu dažādām aktivitātēm.

Runājot par Vasaras ielas lab­iekārtojumiem, kā jaunumu minēja velonovietni Rīgas ielas augšējā daļā iepretī Benu aptiekai. Šī iecere samulsināja aptiekas pārstāvi, viņa atzina, ka jau tagad pie abām aptiekām, Benu un Apotheka, kas atrodas viena otrai pretī, vispār nevar piebraukt, šī ielas daļa slēgta transportam. Taču klientiem, kam ierobežotas kustības, svarīgi, ka viņus var pievest pie aptiekas. Savukārt daži sarunas dalībnieki pauda, ka pilsētas centrā iespēju novietot velosipēdus ir vairāk, bet Rīgas ielā tās derētu arī no Rožu laukuma līdz Vaļņu un Gaujas ielas krustojumam.

Auto stāvvietas vienmēr ir viens no aktuālajiem jautājumiem sarunās par Vasaras ielu. I. Suija-Markova atgādināja, ka mašīnas var atstāt Vaļņu un Raunas ielā, nav tālu Smilšu laukums un vecais tirgus laukums, bet, protams, pašvaldība paredz turpināt auto stāvēšanas vietu attīstību. Un laikā, kad Rīgas ielas posms būs slēgts, piegādes transportam piekļuve joprojām būs atļauta, tāpat iebraukšana šīs teritorijas iedzīvotājiem. Taču lūgums uzņēmējiem ne tikai šajās stundās, bet kopumā aicināt piegādātājus izmanto mazas tonnāžas un gabarītu automašīnas. Ja iespējams, piegādātā produkta saņemšanu organizēt ārpus vecpilsētas.

Vasaras ielas ieviešana tikai daļēji un uz laiku mazina galveno problēmu – lielo transporta plūsmu šajā posmā, sacīja I. Suija-Markova. Uzskaite liecina, ka no pirmdienas līdz piektdienai diennaktī, iebraucot pa Kases ielu, Rīgas ielas vecpilsētas daļu caurbrauc 1100 līdz 1600 automašīnas, sestdienās no 600 līdz 1500. Tas nav samērojams ar stāvvietu skaitu – 27, uzsvēra Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I. Suija-Markova.

Maf Logo 2

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Sauklis “Cēsu novads pievelk” Līgatnei tūristus nepievelk

02:00, 22. Feb, 2026
1

Rada vietu, kur patverties klusumā

02:00, 21. Feb, 2026

“Pārgaujai” - būt vai nebūt situācija

09:47, 22. Feb, 2026

Ļauties, lai hokejs ievelk

02:00, 19. Feb, 2026

Būt godīgam mīlestībā un dzīvē

13:24, 20. Feb, 2026

“Vidzemes cīrulīšos” skanīgākās balsis

07:52, 19. Feb, 2026

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Sportisti no “citas” valsts

11:07, 25. Feb, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Grāmata kā ticība nākotnei

09:00, 23. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Dāvana visvājākajam

13:55, 21. Feb, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Vai žurnālisti spēj būt neitrāli

12:01, 19. Feb, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Patiesā uzvara

12:01, 18. Feb, 2026

Tautas balss

Iepinies pat princis

21:55, 23. Feb, 2026
1
Lasītāja Z. raksta:

“Ak, šausmas, kurš tika nav iejaukts starptautiskajā noziedznieku tīklā par mazgadīgu meiteņu izmantošanu. Nu esot […]

Vai pirms katra brauciena jāielūkojas internetā

20:03, 22. Feb, 2026
Sabiedriskā transporta izmantotāja raksta:

“Visu laiku maina kāda autobusa reisa atiešanas laikus, kurš tam var izsekot! Vai tiešām pirms […]

Skolu nedrīkst turēt neziņā

13:59, 22. Feb, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par Rāmuļu pamatskolas nākotni. Redzams taču, ka skolēnu skaits, kaut pamazām, bet palielinās. […]

Lūdz tikai nelielu atbalstu

14:02, 21. Feb, 2026
1
Priekulietis raksta:

“Rēķins par apkuri tagad tiešām ir tik liels, ka pat vidēji pārticīgam cilvēkam to grūti […]

Fotoattēlos skaistums un pārdomas

13:58, 21. Feb, 2026
A. raksta:

“Atklāta cēsnieka, foto­grāfa Andra Vētras darbu izstāde. Vērts aiziet uz kultūras biedrību “Harmonija” to apskatīt. […]

Sludinājumi

Pārdod

17:46, 23. Feb, 2026

Pārdod lauku īpašumu Smiltenes novadā. Zeme ar dzīvojamo ēku ( remontējama). Sīkāka informācija informācija zvanot […]

Pārdod

15:01, 21. Feb, 2026

Pilna servisa lielu koku pārstādīšanas pakalpojumi Nemokieties ar lāpstu — KOKI STAIGĀ palīdzēs saudzīgi un […]

Citi

10:58, 18. Feb, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Meklē darbu

19:12, 3. Feb, 2026

Veicu kā privātpersona celtniecības darbus. Kas saistīts ar dzīvokļa un kosmētiskiem remontdarbiem. Vēlēms Cēsīs vai […]