Ideja par Spāres izgaismošanu hakatonā iegūst pirmo vietu

Latvijas Lauku foruma rīkotajā Kopienu hakatonā Engurē Spāres kopienas komanda prezentēja savu ideju “Izgaismo Spāri un jūties droši!”. Spārieši saņēma žūrijas augstāko novērtējumu – 1. vietu.
Biedrības “Cerību spārni” un uzņēmuma SIA “Spāres muiža” vadītāja Eva Viļķina uzsver, ka iegūtais novērtējums ir apliecinājums, ka arī neliela lauku kopiena ar apņēmību, drosmi un vēlmi darīt, var radīt nozīmīgas pārmaiņas savā dzīvesvietā: “Hakatonā tēma bija saistīta ar energoefektivitāti. Tā kā Spārē diennakts tumšajā laikā pārvietošanās kļūst nedroša, jo nav apgaismojuma, bet tepat ir arī autobusa pietura, tad radās ideja par apgaismes objektiem – laternām. Un jāsāk ar vienu. Kad klausījāmies citu idejas par risinājumiem krīzes situācijās, ģeneratoriem, domājām, ka nevaram ar viņiem sacensties, tomēr mēs saņēmām augstāko novērtējumu. Piedalīšanās hakatonā palīdzēja sākotnējo ideju nostiprināt un attīstīt. Saprotam, ka ar vienu laternu ir par maz, bet tas ir labs iesākums. Aizdomājāmies, ka ar laiku varam piedalīties kādā konkursā kā energokopiena. Tāpēc redzam, ka viens solis virza uz nākamajiem.”
Tik tikko Spāre piedalījusies arī Latvijas Lauku foruma rīkotajā kopienu konkursā “Viedais ciems”. Komanda izturēja divus divu atlases kārtu pārbaudījumus un nokļuva finālā, kā arī saņēma atzinību “Ceļā uz viedo ciemu”. Tas ir vēl viens apliecinājums, ka arī neliela vieta, kuras iedzīvotāji domā par kopienu, ir aktīvi, var būt viedais ciems. “Tas ir iedrošinājums turpināt, ticēt savām idejām un, pats galvenais, ticēt cilvēkiem, kuri vēlas savu dzīvesvietu veidot labāku,” teic Eva Viļķina, un saka paldies ikvienam Spāres iedzīvotājam, sadarbības partnerim un atbalstītājam, kurš tic ciema nākotnei un ar saviem darbiem palīdz to veidot.