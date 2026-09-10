Būt vārda meistaram

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Andra Gaņģe
08:51, 10. Sep, 2026

Svinīgi. Īsprozas konkursa pirmās vietas ieguvēja apraksta žanrā Guna Rukšāne kopā ar kultūras biedrības “Harmonija” dalībnieku, literātu Jāni Rītu. Pasākumā, kad biedrība svinēja J. Rīta jubileju, tika paziņots arī konkursam iesniegto darbu vērtējums. FOTO: facebook/ Cēsu Kultūras biedrība Harmonija/ Andris Vētra

“Harmonijas” un “Druvas” rīkotais īsprozas konkurss ļauj iepazīt vietējos literātus

Kultūras biedrības “Har­monija” un laikraksta “Druva” īsprozas konkursam šoreiz tika saņemti tik dažādi literārie veikumi, ka žūrija lēma 14 saņemtos darbus vērtēt atbilstoši autora izraudzītajam žanram.

No iesūtītajiem īsajiem stāstiem pirmajai vietai neizvirzīja nevienu, otro vietu piešķīra diviem ogrēnietes Skaidrītes Loginas darbiem — “Dziesmu svētku vasara” un “Svēt­ce­ļo­jums”. Trešo vietu ieguva Cē­su novada literātu veikums — priekulietes Līgas Rim­šas īsais stāsts “Flokši” un nītaurietes Dzidras Medved­je­vas darbs “Mana dārglieta — ģimene”.
Dzidra Medvedjeva konkursā sevi pieteica arī ar miniatūru. Viņas “Ziemas vakars” tika atzīts par labāko šajā žanrā. Otrā vieta Zinas Budahas darbam “Vecā ozola stāsts” un Ingūnas Ro­zenbergas “Vecā baļķa stāsts”. Abas autores tāpat kā
S. Logina darbojas Ogres novada literāri radošajā apvienībā “Sirdsdoma”. Jaunpie­baldzē­nie­tes Valentīnas Dzinējas miniatūrai “Mani Eifeļa torņi” žūrija piešķīra trešo vietu.

Vērtējot konkursam iesūtītos aprakstus, par labāko atzina raiskumietes Gunas Rukšānes “Video bibliotēkā”, otrajā vietā — taurenietes Sarmītes Lielās “Ak, šī Lilija!”.

Vēl jāpiemin Ingas Čupra­no­vas eseja, kurai tika izteikta kultūras biedrības atzinība par cilvēka emocionālo vērtību un mūsdienu merkantilās pasaules sadursmes atspoguļojumu.

Konkursa žūrijas komisijas vadītāja, rakstniece Aina Ka­rele, vērtējot literātu sniegumu, atzina, ka ik gadu darbi tiek vairāk izstrādāti, redzama plašāka tematu un žanru daudzveidība. Žūrijā kopā ar A. Kareli darbojās dzejniece un prozaiķe Mir­dza Kerliņa, “Druvas” redaktore Andra Gaņģe, literāte Ilga Grote un Ruta Glaudiņa. Žūrija un kultūras biedrības “Harmonija” vadītāja Astrīda Kamša pateicas ikvienam, kas iesūtīja savu darbu konkursam. Kādam varbūt tas bija pirmais solis, lai parādītu savu veikumu publiski. “Šis konkurss var būt labs sākums, kas ļauj novērtēt arī pašam sevi,” saka A. Kamša.

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