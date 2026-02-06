Cenas par uzturēšanos pansionātos pieaug. Brīvu vietu praktiski nav

Mūspusē esošajās ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs vai nu jau ir pacelta uzturēšanās maksa, vai plānots to šogad palielināt, lai varētu segt izdevumus, kas sadārdzinājušies par elektroenerģiju, degvielu, pārtiku, medikamentiem, un jārēķina arī minimālās algas pieaugumu. Kaut maksa par pansionāta pakalpojumiem kāpj, klientu skaits nesarūk, jo īpaši aukstajā laikā, rudenī un ziemā, un tuvinieki vēlas būt pārliecināti, ka seniors būs siltumā un saņems nepieciešamo aprūpi, tāpēc interesējas par iespējām viņu ievietot pansionātā.
Cēsu pilsētas pansionātā, ja tiek mainīta cena, tas tiek darīts no 1. marta. Kopš 2024. gada cena nemainīga – 999,99 eiro mēnesī. Tāpēc sagatavots jaunu izcenojumu projekts, ko pansionāta direktora vietas izpildītājs Arkādijs Suškins iesniedzis pašvaldībai. To vispirms izskata komiteju sēdēs, bet 12. februārī skatīs domes sēdē. “Tā kā projekts vēl tikai tiek virzīts diskutēšanai un apstiprināšanai, par konkrētiem skaitļiem nevaru izteikties, sekojam līdzi cenām citviet par līdzīgiem pakalpojumiem, un varu teikt, ka jebkurā gadījumā cena būs konkurētspējīga un nebūs augstāka par citur esošajām,” uzsver A. Suškins.
A. Suškins norāda, ka pansionāts ir pilnībā noslogots un ir izveidojusies gaidītāju rinda: “Piesakās cilvēki gan no mūsu novada, gan citiem, jo Cēsīs esošo uzskata par labu pansionātu. Gaidītāju rindu katru mēnesi aktualizējam, apjautājoties, vai vieta cilvēkam vēl ir aktuāla, jo tāpat kā pie ārsta, arī pansionātam iedzīvotāji piesakās vairākās vietās un mēdz doties uz to, kur tiek ātrāk.”
Direktora vietas izpildītājs arī skaidro, ka kritērijs vietas piešķiršanai nav rindas kārtība: “Mēs izvērtējam klienta veselības stāvokli, jo istabā pie cilvēka, kurš spēj pats pārvietoties, neliksim guļošu klientu. Klienti atbilstoši veselības stāvoklim un pašaprūpes spējām ir iedalīti četrās grupās. Skatāmies, kurā grupā atbrīvojas vieta un tajā uzņemam jaunu cilvēku. Tas nepieciešams gan tāpēc, ka katrai kategorijai ir vajadzīgs cits aprūpes līmenis, gan mums ir svarīgi, ka cilvēki, kuri ir vienā istabiņā, var socializēties, ir kādas kopīgas intereses, laba sadzīvošana. Visilgāk jāgaida tiem, kuri paši sevi var aprūpēt, ir staigājoši, jo šajā rindā kustība, saprotams, ir vislēnākā.”
SIA SP “Labāka Rītdiena” ir sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri “Esība” Cēsīs, “Mārsnēni” Mārsnēnos, “Sērmūkši” Sērmūkšos un “Piebalga” Jaunpiebalgā. “Labāka Rītdiena” valdes priekšsēdētāja Evija Ķelle pastāsta, ka cena tiek mainīta katru gadu un šogad tā ir, sākot no 39,41 eiro par diennakti. Maksu nosaka klienta veselības stāvoklis. Arī “Labākas Rītdienas” centros ir izveidojušās gaidītāju rindas, un pat pansionāts “Piebalga”, ko atvēra tikai pērn novembrī, jau ir piepildīts.
SIA “Rehabilitācijas centrs Līgatne” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas struktūrvienībā “Senioru māja” vadītāja Gunita Alksne, runājot par pakalpojumu cenu, saka: “Pagājušajā gadā to nepacēlām, bet šogad pieaugums, var teikt, ir par 10 %. Divvietīgajā numurā cena par diennakti ir 35 eiro. Numuriņā, kur ir divas istabiņas, katram iemītniekam sava, bet kopīgs sanitārais mezgls, cena ir 39 eiro. Par vienvietīgo numuriņu izmaksas ir 42 eiro.”
Arī “Senioru mājā” brīvu vietu nav. “Vietu gaida astoņi vīrieši un 20 sievietes. Bet jau vairākus mēnešus klienti nemainās,” rezumē vadītāja. “Vienmēr uz rudeni, ziemu vairāk zvana un interesējas, tagad jūtam, ka arī līdz ar noturīgo aukstumu par vietu pie mums interesējas senioru tuvinieki. Jāņem vērā, ka vasarā seniors var pats par sevi parūpēties, bet aukstajā laikā, kad ilgstoši un regulāri jākurina mājoklis, to izdarīt ir daudz grūtāk.”
“Pansijā Rauna” pirmās aprūpes programma maksā 1070 eiro mēnesī, otrās aprūpes – 915 eiro. Pirmā programma paredzēta cilvēkiem, kam nepieciešams regulārs aprūpētājs, otrā programma tiem, kas ar pašaprūpi pamatā tiek galā saviem spēkiem. Pansijas direktore Iveta Līviņa pastāsta, ka patlaban cena nav mainīta, bet, visdrīzāk, šogad tā tomēr palielināsies: “Skatīsimies, cik liels sadārdzinājums būs visiem izdevumiem, kā varēsim iztikt. Bet, piemēram, šobrīd ļoti sāpīgi izjūtam, ka apkures granulām cena ir gandrīz dubultā. Aukstums ir ilgāks, bet siltums ir jānodrošina.”
“Pansijā Rauna” rinda netiek veidota. Direktore skaidro: “Praktiski vienmēr, kad rinda pienāk, cilvēki ir atraduši vietu citur. Šobrīd mums ir brīvas vietas vīriešiem, kuri paši spēj pārvietoties, bet tādi gandrīz nepiesakās. Visas citas vietas ir aizpildītas.”
Smiltenes novada kapitālsabiedrībā SIA “Gatartas pakalpojumu aģentūra” vadītājs Aivars Damroze informē, ka aktuālā cena ir 35,82 eiro par diennakti, mēnesī tas veido pieaugumu par aptuveni 40 eiro. Vadītājs apstiprina, ka arī Gatartā, tiklīdz kāda vieta atbrīvojas, tā aizpildās. Šobrīd rindā jāgaida sievietēm, bet citkārt vīriešiem, situācija ir mainīga.
