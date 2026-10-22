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Arī skolēni iesaistās remontdarbos

Iveta Rozentāle
08:43, 22. Okt, 2026

Praktiska darba darītāji. Skolēni, kuri Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā apgūst profesiju, savas prasmes pielieto ne tikai skolā, bet arī kopienas labā. Šajā reizē skolēni sakārtoja bruģi autobusa pieturā. FOTO: no albuma

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā 3. stāvā notiek remondarbi, tiek veidota patīkamāka un funkcionāla vide skolas internāta lietotājiem.

Projektā paredzēta internāta atjaunošana ēkas 3. stāvā, kā arī mācību kabinetu telpu modernizēšana, veidojot mazākas telpas, veicot sanitāro telpu, gaiteņa remontu, lokālo ventilācijas sistēmu izveidi un vienas kāpņu telpas remontu. Pārbūvētās telpas plānotas tā, lai tajās ērti justos cilvēki ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem.

Skolas direktore Lolita Žagare pastāsta, ka katru nedēļu ar būvniekiem notiek pilnsapulce un būvnieki ir ļoti atsaucīgi: “Jūtams, ka būvnieki domā par kvalitāti, nāk ar ieteikumiem, kā izdarīt labāk, par visu vienojamies, ir ļoti laba sadarbība. Ikdienā viņi strādā tik nemanāmi, ka pat nejūtam, ka viņi strādā.”

Tā kā skolā var apgūt arī būv­strādnieka kvalifikāciju, skolēni arī praktiski palīdz būvniekiem ar dažādiem darbiem. Direktore pastāsta, ka skolēni krāsojuši radiatorus, iztīrīja telpas, izjauca mēbeles, tās pārnesa, piedalījās arī špaktelēšanā, tā iegūstot praktisku pieredzi: “Skolēni arī ikdienā apgūst dažādas pras­mes – sakopj skolas teritoriju, maina āra soliņus, apgriež dzīvžogu, pļauj zāli. Savukārt, kad Raiskuma pagasta iedzīvotāju padomes priekšsēdētāja pastāstīja, ka autobusa pieturvietā ir atjaunots krāsojums, un lūdza, vai nevaram līdzēt bruģa stāvokļa uzlabošanā, skolotājs ar skolēniem ķērās pie darba – izņēma bruģi, nomazgāja, veda smiltis un skaisti salika atpakaļ. Tas neprasīja naudu, bet vēlēšanos, laiku un darbu.

Patlaban norit remontu pirmā kārta, ko plānots pabeigt līdz janvāra sākumam. Lai turpinātu pārbūvēt 3. stāva telpas, nepieciešams papildu pašvaldības līdzfinansējums. Cēsu novada dome domes sēdē nolēma veikt grozījumus lēmumā par Eiropas Savienības fonda projekta “Infrastruktūras pilnveide speciālās izglītības iestādē Cēsu novadā” īstenošanu, apstiprinot kopējās izmaksas līdz 597 356 eiro, tai skaitā PVN, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir līdz 340 204 eiro. Pašvaldība nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 197 152,00 eiro, lai varētu pabeigt iecerēto infrastruktūras pilnveidi.

L. Žagare skaidro, ka tagad būs iespēja pilnībā pabeigt 3. stāva remondarbus: “Paliks tikai divas istabiņas, kuras izremontēsim saviem spēkiem. Visticamāk darbu 2. kārta varētu sākties pavasarī.” Kamēr notiek remondarbi, skolēni, kuri dzīvo Cēsīs, katru dienu tiek vesti uz skolu un atpakaļ – to dara vai nu paši vecāki, vai arī skolas busiņš.
Skolas infrastruktūras uzlabošanā palīdz arī. Sadraudzības skola Norvēģijā. Tā ziedojusi 11 tūkstošus eiro. Par šo ziedojumu skola lēmusi iegādāties akustiskos sienas paneļus skaņas slāpēšanai sporta zālē, kā arī mācību materiālu iegādei, tā nodrošinot gan kvalitatīvu mācību darbu, gan arī rūpējoties par skolēnu labbūtību.

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