Krievijas sabiedrotie un ienaidnieki

Ukrainas Nacionālās aizsardzības un drošības padomes Antidezinformācijas centrs ceturtdien, 25. jūnijā, brīdināja, ka agresorvalsts Krievija var gatavot provokācijas, izmantojot Polijas simboliku. Kā zināms, daži poļu politiķi ir nolēmuši atdzīvināt vēsturi un noskaidrot, kurš kuram nodarījis vairāk slikta un kuram vairāk taisnības –poļiem vai ukraiņiem. Protams, Kremlis var tikai aplaudēt, daudzi var tikai minēt, kāpēc tā notiek tagad, kara laikā ar Krieviju. Domāju, vietā ir dzejnieces Andas Līces reiz sacītais: “Mēs joprojām tikai minam, kā karš un kara propaganda izmaina cilvēka apziņu tā, it kā viņu būtu apsēdis nelabais. Dārzu kopēji pazīst nezāli tīruma tīteni, kura saknes iet četru metru dziļumā un sēklu dīgtspēja saglabājas pusgadsimtu (!). Gluži tāpat notiek ar totalitārām ideoloģijām. Pamazām, atslābstot spējai ravēt, nezāle pārņem visu tīrumu.”
Jūnijā publicētās Levadas Centra aptaujas liecina, ka nezāle iedzīvotāju prātos Krievijā tomēr ir ērti iekārtojusies. To valstu saraksta pirmais piecinieks, kuras Krievijas iedzīvotāji uzskata par sabiedrotajiem, nav mainījies kopš pagājušā gada. Aptaujā 80 procenti minēja Baltkrieviju, Ķīnu – 63 procenti, Kazahstānu un Indiju nosauca 33 procenti aptaujāto, bet Ziemeļkoreju par tuvu sabiedroto uzskata 26 procenti Krievijas iedzīvotāju. Populārākas un tuvākas nekā pagājušajā gadā iedzīvotājiem izskatās Irāna (18 procenti) un Kuba (11 procenti). Jāpiebilst, ka Irānu par Krievijai draudzīgu valsti biežāk uzskata vīrieši (20 procenti), līdzīgi ir arī ar Kubas vērtējumu (vīriešiem 14 procenti). Savukārt jauniešu vidū par sabiedrotajiem tiek uzskatīta Ķīna (71 procents), Kazahstāna, Armēnija, Ēģipte. Vecāka gadagājuma iedzīvotāji Krievijā biežāk kā sabiedrotos nosauc Baltkrieviju, Indiju, Ziemeļkoreju, Kubu, Vjetnamu, arī Kirgistānu, Venecuēlu un Mongoliju. Pieci lielie Krievijas ienaidnieki pēc iedzīvotāju domām ir Vācija, ASV, Ukraina, Lielbritānija un Polija. Sestajā vietā ir Latvija, tad Francija, Lietuva, Igaunija. Desmitā valsts – ienaidniece Krievijai pēc tās iedzīvotāju domām ir Izraēla. Kā jebkurā aptaujā, vērtējumi atšķiras sievietēm un vīriešiem, arī dažādās vecuma grupās. Kopumā Latvija ir ienaidnieks 29 procentiem Krievijas iedzīvotāju (Lietuva 28 procentiem, Igaunija 15 procentiem). Vāciju par ienaidnieku uzskata 51 procents, ASV – 50 procentu, bet Ukrainu- 48 procenti agresorvalsts iedzīvotāju.
Vēl var piebilst, ka maijā kara notikumiem Ukrainā sekoja gandrīz puse Krievijas iedzīvotāju, bet par to nemaz neinteresējās katrs sestais. Atbalsts Krievijas armijai un tās rīcībai Ukrainā pēdējos mēnešos lēnām samazinājās, bet maijā atkal pieauga: armiju un tās rīcību Ukrainā kopumā atbalstīja 74 procenti Krievijas iedzīvotāju. Turklāt kopumā 30 procenti uzskatīja, ka karadarbība jāturpina, 31 procents sacīja, ka jāsāk miera sarunas, bet 29 procenti aicināja miera sarunas sākt nekavējoties.
Kā vienmēr, iedzīvotāju uzskatu aina ir raiba, brīžam pretrunīga un joprojām jārēķinās ar to, ka daudzi baidās atklāt savas domas. Var sacīt, ka “valsts mūrī” ir redzamas sīkas plaisiņas, bet grūti pateikt, vai tās ietekmēs režīmu.
Komentāri