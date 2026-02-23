PIESLĒGTIES
Siltumnīcu uzturēšana spelgonī kļuvusi dārgāka. “Kliģeni” meklē risinājumus

Līga Salnite
02:00, 24. Feb, 2026

FOTO: facebook.com/darzniekslv

Lai noturētu puķēm un drīz jau arī tomātu un gurķu stādiem nepieciešamo viendabīgo temperatūru, siltumnīcu uzturēšana šoziem nudien izmaksā bagātību.

Zemnieku saimniecībai “Kliģeni” izmaksas par izmantoto dabasgāzi janvāra mēnesī pieaugušas vairāk nekā pusotru reizi, salīdzinot ar šī paša mēneša rēķinu pirms gada.

Saimniecības puķkopības kompleksa vadītāja Inese Raubiško-Reķe gan “Druvai” piebilst, ka pērn janvārī vēl nebija sācies īsts ziemas aukstums. Vienlaikus viņa atzīst, ka apkures izmaksās neko daudz nevar mainīt arī ziemas apstākļu svārstīgums – vienmērīga temperatūra ir jānodrošina tāpat, tātad jākurina teju līdzvērtīgi. Taču izmaksas par izmantoto dabasgāzi šogad ir pieaugušas.

No februāra Vidzemē lielākā dārzniecība iemēģina jaunu apkures veidu – vismaz daļu siltumnīcu jau pāris nedēļu apsilda ar šķeldas apkures katlu. Nelielu ietaupījumu no tāda risinājuma I. Raubiško-Reķe prognozē, tomēr konkrētāk varēšot pateikt vien martā, kad jau skaitļos varēs salīdzināt izmaksas.

Siltumnīcu saimniece rezumē, ka lielākās izmaksas parasti esot martā, jo šajā mēnesī apsildāmas ir gan puķu, gan arī jau dārzeņu siltumnīcas. Dārzeņiem paredzētās platības līdz šim vēl netika izmantotas, taču tāpat bija kaut nedaudz apsildāmas, lai sniegs nesastātos uz jumtiem. Gurķu un tomātu audzēšanai paredzētās segtās platības pagaidām turpinās apkurināt ar dabasgāzi. Šajās siltumnīcās apkure būšot nepieciešama pat siltajā sezonā – pavasara nogalē un vasarā, jo ir ļoti svarīgi no telpas izvadīt lieko mitrumu.

Taujāta par pieaugušo apkures izmaksu ietekmi uz produktu cenu, I. Raubiško-Reķe vēlreiz apliecināja iepriekš pausto, ka ziediem cenas vismaz pagaidām nepieaugšot, taču konkrētāk par šī gada tomātu un gurķu ražas cenām viņa atturējās minēt. Siltumnīcu saimniece atzina, ka vēl esot vairāki nezināmie faktori: galīgās apkures izmaksas kopumā visām siltumnīcām un arī pagaidām vēl neizveidoto stādu potenciālā atdeve. Taču kopumā dārzniece ir pozitīvi un apņēmīgi noskaņota: “Katrā ziņā mums ir jācenšas, lai klātos labi un piedāvājums būtu – lai cilvēki turpinātu braukt pie mums un izvēlētos vietējo!”

Tautas balss

Iepinies pat princis

21:55, 23. Feb, 2026
Lasītāja Z. raksta:

“Ak, šausmas, kurš tika nav iejaukts starptautiskajā noziedznieku tīklā par mazgadīgu meiteņu izmantošanu. Nu esot […]

Vai pirms katra brauciena jāielūkojas internetā

20:03, 22. Feb, 2026
Sabiedriskā transporta izmantotāja raksta:

“Visu laiku maina kāda autobusa reisa atiešanas laikus, kurš tam var izsekot! Vai tiešām pirms […]

Skolu nedrīkst turēt neziņā

13:59, 22. Feb, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par Rāmuļu pamatskolas nākotni. Redzams taču, ka skolēnu skaits, kaut pamazām, bet palielinās. […]

Lūdz tikai nelielu atbalstu

14:02, 21. Feb, 2026
1
Priekulietis raksta:

“Rēķins par apkuri tagad tiešām ir tik liels, ka pat vidēji pārticīgam cilvēkam to grūti […]

Fotoattēlos skaistums un pārdomas

13:58, 21. Feb, 2026
A. raksta:

“Atklāta cēsnieka, foto­grāfa Andra Vētras darbu izstāde. Vērts aiziet uz kultūras biedrību “Harmonija” to apskatīt. […]

