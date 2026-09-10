Būt vārda meistaram

“Harmonijas” un “Druvas” rīkotais īsprozas konkurss ļauj iepazīt vietējos literātus
Kultūras biedrības “Harmonija” un laikraksta “Druva” īsprozas konkursam šoreiz tika saņemti tik dažādi literārie veikumi, ka žūrija lēma 14 saņemtos darbus vērtēt atbilstoši autora izraudzītajam žanram.
No iesūtītajiem īsajiem stāstiem pirmajai vietai neizvirzīja nevienu, otro vietu piešķīra diviem ogrēnietes Skaidrītes Loginas darbiem — “Dziesmu svētku vasara” un “Svētceļojums”. Trešo vietu ieguva Cēsu novada literātu veikums — priekulietes Līgas Rimšas īsais stāsts “Flokši” un nītaurietes Dzidras Medvedjevas darbs “Mana dārglieta — ģimene”.
Dzidra Medvedjeva konkursā sevi pieteica arī ar miniatūru. Viņas “Ziemas vakars” tika atzīts par labāko šajā žanrā. Otrā vieta Zinas Budahas darbam “Vecā ozola stāsts” un Ingūnas Rozenbergas “Vecā baļķa stāsts”. Abas autores tāpat kā
S. Logina darbojas Ogres novada literāri radošajā apvienībā “Sirdsdoma”. Jaunpiebaldzēnietes Valentīnas Dzinējas miniatūrai “Mani Eifeļa torņi” žūrija piešķīra trešo vietu.
Vērtējot konkursam iesūtītos aprakstus, par labāko atzina raiskumietes Gunas Rukšānes “Video bibliotēkā”, otrajā vietā — taurenietes Sarmītes Lielās “Ak, šī Lilija!”.
Vēl jāpiemin Ingas Čupranovas eseja, kurai tika izteikta kultūras biedrības atzinība par cilvēka emocionālo vērtību un mūsdienu merkantilās pasaules sadursmes atspoguļojumu.
Konkursa žūrijas komisijas vadītāja, rakstniece Aina Karele, vērtējot literātu sniegumu, atzina, ka ik gadu darbi tiek vairāk izstrādāti, redzama plašāka tematu un žanru daudzveidība. Žūrijā kopā ar A. Kareli darbojās dzejniece un prozaiķe Mirdza Kerliņa, “Druvas” redaktore Andra Gaņģe, literāte Ilga Grote un Ruta Glaudiņa. Žūrija un kultūras biedrības “Harmonija” vadītāja Astrīda Kamša pateicas ikvienam, kas iesūtīja savu darbu konkursam. Kādam varbūt tas bija pirmais solis, lai parādītu savu veikumu publiski. “Šis konkurss var būt labs sākums, kas ļauj novērtēt arī pašam sevi,” saka A. Kamša.
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