Google Ads vai SEO - kuru izvēlēties mazam uzņēmumam Latvijā

Pirms dažiem gadiem atbilde šķita vienkārša – ja vajag ātru rezultātu, izvēlies Google Ads, ja ilgtermiņa redzamību, tad SEO. Šodien izvēle ir sarežģītāka.
Google Ads klikšķu cenas Latvijā ir augušas, īpaši konkurējošās nozarēs, bet organiskā meklēšana kļuvusi grūtāka AI Overviews, paplašināto Google rezultātu un lielākas konkurences dēļ. Tāpēc jautājums vairs nav tikai “Google Ads vai SEO?”. Pareizāk ir jautāt – kā sadalīt mārketinga budžetu, lai uzņēmums iegūtu klientus tagad un vienlaikus veidotu ilgtermiņa redzamību.
SIA J Konsult ir digitālā mārketinga aģentūra, kas palīdz uzņēmumiem attīstīt redzamību internetā kopš 2013. gada. Ikdienā strādājam ar Google Ads, SEO, mājaslapu izstrādi, sociālo tīklu reklāmām un citiem digitālā mārketinga risinājumiem, palīdzot uzņēmumiem piesaistīt kvalitatīvāku apmeklējumu un jaunus klientus.
Tieši tāpēc Google Ads un SEO salīdzinājums mums nav teorētisks jautājums. Praksē redzam, ka mazajiem uzņēmumiem vislabāk strādā nevis viena kanāla izvēle, bet saprātīgs budžeta sadalījums starp ātru pieprasījumu un ilgtermiņa izaugsmi.
Ko dod Google Ads?
Google Ads galvenā priekšrocība ir ātrums. Reklāmas var sākt rādīties dažu dienu laikā, un uzņēmums ātri iegūst pirmos klikšķus, pieteikumus vai pirkumus.
Tas ir īpaši noderīgi:
- ja uzņēmums ir jauns un klienti vajadzīgi uzreiz;
- ja pakalpojums ir sezonāls;
- ja ir konkrēta akcija vai produkta palaišana;
- ja cilvēki meklē steidzamu risinājumu, piemēram, lokālu servisu.
Taču Google Ads darbojas tikai tik ilgi, kamēr tiek maksāts par reklāmu. Kad budžets tiek apturēts, apmeklējums no šī kanāla apstājas.
Google Ads Latvijā 2026. gadā vidēji prasa vismaz 300-500 EUR mēneša reklāmas budžetu, lai varētu iegūt pietiekami daudz datu un saprast, kas strādā.
Ko dod SEO?
SEO pakalpojumi strādā lēnāk, bet veido ilgtermiņa vērtību. Pirmās izmaiņas parasti var redzēt pēc vairākām nedēļām vai mēnešiem, bet spēcīgāks rezultāts veidojas 6-12 mēnešu laikā.
SEO ir īpaši piemērots:
- uzņēmumiem ar ilgtermiņa plānu;
- B2B pakalpojumiem ar garāku pārdošanas ciklu;
- nozarēm, kur Google Ads klikšķi ir dārgi;
- uzņēmumiem, kuriem ir ekspertīze un iespēja veidot kvalitatīvu saturu;
- situācijām, kur vajadzīga mērogojama redzamība bez maksas par katru klikšķi.
SEO nav piemērotākais risinājums, ja rezultāts vajadzīgs nākamo 30 dienu laikā vai ja runa ir par vienreizēju kampaņu.
Vairāk par SEO budžeta loģiku un to, kas parasti ietilpst pakalpojumā, var lasīt rakstā par SEO pakalpojumiem Latvijā.
Kāpēc Google Ads un SEO strādā labāk kopā?
Google Ads dod ātru plūsmu, kamēr SEO vēl tikai sāk strādāt. Savukārt SEO laika gaitā samazina atkarību no maksas reklāmas un palīdz iegūt klientus arī bez tiešas maksas par klikšķi.
Mazajiem uzņēmumiem bieži praktiskākais risinājums ir hibrīds modelis. Piemēram, pirmajos 12 mēnešos lielāku budžeta daļu novirzīt Google Ads, bet vienlaikus sākt SEO pamatu sakārtošanu.
Praktisks sākuma sadalījums var būt:
- 60% Google Ads;
- 40% SEO.
Pirmajos mēnešos Google Ads palīdz iegūt pieteikumus, bet SEO veido pamatu nākotnes organiskajam trafikam. Pēc 12-18 mēnešiem, kad SEO sāk dot stabilāku rezultātu, budžeta proporciju var mainīt par labu SEO.
Kad izvēlēties Google Ads?
Google Ads ir piemērotāks, ja:
- klienti vajadzīgi tuvāko nedēļu laikā;
- uzņēmums tikko sāk darbu;
- ir sezonāls pakalpojums vai akcija;
- vietne jau labi pārvērš apmeklētājus pieteikumos;
- jātestē piedāvājums, auditorija vai tirgus pieprasījums.
Šajā gadījumā svarīgi ir sakārtot konversiju uzskaiti, lai būtu skaidrs, kuri klikšķi pārvēršas reālos pieteikumos vai pārdošanā.
Kad izvēlēties SEO?
SEO ir piemērotāks, ja:
- uzņēmums plāno attīstību vismaz 3-5 gadu perspektīvā;
- Google Ads klikšķi nozarē ir dārgi;
- klienti pirms pirkuma veic izpēti;
- uzņēmumam ir zināšanas, ko var pārvērst noderīgā saturā;
- mērķis ir ilgtermiņā samazināt atkarību no maksas reklāmas.
SEO īpaši labi strādā B2B, konsultāciju, medicīnas, juridisko, finanšu, izglītības un citu ekspertu pakalpojumu nozarēs.
Kāds ir minimālais budžets?
Lai Google Ads vispār varētu sākt dot izmērāmus datus, sākuma budžetam parasti jābūt vismaz 300 EUR mēnesī. Ar mazāku budžetu bieži nepietiek klikšķu un konversiju, lai pieņemtu datos balstītus lēmumus.
SEO gadījumā minimāli saprātīgs budžets pēc audita parasti sākas no 500 EUR mēnesī. Tas ļauj veikt tehniskos labojumus, uzturēt vietnes SEO veselību un pakāpeniski papildināt saturu.
Ja kopējais mārketinga budžets ir 800-1500 EUR mēnesī, parasti jau var veidot sabalansētu pieeju starp reklāmu un SEO.
Biežākās kļūdas
1. Google Ads bez konversiju mērīšanas
Klikšķi paši par sevi neko nepasaka. Ja nav iestatīti konversiju mērķi un GA4 uzskaite, nav iespējams saprast, kuri klikšķi atnes klientus.
2. SEO bez sākotnējā audita
Bez audita nav skaidrs, vai problēma ir saturā, tehniskajā SEO, iekšējās saitēs vai konkurencē. Rezultātā var tērēt budžetu rakstiem, kamēr vietnes tehniskās problēmas kavē rezultātu.
3. Pārāk biežas izmaiņas Google Ads kontā
Google Ads algoritmam vajadzīgs laiks, lai mācītos. Ja budžeti un mērķējumi tiek mainīti katru nedēļu, sistēma nepaspēj savākt kvalitatīvus datus.
4. SEO apturēšana pārāk agri
SEO rezultāti reti parādās pirmajos 1-2 mēnešos. Ja darbu pārtrauc pārāk ātri, investīcija bieži tiek apturēta tieši pirms brīža, kad rezultāti sāk parādīties.
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai SEO un Google Ads konkurē savā starpā?
Nē. Tie parasti papildina viens otru. Google Ads palīdz iegūt klientus ātrāk, savukārt SEO veido ilgtermiņa redzamību.
Cik konversiju vajag Google Ads, lai varētu vērtēt rezultātus?
Lai datus varētu vērtēt objektīvāk, vēlams vismaz 30 konversijas mēnesī. Ar mazāku apjomu secinājumi bieži ir nepilnīgi.
Cik ātri var redzēt SEO rezultātus?
Pirmās izmaiņas bieži redzamas 6-8 nedēļu laikā pēc tehniskiem labojumiem, bet reāla atdeve parasti veidojas 6-12 mēnešos.
Vai jaunam uzņēmumam vajadzētu sākt ar SEO?
Tehnisko SEO pamatu sakārtošanu ir vērts veikt uzreiz. Taču klientu piesaistei pirmajos mēnešos bieži efektīvāks būs Google Ads, jo tas ātrāk palīdz saprast, kuri piedāvājumi un auditorijas strādā.
Nākamais solis
Ja nav skaidrs, kā sadalīt mārketinga budžetu starp Google Ads un SEO, pirmais solis ir esošās situācijas izvērtēšana – nozare, konkurence, mājaslapas stāvoklis, budžets un mērķi.
Pēc tam iespējams izveidot konkrētu sadalījumu nākamajiem 6-12 mēnešiem, lai uzņēmums vienlaikus iegūtu klientus tagad un veidotu ilgtermiņa redzamību.
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