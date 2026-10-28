Solīja enerģisku rīcību, bet velkas kā gliemeži

“Tik lēnu valdības veidošanu kā šo neatceros, kaut sekoju Latvijas politikai kopš Atmodas laika. Apvienotā saraksta lokomotīve Andris Kulbergs taču kopš pavasara, kad kļuva premjers, to vien teica, ka nav laika, ka katra rīcība izšķirīga, ka nav, ko ilgi vilkt, diskutēt un domāt, bet jārīkojas. Tagad rīkojas pavisam pretēji, it kā nākamā gada budžeta pieņemšana nebūtu jau gandrīz degungalā. Tā vien gribas teikt, ka jau pirmais Saeimas vēlēšanās uzvarējušā spēka līdera solījums būt rīcībspējīgiem un apņēmīgiem, netiek pildīts. Būtu gaidāms, ka publiskos vismaz darāmo darbu sarakstu, tam taču vajadzēja būt sagatavotam jau pirms vēlēšanām,” bija neapmierināta seniore G.