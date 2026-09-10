AI meklēšana un SEO: kā uzņēmumam palikt redzamam?

AI rīki maina veidu, kā cilvēki meklē informāciju. Agrāk lietotājs ierakstīja jautājumu Google, atvēra vairākas lapas un salīdzināja atbildes pats. Tagad daļu šī darba izdara AI asistents – apkopo informāciju, salīdzina variantus un bieži iedod atbildi, pirms cilvēks vispār ir uzklikšķinājis uz kādas mājaslapas.
Tas nenozīmē, ka mājaslapas vairs nav vajadzīgas. Tieši otrādi – uzņēmuma saturam jābūt vēl skaidrākam, precīzākam un vieglāk izmantojamam. Ja AI rīks atbildē izmanto jūsu saturu vai piemin jūsu uzņēmumu, tā ir jauna redzamības forma. Ja atbildē parādās tikai konkurenti, tā jau ir zaudēta iespēja.
Mūsu pašu GA4 dati pēdējo 90 dienu laikā rāda apmeklējumus no AI asistentiem kā atsevišķu kanālu. Apjoms vēl nav liels, bet tas ir mērāms un aug. Tāpēc ar šo jautājumu ir vērts strādāt tagad, nevis gaidīt brīdi, kad konkurence jau būs daudz lielāka.
Kas notiek, kad AI sniedz atbildi uzņēmuma vietā
Kad cilvēks uzdod jautājumu AI asistentam, viņš bieži saņem gatavu kopsavilkumu ar dažām atsaucēm. Ja atbilde ir pietiekami laba, klikšķis uz mājaslapu var nenotikt. Lietotājs saņem vajadzīgo informāciju turpat sarunā.
Uzņēmumam tas rada divas situācijas. Pirmajā gadījumā jūsu saturs var būt izmantots atbildes veidošanā, bet jūs to savā analītikā neredzat. Otrajā gadījumā AI atbildē nonāk konkurenta saturs, jo tas ir skaidrāks, konkrētāks un labāk strukturēts. Tieši šī otrā situācija ir bīstamāka, jo lietotājs pirmo iespaidu par risinājumu iegūst no cita uzņēmuma.
Tāpēc jautājums vairs nav tikai “kurā vietā mēs esam Google?”. Jautājums ir arī – vai mūsu uzņēmums vispār parādās atbildēs, ko cilvēki saņem AI rīkos?
Praktiski jāsāk ar vienkāršu soli: jānoskaidro, kādus jautājumus potenciālais klients uzdod pirms pirkuma vai pieteikuma. Pēc tam jāpārbauda, kas uz šiem jautājumiem šobrīd tiek minēts AI atbildēs.
Kā šo kanālu ieraudzīt analītikā
Daudzi uzņēmumi AI trafiku neredz nevis tāpēc, ka tā nav, bet tāpēc, ka tas analītikā iekrīt kopējā “referral” vai “citi” sadaļā. GA4 ne vienmēr šo avotu izceļ automātiski. Tāpēc vajag izveidot atsevišķu segmentu vai kanāla grupu, kas apkopo apmeklējumus no AI asistentiem.
Pirmajā brīdī skaitļi var šķist mazi. Taču arī neliels kanāls ir svarīgs, ja tas aug un atved cilvēkus ar konkrētu interesi. Neliels, bet augošs datu avots jau ir signāls, kuru ir vērts vērot un analizēt. Tas ir daudz vērtīgāk nekā situācija, kur kanāls analītikā vispār nav atdalīts un par to netiek pieņemti nekādi lēmumi.
Otrs veids ir manuāla pārbaude. Sagatavojiet 20 līdz 30 jautājumus, ko jūsu klients varētu uzdot pirms lēmuma pieņemšanas. Pārbaudiet tos vairākos AI asistentos un pierakstiet, kuri uzņēmumi tiek minēti, kādas lapas tiek izmantotas kā avoti un vai jūsu uzņēmums vispār parādās atbildēs.
Šo pārbaudi ir vērts atkārtot ik pēc trim mēnešiem. Viena pārbaude parāda tikai konkrēto brīdi, bet salīdzinājums parāda virzienu.
Kāpēc ar atslēgvārdiem vien vairs nepietiek?
Klasiskais SEO ilgu laiku balstījās uz pozīcijām Google rezultātos un atslēgvārdu izmantošanu saturā. Tas joprojām ir svarīgi, bet ar to vairs nepietiek. AI rīkiem svarīgākais nav tas, cik reižu konkrētā frāze atkārtojas lapā. Svarīgāk ir tas, vai lapā ir skaidra atbilde uz konkrētu jautājumu.
Tieši šeit parādās SEO un GEO atšķirības. SEO palīdz cīnīties par vietu meklēšanas rezultātu sarakstā. GEO jeb ģeneratīvā optimizācija palīdz panākt, lai jūsu saturs, dati vai uzņēmuma nosaukums nonāk AI veidotajā atbildē. Pirmajā gadījumā mērķis ir klikšķis. Otrajā – pieminējums, atsauce vai citāts.
Ko tas nozīmē satura veidošanā:
- Jautājums kā virsraksts. H2 vai H3 virsrakstā izmantojiet jautājumu tā, kā to uzdotu klients. Zem tā uzreiz sniedziet skaidru atbildi.
- Reāli dati un pieredze. Izmantojiet savus mērījumus, projektu piemērus, cenas, termiņus un secinājumus. Tas ir saturs, kura konkurentiem nav.
- Skaidra struktūra. Sadaliet tekstu tā, lai katra sadaļa atbild uz vienu konkrētu jautājumu.
- Konkrēti skaitļi. Frāze ar skaitli, termiņu vai piemēru ir daudz spēcīgāka nekā vispārīgs apgalvojums.
- Sadaļas, kas saprotamas arī atsevišķi. AI rīks ne vienmēr izmanto visu rakstu. Bieži tas paņem tikai vienu fragmentu, tāpēc tam jābūt saprotamam arī bez visa pārējā konteksta.
Svarīgi arī tas, ka saturs nedrīkst palikt tikai jūsu mājaslapā. Publikācijas nozares portālos, ziņu vietnēs un profesionālajās kopienās palīdz nostiprināt uzņēmuma klātbūtni plašākā avotu lokā. Jo vairāk uzticamu vietu skaidri apraksta, ar ko uzņēmums nodarbojas, jo vieglāk AI rīkiem šo informāciju saprast un izmantot.
Latviešu valodā priekšrocība ir tiem, kas sāk agrāk
Angļu valodā daudzās nozarēs par redzamību AI atbildēs jau cīnās simtiem uzņēmumu. Latviešu valodā situācija vēl ir citāda. Daudzās nišās joprojām trūkst kvalitatīvu, labi strukturētu un uz konkrētiem jautājumiem balstītu rakstu. Tas nozīmē, ka uzņēmumam, kurš šo darbu sāk tagad, vēl ir iespēja ieņemt vietu pirms konkurentiem.
Ja uzņēmums publicē 15 līdz 20 tiešām noderīgus atbilžu rakstus latviešu valodā, tas var kļūt par vienu no skaidrākajiem avotiem savā nišā. Šī priekšrocība nav mūžīga. Kad arī citi konkurenti sāks veidot līdzīgu saturu, būs grūtāk izcelties un iegūt vietu atbildēs.
Arī mēs paši šo procesu vēl turpinām. Daļa vecāko rakstu ir veidoti pēc klasiskās SEO loģikas, un tie būs jāpārstrādā. Tas ir normāli. AI redzamībai neder tikai vecs teksts ar dažiem pieliktiem jautājumiem. Vajadzīgs saturs, kas skaidri atbild, balstās pieredzē un parāda uzņēmuma kompetenci.
Ko mērīt, ja klikšķu kļūst mazāk?
Ja satura darbu vērtē tikai pēc organiskajiem apmeklējumiem, aina var būt maldinoša. Klikšķu skaits var kristies, bet uzņēmuma redzamība AI vidē vienlaikus var augt. Tāpēc mērījumiem jābūt plašākiem.
Pirmais rādītājs ir pieminēšanas biežums. Cik bieži jūsu uzņēmums parādās atbildēs uz jautājumiem? Vai šis skaits pieaug pēc jaunu rakstu un publikāciju izveides?
Otrais rādītājs ir citēto lapu saraksts. Ja AI rīki izmanto konkrētas jūsu lapas kā avotus, tas parāda, kāda veida saturs strādā vislabāk.
Trešais rādītājs ir zīmola meklējumi. Cilvēks var ieraudzīt jūsu uzņēmuma nosaukumu AI atbildē, bet neatvērt lapu uzreiz. Vēlāk viņš var ierakstīt uzņēmuma nosaukumu Google. Analītikā tas izskatās kā zīmola vai tiešais trafiks, bet sākotnējā interese var būt radusies AI vidē.
Ceturtais rādītājs ir jautājums pieteikuma formā: kur jūs par mums uzzinājāt? Daļa klientu jau šobrīd norāda AI asistentus kā pirmo informācijas avotu.
Šo visu nevar objektīvi novērtēt viena mēneša laikā. Jēgpilns periods ir vismaz 90 dienas. Jebkura digitālā mārketinga aģentūra, kas sola garantētu redzamību AI atbildēs dažu nedēļu laikā, pārāk vienkāršo procesu. Šeit svarīgs ir saturs, avotu kvalitāte, laiks un regulāra mērīšana.
Kur AI palīdz uzņēmumam pašam?
AI rīkus var izmantot arī kā pārbaudes instrumentu. Ielieciet tajā savas mājaslapas tekstu un palūdziet īsi izskaidrot, ar ko uzņēmums nodarbojas, kam tas ir piemērots un kāpēc klientam to izvēlēties. Ja atbilde ir neskaidra, visticamāk, arī jūsu mājaslapas vēstījums nav pietiekami skaidrs.
AI var palīdzēt sagatavot klientu jautājumu sarakstu, pārskatīt konkurentu saturu un izveidot pirmo melnrakstu. Taču tas nevar aizstāt jūsu pašu pieredzi. Labākais saturs rodas no reāliem projektiem, klientu jautājumiem, cenu piemēriem, kļūdām un secinājumiem. Tieši šī informācija padara tekstu vērtīgu un citējamu.
Ir arī otrs virziens – redzamību AI vidē var iegūt ar reklāmu. ChatGPT reklāma Latvijā ir pieejama kopš 2026.gada rudens, un tā ļauj uzņēmumam parādīties brīdī, kad cilvēks meklē, salīdzina un izvērtē risinājumus. Mūsu pašu kampaņā pirmajās trijās dienās klikšķu īpatsvars bija ap 1,1%, bet klikšķa cena no 1,11 līdz 2,02 eiro.
Tas neaizstāj darbu ar saturu. Reklāma pati par sevi nepadara uzņēmumu par uzticamu avotu AI atbildēs. Taču tā ļauj būt redzamam jaunā vidē jau tagad, kamēr konkurence vēl tikai veidojas.
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai AI asistenti tiešām sūta apmeklētājus uz mājaslapu?
Jā, un to var izmērīt. Mūsu GA4 datos pēdējo 90 dienu laikā redzami apmeklējumi no AI asistentiem kā atsevišķs kanāls. Salīdzinājumā ar klasisko organisko meklēšanu apjoms vēl ir neliels, bet tas nav nulle un tas pieaug.
Kā pārbaudīt, vai AI atbildēs tiek pieminēts mans uzņēmums?
Sagatavojiet 20 līdz 30 jautājumus, ko jūsu klients varētu uzdot pirms pirkuma vai pieteikuma, un ievadiet tos vairākos AI asistentos. Pierakstiet, kuri uzņēmumi tiek minēti, kādas lapas tiek izmantotas kā avoti un vai jūsu uzņēmums parādās atbildēs. Pārbaudi atkārtojiet ik pēc trim mēnešiem.
Vai pietiek ar rakstiem savā mājaslapā?
Parasti ar to vien nepietiek. AI rīki izmanto plašāku avotu loku, tāpēc svarīgas ir arī publikācijas nozares portālos, ziņu vietnēs un profesionālajās kopienās. Praktiskā pieeja ir kombinācija: skaidri atbilžu raksti savā mājaslapā un regulāras publikācijas ārpus tās.
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