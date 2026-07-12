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Apvieno atpūtu ar radošām nodarbēm un piedzīvojumiem

Marta Grūbe
10:47, 12. Jūl, 2026

Radīt kopā. Darbojoties ar otu un krāsām top ne tikai mākslas darbs, bet veidojas arī sadabība. FOTO: no albuma

Dienas nometnē Vaives pagasta “Zvaniniekos”, “Vecrogās” atpūtās ne tikai Cēsu novada bērni un jaunieši. Nometnē piedalās skolēni arī no citām Latvijas vietām.

“Katru gadu gadās kāds arī no tālienes. Vienu gadu bija bērni no Rīgas, pa dienu bērni bija pie manis nometnē, bet nakšņoja pie omītes, kas dzīvo mūspusē,” stāsta nometnes vadītāja, mākslas pedagoģe novadniece Baiba Leitena.

Dienas nometne, ko rīko B. Leitenas uzņēmums “Zīmētprieks” paredzēta bērniem vecumā no septiņiem līdz trīspadsmit gadiem, notiek piekto gadu. “Domā, sadarbojies, radi 2026” pagājušajā nedēļā sniedza iespēju bērniem gan izpausties radoši, gan iesaistīties aktīvās nodarbēs, gan arī pilnveidot sadarbības prasmes. Piecu dienu programmā apvienota atpūta ar piedzīvojumiem, proti, gan mākslas, gan sporta aktivitātes tiek iekļautas ikdienas nodarbībās.

Katru gadu nometnē darbojas pieredzējusi pedagogu komanda, skolotāja Baiba Leitena, Kristaps Ronis un Una Draiblate, bet programmas saturs top pamazām, gada garumā. “Svarīgi, lai nometne būtu bagātīga un jaudīga,” piebilst nometnes vadītāja.

“Domā, sadarbojies, radi 2026” dalībnieki aizvadītajā nedēļā aizrautīgi zīmēja, gatavoja filca darbiņus un no dažādiem materiāliem gatavoja dekorus. Katram atšķirīgs, bet visiem interesants izdevās gaisa balona makets. Viena diena ir veltīta arī pārgājienam. “Tas nav parasts pārgājiens, tajā ir dažādi sadarbības uzdevumi un komandas spēles. Jau otro gadu braucam arī uz brīvdienu māju “Mākoņi un Māls”, kur bērni veido māla darbiņus, bet noslēguma dienā, protams, ir ballīte,” stāsta B. Leitena.“Vienmēr pieaicinu vēl kādu mākslas pedagogu, pie mums brauc austrumu glezniecības māksliniece Aļona Savjuka, bērniem viņas meistarklase ļoti patīk. Tā ir neierasta tehnika, pavisam kaut kas jauns, ir dažādība”.

Šovasar notiks vēl viena “Zīmētprieks” rīkota nometne “Radi prieku caur dažādām mākslām”. Tā norisināsies Cēsīs “Žagarkalnā”. Programmā apvienosies hip-hop dejas un mākslas aktivitātes.

Jāpiebilst, ka par dalību nometnēs jāmaksā, bet tās ir laba iespēja ģimenēm piedāvāt bērniem radoši un interesanti pavadīt laiku.

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