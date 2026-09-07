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Privātā pamatskola meklē inovatīvus risinājumus mācībām

Agnese Leiburga
03:00, 8. Sep, 2026

Sāk mācību gadu. Cēsu Jaunajā pamatskolā nav aktu zāles svinīgajiem pasākumiem, tāpēc tradicionāli 1. septembrī skolotāji, skolēni un vecāki tikās Pils dārzā. FOTO: no albuma

“Cēsu Jaunajā pamatskolā šajā gadā mācības uzsāk pilns deviņu klašu komplekts. Mums ir 104 skolēni. Vēl ir arī pirmskola, kurā pašlaik ir 38 bērni,” pastāsta skolas direktore Sandra Lielmeža.

Cēsu Jaunā pamatskola ir vienīgā privātā vispārējās izglītības iestāde Cēsu novadā. Tikai oktobrī skolai būšot līdz galam zināma situācija ar valsts finansējuma daļu mācību iestādei. “No pirmā septembra esam palielinājuši vecāku līdzmaksājumu, bet tikai tad mēs zināsim, vai ar to pietiks, vai mums būs jāpapildina finansējums no savām iekšējām rezervēm,” situāciju paskaidro skolas direktore.

“Līdzīgi kā visās pirmskolas iestādēs arī mēs jūtam, ka bērnu skaits samazinās. Mazi­ņos bērnus, tos no pusotra gada, varam pieņemt vēl kādu,” viņa piebilst. Jautāta, kā pirmskolas izglītības iestādes darbību ietekmē tas, ka Cēsu novada paš­valdība vairs nedotē bērnu laišanu privātajos bērnudārzos, jo vietas var nodrošināt pati vietvara, direktore paskaidro, ka daļa ģimeņu šajā situācijā izvēloties uz nepieciešamo periodu pārdeklarēt dzīvesvietu citā pašvaldībā, kur šāds pabalsts vēl ir pieejams. S. Lielmeža akcentē, ka bērnudārzs no citiem atšķiras ar mazu audzēkņu skaitu grupiņās un arī iestādes jauko atrašanās vietu Ziemeļu ielā Cēsīs. Savukārt par skolas ēku, esot prieks, ka tā atrodas pašā pilsētas centrā, kas atvieglo audzēkņu pārvietošanos no mācību iestādes uz pēcskolas nodarbībām un dzīvesvietām.

Stāstot par jaunumiem mācību procesā, Sandra Lielmeža akcentē “Nākotnes klases” izveidi. Tam saņemts “Altum” Sociālās uzņēmējdarbības programmas grants. Projekta mērķis ir uzlabot piekļuvi kvalitatīvai un inovatīvai izglītībai, attīstīt skolēnu digitālās, radošās un sadarbības prasmes, kā arī stiprināt pedagogu profesionālo kompetenci. “Nākotnes klasē” būs iespēja iepazīt un praktiski izmantot jaunākās tehnoloģi­jas — papildināto realitāti, robotiku, 3D drukāšanu un citus mūsdienīgus risinājumus.

““Nākotnes klase” ir tāda inovatīva mācību vide, kas nodrošina aktivitāšu zonas dažādām norisēm, piemēram — izpētes, mācību, demonstrēšanas, filmēšanas zonas. Paredzēts, ka šis zonējums padarīs mācību vidi daudzveidīgāku,” saka direktore un piebilst, ka skola piedalās arī Eiropas Savienības projekta īstenošanā saistībā ar STEM priekšmetu apguvi. “Organizējam tās pie sevis un arī uzņemam bērnus no citām skolām,” ar gandarījumu saka pedagoģe un pastāsta, ka pie viņiem labprāt brauc audzēkņi arī no citām Vidzemes skolām. “Piemēram, mūsu skolotāja ir izstrādājusi brīnišķīgu ģeogrāfijas nodarbību ar karti. Atbrauc, piemēram, skolēni no Rīgas vai no Madonas, un iet mācīties Cēsu ielās. Tas ir interesants veids, kā apgūt priekšmetu,” piemēru pastāsta direktore, papildinot, ka pie viena viņi arī iepazīst Cēsis.
S. Lielmeža akcentē, ka, esot skaitliski nelielai mācību iestādei, viņiem ir vienkāršāk saskaņot un īstenot mācību procesu vietās, kas tajā brīdī ir atbilstošas, un ļauj apgūt mācību vielu efektīvāk, piemēram, ja vēsturē ir jāmācās par viduslaikiem, tad klase dodas uz Cēsu pili un tamlīdzīgi.

“Cieņpilna attieksme vienam pret otru ir mūsu skolas galvenais vadmotīvs,” uzsver direktore Sandra Lielmeža, akcentējot to, ka ikdienas procesā nozīmīga ir skolas saimes pedagogu labbūtība, kas, savukārt, ļauj labi justies arī audzēkņiem.
Pamatskolas klašu darbībai skola saņem pašvaldības finansējumu saskaņā ar valsts normatīvajiem tiesību aktiem, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldības līdzfinansē privātās skolas. Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamam mēnesī tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu katru budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām paš­valdības skolās.

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