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Sabiedrības atbalsts tiek Konrāda kvartālam

Agnese Leiburga
03:00, 23. Okt, 2026

Līdzās jaunais un vecais. Konrāda kvartāls Cēsīs. FOTO: no albuma

Konrāda kvartāls uzvarējis sabiedrības balsojumā un ieguvis arī sudraba balvu Latvijas Arhitektu savienības rīkotajā ikgadējā nacionālās arhitektūras konkursā “Arhitektūras gada balva 2026”. Tas ir nozīmīgākais apbalvojums Latvijas arhitektūrā. Gada balvai bija pieteikti 43 darbi.

“Savā ziņā visi finālistu darbi ir izcili – katrs no tiem apliecina kādu nelielu, bet nozīmīgu sasniegumu Latvijas laikmetīgajā arhitektūrā. Tomēr šī gada uzvarētājiem izdevies spert soli tālāk – no vienkārši ļoti labas arhitektūras radīšanas pie jautājuma par to, ko arhitektūra spēj dot sabiedrībai un apkārtējai videi. Tie ir projekti, kas ienes jaunu enerģiju, veicina pilsētvides pārmaiņas, no jauna interpretē tradīcijas, rada vietu kopienas dzīvei un atgādina par kultūras un kopā sanākšanas nozīmi,” vērtējumu pauž starptautiskā žūrija.

Tika godināti Konrāda kvartāla veidotāji – Pēteris Bajārs no “Outofbox Architecture”, Pēteris Blūms no arhitektu biroja “Konvents”, Draugiem Group uzņēmuma “Mājas Cē­sīs” vadītājs Andis Malahovskis un arhitekte Ieva Elizabete Brudne.
“Profesionāļu aprindās jau ilgu laiku bija nojauta par to, kam tiks šī gada GRAND PRIX, tāpēc sudraba atzinība Konrāda kvartālam ir ļoti liels sasniegums tik sīvā konkurencē, ar tik labi paveiktu darbu birumu. Bet vēl būtiskāka ir iegūtā tautas simpātiju balva – apliecinājums, ka mūsdienīgai arhitektūrai ir vieta vēsturiskajos pilsētu centros. Projekts, kura pirmās skices tika sagaidītas ar pretestību “Draugiem Group” organizētajās tikšanās reizēs ar cēsniekiem, ir guvis atbalstu un izpratni par to, kāpēc meklētas tieši šādas formas, kāpēc izvēlēti tādi materiāli un risinājumi,” “Druvai” gandarīti atzīst arhitekts Pēteris Bajārs.

“Konrāda kvartāls ir mūsu veids, kā pateikt paldies Cē­sīm – pasaulē ar tehnoloģijām nopelnīto ieguldot paliekošā vērtībā, kas, cerams, kalpos vēl vismaz simt gadu. Iecere atjaunot vienu gandrīz 40 gadus tukšu namu izauga par četru atšķirīgu ēku ansambli: atjaunotas trīs vēsturiskas ēkas, uzcelts Drau­gu nams un radītas mājvietas, darba un kultūras telpas, kā arī publiski pieejami pagalmi un satikšanās vietas. Saglabājot vecpilsētas šķībumus, greizumus un nepareizumus, vēsturiskajā vidē esam integrējuši mūsdienīgas klimata, pieejamības un ēku vadības tehnoloģijas, jo vēlējāmies Cēsu pievilcību apliecināt ar reāliem darbiem, nevis tikai vārdiem. Sudraba godalga Latvijas Arhitektūras gada balvā ir augsts profesionāls novērtējums “OUTOFBOX Architecture, biroja “Kon­vents”, restauratoru, būvnieku un visas komandas darbam”. Uzvara sabiedrības balsojumā apliecina, ka Konrāda kvartāls ir kļuvis par dzīvu Cēsu daļu un vēl vienu iemeslu, kāpēc Cēsis pievelk,” apbalvojumu vērtē “Draugiem Group” dibinātājs Agris Tamanis.

Latvijas Arhitektūras zelta gada balvu jeb Grand Prix 2026 laureāts ir kultūras nama pārbūve Salaspilī, kas iemieso jaunu skatījumu uz kultūras norisēm.

Augstāko apbalvojumu saņēmējus izraudzījās starptautiska žūrija: arhitekts un viens no godalgotā arhitektu biroja “Molumba” dibinātājiem Jo­hans Tali (Johan Tali, Igaunija); arhitektu biroja “Atelier Oslo” līdzdibinātājs un partneris Jūnass Norsteds (Jonas Nor­sted, Norvēģija); arhitekte un pilsētplānotāja, starptautiskā arhitektūras un pilsētplānošanas biroja “KCAP” partnere Ūte Šneidere (Ute Schneider, Vā­cija/Šveice).

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