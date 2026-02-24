Vasaras ielas kompromiss darbojas, taču darāmā netrūkst

Vasaras iela Cēsīs būs arī šogad. Šīs ieceres īstenošanai trīs iepriekšējos gados ir izslīpējusies kārtība, ko pieņem Rīgas ielas uzņēmēji un kas atbilst pašvaldības redzējumam. Tiekoties ar uzņēmējiem, lai runātu par gaidāmo sezonu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova lietoja vārdu kompromiss, kas liecina par abu pušu atrasto sadarbību.
Tāpat kā pērn, Rīgas ielu no Kases ielas līdz Rožu laukumam no 30. maija auto satiksmei slēgs sestdienās no pulksten 15 līdz svētdienas novakarei, pulksten 18. I.Suija-Markova atgādināja, ka mērķi ir tie paši, kas līdz šim – pilnveidot publiskās telpas kvalitāti, padarot vecpilsētas vidi draudzīgu gājējiem un velobraucējiem, veicinot apmeklētāju plūsmu nedēļas nogalēs. Lai šis ielas posms veidotos par tikšanās un atpūtas vietu cēsniekiem un iebraucējiem, savu devumu sagatavojusi vietvara, taču jāiesaistās arī pašiem kafejnīcu un veikalu saimniekiem, kuru rūpals atrodas Vasaras ielas projekta teritorijā, teica domes priekšsēdētāja vietniece.
Uzklausījuši pašvaldības speciālistu piedāvājumu Vasaras ielas iedzīvināšanai, daļa uzņēmēju diskusijā neiesaistījās, bet daļa norādīja uz problēmām un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Uzņēmēja Oksana Zariņa – Jarohoviča vērtēja, ka Rīgas ielas vecpilsētas posmā jau tāpat ir pietiekami daudz ēku, kurās nav ārēji redzamas darbības, ja arī veikaliem brīvdienā strādāt ir neizdevīgi, cilvēkiem rodas neapdzīvotības, tukšuma sajūta. Veikalu īpašnieki atzina, ka kafejnīcas par apmeklētāju trūkumu nedēļas nogalēs nevar sūdzēties, bet tirgotavas nesaņem pietiekamu pašvaldības atbalstu. Piemēram, vietvara sociālo mediju kontos aicina baudīt pilsētu, bet veikalu piedāvājumam ir nepietiekamas atsauces, sacīja “Tili studio” īpašniece Inese Osīte. Pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvaldes vadītāja Dace Eihenbauma bilda, ka speciālisti seko uzņēmēju jaunumiem, informē par tiem tūrisma reklamējošajās interneta vietnēs, bet, protams, darbu vienmēr var uzlabot. Viņa arī rosināja pieteikties būtiskam mārketinga rīkam – zīmolam “Radīts Cēsu novadā”, kas pieejams bez maksas.
Uzņēmēji vairakkārt uzsvēra, ka pilsētā ir maza cilvēku kustība, izskanēja vērtējums, ka vietējie iedzīvotāji Vasaras ielu nepiepildīs ar kustību un nedos pietiekamus ienākumus. Trūkst tūristu grupu, pauda O. Zariņa – Jarohoviča. Jānis Maizītis teica: “Cēsīs brīvdienu rīti ir patīkami, klusi, bet nav biznesa, un vides uzlabojumi nepiepildīs vecpilsētu. Varbūt vajag runāt ar Cēsu tirgu, lai arī tā tirgotāji nāk uz pilsētas centru.” I. Osīte izteica priekšlikumu radīt Vasaras ielai gan ērtākus un gaumīgākus sēdekļus, gan vides noformējumu, kas saistītu iedzīvotājus un citus apmeklētājus.
Vietvaras pārstāvji atklāja, ka pilsētvides dekorācijas ir dārgas, tas ir galvenais iemesls, kas vienmēr tiek ņemts vērā, runājot par ārtelpu. Savukārt tirdziņu biežums ir rūpīgi jāapsver, vērtēja I. Suija-Markova, jo to pārsātinājums var radīt pretēju efektu, proti, apnikumu. Runājot par gadskārtu un pilsētas svētku tirdziņiem, uzņēmēji rosināja mainīt izvietojuma plānojumu, lai tirgotāju teltis, letes būtu ērti pieejamas. Parasti tirdzniecības vietas ir tuvu cita citai un abās ielas puses, pa vidu plūst cilvēku straume, piestāt un ko nopirkt ir apgrūtinoši, un tā zaudētājs ir gan pircējs, gan pārdevējs. Uzņēmēja Mārīte Lazdiņa norādīja, ka tirdziņi Rīgas ielā mēdz izvietoties no Raunas vārtiem līdz Rožu laukumam, bet tālāk līdz Līvu laukumam ir tukšs. Izskanēja arī doma, ka svētku tirdziņš varētu notikt plašākā vecpilsētas apkaimē.
Pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Zane Neimane atzina, ka tirdziņiem tiek saņemts ļoti liels pieteikumu skaits un visi vēlas tirgoties Rīgas ielā. Rīkotāji meklē labākos iespējamos risinājumus. Taču, lai Vasaras iela kļūtu par cilvēku pulcēšanās vietu, vēl vairāk jādomā par pasākumiem, notikumiem, kas piesaista.
Vietvaras pasākumu plānā paredzēts, ka sezona sāksies 30. maijā Rožu laukumā ar tradicionālo Bērnu dienu. Katrā nedēļas nogalē plānots kāds notikums, kas cēsniekus un pilsētas viesus atvestu uz Vasaras ielu. Te paredzēta sieviešu un vīru kora salidojuma noslēguma zaļumballe, koncerti, kuriem pagaidām programma netika publiskota, bet Z. Neimane pastāstīja, ka organizatoriskais darbs to rīkošanai notiek. Vasaras ielā ienāks sarunu festivāls LAMPA, pilsētas svētki un mazāki sarīkojumi. Un pasākumu kalendārā atstāta vieta arī uzņēmēju rīkotām aktivitātēm. Z. Neimane atgādināja par pašvaldības mazo kultūras projektu konkursu, kur var iegūt atbalstu dažādām aktivitātēm.
Runājot par Vasaras ielas labiekārtojumiem, kā jaunumu minēja velonovietni Rīgas ielas augšējā daļā iepretī Benu aptiekai. Šī iecere samulsināja aptiekas pārstāvi, viņa atzina, ka jau tagad pie abām aptiekām, Benu un Apotheka, kas atrodas viena otrai pretī, vispār nevar piebraukt, šī ielas daļa slēgta transportam. Taču klientiem, kam ierobežotas kustības, svarīgi, ka viņus var pievest pie aptiekas. Savukārt daži sarunas dalībnieki pauda, ka pilsētas centrā iespēju novietot velosipēdus ir vairāk, bet Rīgas ielā tās derētu arī no Rožu laukuma līdz Vaļņu un Gaujas ielas krustojumam.
Auto stāvvietas vienmēr ir viens no aktuālajiem jautājumiem sarunās par Vasaras ielu. I. Suija-Markova atgādināja, ka mašīnas var atstāt Vaļņu un Raunas ielā, nav tālu Smilšu laukums un vecais tirgus laukums, bet, protams, pašvaldība paredz turpināt auto stāvēšanas vietu attīstību. Un laikā, kad Rīgas ielas posms būs slēgts, piegādes transportam piekļuve joprojām būs atļauta, tāpat iebraukšana šīs teritorijas iedzīvotājiem. Taču lūgums uzņēmējiem ne tikai šajās stundās, bet kopumā aicināt piegādātājus izmanto mazas tonnāžas un gabarītu automašīnas. Ja iespējams, piegādātā produkta saņemšanu organizēt ārpus vecpilsētas.
Vasaras ielas ieviešana tikai daļēji un uz laiku mazina galveno problēmu – lielo transporta plūsmu šajā posmā, sacīja I. Suija-Markova. Uzskaite liecina, ka no pirmdienas līdz piektdienai diennaktī, iebraucot pa Kases ielu, Rīgas ielas vecpilsētas daļu caurbrauc 1100 līdz 1600 automašīnas, sestdienās no 600 līdz 1500. Tas nav samērojams ar stāvvietu skaitu – 27, uzsvēra Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I. Suija-Markova.
