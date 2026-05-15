Sestdiena, 16. maijs
Vārda dienas: Edvīns, Edijs
Cēsīs pēc ilga pārtraukuma varēs apgūt māszinības

Iveta Rozentāle
03:00, 16. Mai, 2026

Mūsdienīgi. Studiju norise plānota Cēsīs un arī Rīgā, LU telpās, kur pieejams simulācijas un cits medicīniskais aprīkojums, kā arī LU laboratorijas. FOTO: no LU albuma

Latvijas Universitāte (LU) ir informējusi, ka sagatavošanā īstenošanai Cēsu filiālē ir profesionālā bakalaura studiju programma “Māszinības”.

LU Reģionālo studiju nodaļas vadītāja Gunta Kraģe “Druvai” pastāsta, ka, pateicoties Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga ieinteresētībai un aktīvai iesaistei, sadarbībā ar SIA “Cēsu klīnika” valdes priekšsēdētāju Ingu Ažiņu, galveno māsu Taigu Galeju-Gruntmani un psiholoģi, supervizori Ingu Jurševsku notiek darbs, lai LU Cēsu filiālē nodrošinātu pirmā cikla profesionālā bakalaura studiju programmas “Māszinības” studijas. “Šī būs pirmā reize, kad šī studiju programma būs pieejama studējošajiem ārpus Rīgas,” zina teikt Gunta Kraģe. Viņa piebilst: “Potenciālie studenti par iespējām pieteikties studijām tiks informēti LU informatīvajos kanālos.”

Studiju norise plānota pilna laika klātienes formā, nodrošinot reflektantiem budžeta vietas. G. Kraģe saka: “Studiju norise plānota Cēsīs un arī Rīgā, LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes telpās, kur pieejams studiju kursos nepieciešamais simulācijas un cits medicīniskais aprīkojums, kā arī laboratorijas, nodrošinot visiem studentiem Latvijas Universitātē pieejamo materiāltehnisko bāzi.” Līdz ar studijām viena no prakses vietām būs Cēsu klīnika, kā arī vairāki klīnikas darbinieki būs docētāji “Māszinību” studiju programmā.

LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes vadība jau pērnā gada izskaņā viesojās Cē­su klīnikā, izvērtējot iespēju tuvākā nākotnē atvērt “Māszi­nību” studiju programmu LU Cēsu filiālē, tādējādi nodrošinot kvalitatīvas un mūsdienīgas studiju iespējas reģionā, attīstot praktiskās apmācības iespējas studentiem Cēsu klīnikā, stiprinot veselības aprūpes speciālistu sagatavošanu reģionā un veicinot ilgtspējīgu cilvēkresursu attīstību Vidzemē. Jau tad Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Inga Ažiņa uzsvēra, ka jauniešiem ir būtiski iegūt augstvērtīgu un mūsdienīgu izglītību tuvāk dzīvesvietai, kas ne vien motivē palikt savā novadā, bet arī stiprina veselības aprūpes sistēmu ilgtermiņā.

Cēsu klīnikas galvenā māsa un projektu vadītāja Taiga Galeja-Gruntmane teic, ka šogad Starptautisko māsu dienu, ko atzīmē 12. maijā, ir īpašs iemesls svinēt tieši tādēļ, ka septembrī tiks atvērta jaunā studiju programma “Māszinības”. Viņa norāda, ka māsu izglītības iespējas Cēsīs nav bijušas kopš 1997. gada. Tātad pagājuši teju 30 gadi. Savukārt iespējas apgūt māsu profesiju te ir senas – jau kopš 1945. gada. Un Cēsu klīnikā joprojām strādā māsas, kuras ir absolvējušas Cēsu medicīnas māsu skolu.

Šobrīd noslēgumam tuvojas māsu izglītības reforma, kuras rezultātā māsas iegūst profesionālo bakalaura izglītību kā vispārējās aprūpes māsas, kas nozīmē, ka tiek iegūtas plašas kompetences. Interese par māsas profesijas apguvi ir gan jauniešiem, gan arī cilvēkiem, kuri jau strādā veselības aprūpē.

Tautas balss

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Atjaunotās ielas ērtas visiem

12:35, 11. Mai, 2026
Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

“Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

14:12, 10. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

Iela uzbūvēta par šauru

11:53, 9. Mai, 2026
Lasītājs J. raksta:

“Mani ļoti neapmierina Kungu ielas Cēsīs projekts. Brauktuve ir pārāk šaura, apgrūtina transportlīdzekļu pārvietošanas, var […]

