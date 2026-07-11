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Satikšanās vieta — salidojums Jaunpiebalgas vidusskolā

Sarmīte Feldmane
09:45, 11. Jūl, 2026

Satikušies. Pirms 50 gadiem viņi absolvēja Jaunpiebalgas vidusskolu. FOTO: no albuma

Ap četri ar pusi simti Jaunpiebalgas vidusskolai piederīgo bija atsaukušies skolas salidojuma zvanam un satikās savas vidus­skolas 80. jubilejā.

Vidusskolai bijuši 75 izlaidumi. 1946. gadā tā bija pirmā lauku vidusskola Vidzemē.

Atkalredzēšanās prieks un pārsteigums, ka reiz staltais jauneklis un kautrīgā meitene tagad ar modernu sudrabu matos, ka piekalnīte kļuvusi stāvāka, atmiņu stāsti, pazīstamās vietas, kas gadu gaitā mainījušās, bet aizvien mīļas, un prot glabāt noslēpumus — tas viss savijās viena vakara piedzīvojumā.

Vidusskolas direktors Arnis Ratiņš, sveicot absolventus, bijušos pedagogus un darbiniekus, mudināja griezt kaleidoskopu, jo katra klase skolas vēsturē pagriezusi savu paliekošu, neaizmirstamu rakstu. Atmiņu alejā zem bērziem katrs varēja atrast savas klases izlaiduma fotogrāfiju. Par vidusskolas saimi, tās sabiedrisko dzīvi, panākumiem, pārmaiņām un aizvien pieņemtajiem jaunajiem izaicinājumiem var uzzināt Vēsmas Johansones grāmatā “Tiekamies atmiņās II”. Tajā apkopota jaunāko gadu informācija.

Vidusskolas kolektīvs savējos sagaidīja ar plašu koncertprogrammu, tā parādot, ka jaunpiebaldzēni aizvien, tāpat kā pirms gadu desmitiem dzied, dejo muzicē. Sarunas ar bijušajiem skolotājiem vadīja vidusskolas 41. izlaiduma absolvents Raimonds Kalašinskis un 42. izlaiduma absolvents Aivars Damroze. Skolotāju atmiņās atdzīvojās audzēkņu bērnības un jaunības delverības, pārdzīvojumi un neaizmirstamās dzīves gudrības. Pamatskolas absolvente Justīne Skutāne programmu papildināja ar dzejas lasījumiem. Emocionāli izskanēja Aijas Silas sagatavotā absolventu kora uzstāšanās, kas izpildīja arī vienu no ilggadējā mūzikas skolotāja Artūra Teikmaņa dziesmām. Dziesmās, dejās, stāstos vidusskolas 80 gadu stāstu veidoja koncerta režisore Lāsma Skutāne.

“Dzirdējām daudz labu vārdu par šodienas skolu. Bija prieks par tiem, kuri atbrauca uz savu skolu, viņu pozitīvajām emocijām. Mūsu kolektīvs saņēma enerģiju turpmākajam,” pēc salidojuma sacīja vidusskolas direktors.
Viskuplākajā skaitā bija sabraukuši 26. izlaiduma (1976. ga­­da) absolventi. Viņiem tā bija satikšanās pēc 50 gadiem. Bet ilggadējai skolotājai Skaidrītei Vīksnai, 2. izlaiduma absolventei, tovakar bija visgarākais atmiņu stāsts. Plašākā lokā nekā citiem tikšanās bija arī tiem, kuri vidusskolu absolvēja no 1983. līdz 1993. gadam.

Ikkatrs gan vārdos, gan domās vēlēja vidusskolai vienu — attīstīties un būt. Jaunpiebalgas vidusskola jaunajā mācību gadā būs vienīgā lauku vidusskola Cēsu novadā. Vidusskola, kur atkal satikties pēc pieciem gadiem.

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