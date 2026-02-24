Radīt iespējas, būt sportiski aktīviem

Februārī Raiskuma pagasta iedzīvotāju padome uz tikšanos bija uzaicinājusi Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas direktori Lolitu Žagari. Viņa dalījās ar ieceri par sporta laukuma attīstību pie skolas. To varētu izmantot gan skolas audzēkņi, gan pagasta iedzīvotāji. Sanāksmē bija klāt arī pamatskolas vecāku padomes priekšsēdētājs un Vaives pagasta iedzīvotāju padomes priekšsēdētājs Jānis Kārkliņš, kurš rosināja dažādas iespējas, kā būt fiziski aktīviem, kā arī uzsvēra, cik bērniem un jauniešiem tas svarīgi. J.Kārkliņš dalījās Vaives pagasta iedzīvotāju padomes pieredzē un aicināja raiskumiešus uz sadarbību, kopīgiem pasākumiem.
L. Žagare uzsvēra, ka sabiedrība arvien vairāk domā par veselību, izvēlas dažādas sportiskas aktivitātes, tādēļ kvalitatīvs un apgaismots sporta laukums, kas būtu pieejams arī vietējiem iedzīvotājiem, būtu ļoti noderīgs. To varētu izmantot gan māmiņas, kurām mazuļi vēl ir ratiņos, gan seniori, kuri labprāt nūjo, un citi. Turklāt pagastā būtu par vienu sakārtotu teritoriju vairāk.
Patlaban pagasta centrā tumšajā laikā nav drošas teritorijas, kur aktīvi izkustēties, jo staigāt gar neizgaismotu ceļa malu, kur regulāri brauc auto, ir ļoti bīstami. Direktore atgādināja, ka skolai tiek piešķirts valsts finansējums, bet tas ir nepietiekams attīstības projektiem. Savukārt pašvaldība iesaistījusies gan ēkas siltināšanā, gan šobrīd trešā stāva remondarbu izmaksu segšanā, tādēļ ir saprotams, ka ieceri par stadionu, izmantojot valsts vai pašvaldības līdzekļus, nebūs iespējams īstenot. L. Žagare aicināja iedzīvotājus, kam ir pieredze, vai kuri zina cilvēkus, kuri prot rakstīt projektus, atbalstīt ideju ar savām zināšanām. Viņa arī pastāstīja, ka jau ir izstrādāti pirmie iespējamā stadiona meti un var domāt par par finansējuma piesaisti. Iedzīvotāji atbalstīja šādu ieceri.
Direktore arī atgādināja, ka ir gatava sadarbībai gan nometņu rīkošanai, gan koncertiem skolas zālē, tāpat rosināja izmantot zāli sportiskām aktivitātēm, kurās varētu iesaistīt arī skolas audzēkņus. Sapulces laikā jau raisījās idejas kopīgām aktivitātēm.
Arī Jānis Kārkliņš uzsvēra, ka ļoti svarīgas ir sportiskas nodarbības: “Jo vairāk bērniem ir iespēju saturīgi pavadīt laiku, jo mazāk viņi ļaujas pamēģināt ko neatļautu.” Tāpat viņš uzsvēra, ka atbilstoša infrastruktūra un iespējas aktīvi atpūsties pagastā var veicināt jaunu ģimeņu ienākšanu, atgriešanos Raiskumā: “Ja Cēsīs nereti cilvēkiem ir jāgaida rindā, lai varētu kādu sportam paredzēto infrastruktūru izmantot, tad cilvēki labprāt izmantotu iespēju, kur to var izdarīt brīvāk.”
Sapulces laikā tika turpināta diskusija par iespējamiem risinājumiem skolas bērniem no Raiskuma nokļūt uz mācībām Cēsīs un pēc tam mājās. Iedzīvotāju padomes priekšsēdētāja Ilze Griķe informēja, ka Izglītības pārvaldes līmenī tiek domāts par mācību stundu sākšanos vienā laikā Cēsu skolās. Viņa arī piedāvāja jaunus iespējamos risinājumus vairāku autobusu satiksmei caur Raiskumu.
Komentāri