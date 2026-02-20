Rada vietu, kur patverties klusumā

Klusuma kabīnes birojā nodrošina iespēju netraucētai un arī
konfidenciālai telefona sarunai
““ARKA AK” piedāvā “citu” telpu. Telpu, kas palīdz atgriezties pie patiesi svarīgā un atbrīvot prātu no liekā. Radīta, lai cilvēku atkal savienotu ar viņa dabisko piederību videi. Kabīne veicina dziļu koncentrēšanos un skaidru domāšanu. Iedvesmu produktiem smeļamies mūsu apkārtnē – zaļajos mežos un upes ielejas svaigajā gaisā. Mēs radām akustisku mieru, izmantojot pārdomātu dizainu. Katra detaļa ir veidota ar rūpēm ne tikai par lietotājiem, bet arī pasauli ārpus kabīnes,” par sevi saka klusuma kabīņu ražotāji no Cēsīm.
Viņu veidotās kabīnes paraugs izvietots arī Cēsu radošā un digitālā kvartāla “Rainis” nesen atklātajā otrajā ēkā.
Uzņēmuma līdzdibinātājs Maksimilians Biezais “Druvai” pastāsta, ka izjūt būtisku emocionālo atbalstu un rūpes no LIAA, un atzīst, ka ļoti novērtē “ARKA AK” iespēju – jau uzsākot savu darbību 2024. gadā, pievienoties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoram.
Jāatgādina, ka Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir valsts iestāde, kas nodrošina pakalpojumus uzņēmumu konkurētspējas un eksportspējas stiprināšanai, veicina ārvalstu investīciju piesaisti, inovāciju un zināšanu ietilpīgu nozaru attīstību, kā arī īsteno valsts tūrisma politiku. LIAA darbības mērķis ir veidot dinamisku uzņēmējdarbības vidi un stiprināt Latvijas starptautisko atpazīstamību. “Ja to darbu esi gatavs darīt, noteikti ir vērts darboties inkubatorā. Barjera nav tik liela, lai tiktu tur uzņemti,” pozitīvajā pieredzē, darbojoties biznesa inkubatorā, dalās Maksimilians.
Viņš piekrīt, ka klusuma kabīnes savā ziņā pašlaik ir tāds kā modes kliedziens, un pats uzreiz sevi palabo: “Patiesībā mūsdienās tā drīzāk ir nepieciešamība. Pastiprinošs fakts ir tas, ka bija ļoti izplatīti atvērtā plānojuma biroji, kuri, kā izrādās, nevienam nepatīk, izņemot priekšnieku, kurš savā galvā ir izdomājis, ka tas būs ļoti forši, bet viņam pašam visbiežāk ir savs birojs atsevišķi. Lielajā telpā blakus strādā, piemēram, programmētājs, kuram jākoncentrējas darbam datorā, un kāds pārdevējs, kurš visu laiku intensīvi runā pa telefonu, un abi īsti nevar pastrādāt. To visu paspilgtina fakts, ka kovida dēļ daudzviet ilgstoši bija hibrīddarba modelis un biroju platības samazinājās. Tas nozīmē, ka darbinieku skaits ir tas pats, bet darba vietu skaits birojā mazāks. Savukārt jaunā tendence ir tāda, ka uzņēmumi cenšas atvilināt darbiniekus atpakaļ uz klātienes darbavietām, bet realitātē tikpat cilvēkiem nākas strādāt vēl mazākās telpās. Klusuma kabīnes ir veids, kā šo biroja darba vides higiēnu uzlabot,” paskaidro Maksimilians Biezais, piebilstot, ka viņam doma par šādu uzņēmējdarbības virzienu radusies Nīderlandē, tur mācoties. “Likās, ka gribas ražot kaut ko ar pievienoto vērtību, un šis ir tam piemērots produkts,” papildina uzņēmējs. Vēl viņš piebilst: “Bija skaidrs, ka šis produkts ir dārgs. Tas, kurš ir lēts, tāpat ir dārgs, bet dārgie ir ļoti dārgi, turklāt teju visiem ir dizaina trūkumi. Sapratām, ka to noteikti var uzlabot.”
Uzņēmumā skaidro, ka “ARKA AK” kabīnes apvieno tehnisku precizitāti un estētisku skaidrību, piedāvājot minimālu un ilgtspējīgu risinājumu, kas uzlabos darba pieredzi caur klusumu.
Īpaša “ARKA AK” potenciālo klientu definīcija neesot veidota, bet pamatā tie esot uzņēmumi, kam ir biroji un vismaz 50 darbinieku. Kā sekundārā auditorija varētu būt arī kādas publiskās telpas, piemēram, bibliotēkas vai lidostas. Pamatā “ARKA AK” klusuma kabīnes tiek ražotas no koka.
“ARKA AK” pārstāvis arī pastāsta, ka, protams, tirdzniecībā atrodami arī lēti ekvivalenti, bet tiem tad attiecīgi piemīt būtiski trūkumi – nepietiekama skaņas izolācija un slikta gaisa kvalitāte, tāpat arī nav vizuāli glīta veidola. Sākotnēji izpētot tirgu, tostarp klientu vēlmes, secināts, ka daži trūkumi dominē, piemēram, klusuma kabīņu lietotājiem ļoti nepatīk, ja noslēgtajā telpā ir slikts gaiss. Ja kabīne veidota, piemēram, no plastmasas, tā var radīt visai nepatīkamu aromātu, ja nav nodrošināta kvalitatīva ventilācija. “Sapratām arī, ka cilvēki mūsdienās ilgojas pēc dabīgākiem materiāliem,” par sava veidotā produkta funkcionālajiem un dizaina risinājumiem teic M. Biezais, pastāstot, ka “ARKA AK” pieturas pie vienkāršiem un saprotamiem materiāliem – koka, metāla, stikla un dabīgās vilnas. Katra kabīne top no dabīgiem, ilgtspējīgiem materiāliem, izvēlētiem to ilgmūžības dēļ. Turklāt materiālu izcelsmes vieta lielākoties ir Baltijas valstis. Detaļas ir maināmas un remontējamas, nodrošinot ilgu kalpošanas mūžu. Katra tiek izgatavota ar roku darbu un rūpību.
Pašlaik aktīvi tiek strādāts pie ražotnes izveides, un tad esot mērķis ķerties pie eksporta attīstīšanas. Padomā savu produkciju virzīt gan kaimiņu, Baltijas, valstīs, gan sākotnēji Nīderlandē un Francijā. Jautāts, kāpēc tieši šīs valstis, Maksimilians paskaidro, ka tur esot paziņas jeb atbalsta komanda, bet, protams, neesot iebildumu uzņēmuma eksportspēju attīstīt arī citviet.
Komentāri