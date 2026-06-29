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Cēsīs piemin Cēsu kauju varoņus

Marta Grūbe
03:00, 30. Jūn, 2026

Godina. Cēsu kauju 107. gadadienā ziedus pie Uzvaras pieminekļa Cēsīs noliek vēsturnieks Tālis Pumpuriņš. FOTO: no albuma

22.jūnija pēcpusdienā Cēsu Vienības laukumā notika svinīgs piemiņas brīdis, kas veltīts Cēsu kauju 107. gadadienai.

Pasākums pulcēja ap 100 cilvēku- gan pašvaldības pārstāvjus, gan citus viesus, lai godinātu Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu un atgādinātu par Cēsu kauju nozīmi valsts vēsturē.

Pēc pulksten 12:00 pie Uz­varas pieminekļa tika nolikti ziedi. Klātesošos uzrunāja Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova. “Mīlestība pret savu zemi nerodas pati no sevis, tā rodas no atmiņām. Ja nav atmiņu, nav sajūtas, kas ir jāsargā. Tāpēc atmiņas ir jāuztur, citādi tās izgaist. Un brīvība ir jāsargā, citādi to atņem,” norādīja pašvaldības pārstāve. Uzrunā izskanēja pateicības vārdi: “Paldies jums, mūsu kaimiņi un draugi. Paldies Latvijas un NATO dalībvalstu karavīriem, paldies zemessargiem, ka arī šodien sargājat mūsu debesis, zemi un jūru. Un īpašu paldies es vēlos teikt mūsu jauniešiem, kuri brīvprātīgi iesaistījušies valsts aizsardzības dienestā.”

“Pīsim vainagus, plūksim jāņu zāles, dziedāsim latviešu dziesmas un svinēsim, atcerēsimies savus senčus un teiksim paldies par viņu drosmi, jo, ja nav atmiņu, nav sajūtas, kas ir jāsargā. Dievs, svētī Latviju!” runā uzsvēra Inese Suija-Markova.

Piemiņas brīdi muzikāli piepildīja dziesminiece Melisa Debora Kaškura, izpildot vairākas latviešu patriotiskās dziesmās, kā “Div’dūjiņas”, “Uguni kurt” un “Par mani, draudziņ, nebēdā!”.

“Es domāju, ka vajag atzīmēt katru gadu, kur tad citur, ja ne Cēsīs,” stāsta pasākuma apmeklētājs Tālis. “Ja gribam, lai šo datumu arī pārējā Latvijā kā agrāk atzīmē, tad mums ir jārāda piemērs. Mums jau šeit ir tradīcijas, gan skolu jaunatne, gan armijas pārstāvji, gan arī instruktori un zemessargi, tā kā svinētāji ir,” piebilst Tālis.

Piemiņas brīdis Cēsīs noslēdzās mierīgā un svinīgā gaisotnē, atgādinot, cik šī diena bija svarīga agrāk, ir tagad un būs arī turpmāk.

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