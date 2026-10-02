Balsis 15. Saeimas vēlēšanām nodod glabāšanā aktīvi

Līdz piektdienas, 2. oktobra rītam, Cēsu novadā 15. Saeimas vēlēšanām balsis glabāšanā bija nodevuši 2,5 tūkstoši iedzīvotāju, tas ir 7,44 procenti no balsstiesīgajiem 33 tūkstošiem novadā deklarētajiem, liecina Centrālās Vēlēšanu komisijas informācija.
No 29 novada vēlēšanu iecirkņiem vislielākā ļaužu plūsma bijusi Cēsīs, akciju sabiedrības “CATA” namā izvietotajā iecirknī, kur četrās dienās bija atnākuši 503 vēlētāji. Gana aktīva iepriekšējā balsošana bijusi arī Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā (319 nobalsojušie), Cēsu Sporta kompleksā (228), Priekuļu pamatskolā (172), Cēsu 1. pamatskolā (153), Cēsu 2. pamatskolā (138) un Augšlīgatnes kultūras namā (105). Vismierīgākās priekšvēlēšanu dienas bijušas iecirkņos Zosēnu kultūras namā, Zaubes pamatskolā un Mārsnēnu tautas namā, jo tur katru apmeklējuši vien 17 līdz 19 vēlētāji.
Nododot balsis glabāšanā, Cēsu novada vēlēšanu iecirkņos nav bijis incidentu, pastāstīja novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Normunds Kažoks. Taču skaidrot, ka vēlēšanu zīme vispirms jāievieto vienā aploksnē, tā jāaizlīmē, un tad jāieliek otrā, uz kuras jāuzraksta vārds, gan nākas. Tāda procedūra paredzēta, nodot balsi glabāšanā. Nekorekti noformētie balsojumi gan tiks ieskaitīti vēlētāju aktivitātes rādītājos, taču balsošanas zīmi atzīs par nederīgu.
Rīt, 3. oktobrī, vēlēšanas iecirkņi darbosies no pulksten 8.00 līdz 20.00. Balsot var jebkurā iecirknī Latvijā. Līdzi noteikti jāpaņem personas dokuments – ID karte vai pase.
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