Cēsīs pirmais starptautiskais sieviešu futbola turnīrs

Cēsis nesen kļuva par starptautiska sadraudzības turnīra mājvietu, uzņemot pirmo “Four Castles International Invitational” sieviešu futbola turnīru. To rīkoja “Four Castles Sporting Group” sadarbībā ar futbola klubu “Cēsis”, un turnīrs iezīmē jaunu posmu starptautiskā sporta sadarbībā.
“Turnīra galvenais mērķis bija sniegt spēlētājiem iespēju sacensties starptautiskā līmenī, veicināt kultūras apmaiņu un stiprināt saites starp klubiem, kā arī pats galvenais – popularizēt sieviešu futbolu,” uzsver futbola kluba “Cēsis” valdes loceklis Roberts Rainers Cipe.
Sacensībās piedalījās divas komandas – “Wellington Recreation FC Women” – viesi no Ziemeļīrijas, kuru delegācijā ietilpa arī kluba prezidents un vadība, kā arī “FK Cēsis/AC Jules Verne” – vietējā Cēsu komanda, kas kopīgi pārstāvēja FK “Cēsis” futbola saimi un visu Cēsu novadu.
Galvenajā trofejas spēlē saspringtā un aizraujošā cīņā triumfēja “Wellington Rec”, svinot minimālu uzvaru ar rezultātu 1:0. Izšķirošos vārtus ar precīzu 11 metru soda sitienu guva Ketija Makmastera (Cathy McMaster).
Lai dotu papildu spēles laiku visām atbraukušajām spēlētājām un emocijas, komandas aizvadīja arī draudzības spēli. Tajā mājinieces “FK Cēsis/AC Jules Verne” parādīja raksturu un izcīnīja uzvaru ar rezultātu 1:0.
Kā “Druvai” komentē “FK Cēsis/AC Jules Verne” trenere un spēlētāja Džeina Eglīte: “Turnīra rīkošana Cēsīs bija lepnuma brīdis mūsu klubam un pilsētai. Uzvara draudzības spēlē ar 1:0 pēc vārtu gūšanas no stūra sitiena apliecināja mūsu komandas garu un kvalitāti. Mēs visi bijām pagodināti uzņemt “Wellington Rec” un jau ar nepacietību gaidām atbildes spēli Ziemeļīrijā, turpinot veidot šīs starptautiskās attiecības. Jāpiebilst, ka Cēsu meitenes bija diezgan satrauktas, jo tomēr uzņēma komandu ar vairāku gadu pieredzi, kamēr pašas bijām trenējušās vien pāris mēnešus. Taču mentalitāte, kādā komanda tiek trenēta un vadīta, meitenes nebiedē stāties pretī izaicinājumiem. Kā jau rezultāti rādīja, meitenes laukumā demonstrēja cienījamu sniegumu, kas sagādāja grūtības pretiniecēm un prieku skatītājiem. Lepojos ar savu komandu un esmu pateicīga par šādiem notikumiem, kas ļauj izjust dažādas emocijas un iepazīt jaunus cilvēkus!”
Savukārt “Four Castles Sporting Group” dibinātājs un FK “Cēsis” pieaugušo komandas līdzīpašnieks Kevins Doils uzsver: “Šis turnīrs ir parādījis tieši to, kādai mūsu ieskatā ir jābūt sieviešu futbola nākotnei – globāli savienotai, konkurētspējīgai un iespēju pilnai. Cēsīs aizvadītās spēles sniedza gan azartisku futbolu, gan kultūras apmaiņu starp Ziemeļīriju un Latviju. Šo klubu sadraudzības spēles ir tikai sākums, un mēs lepojamies atbalstīt šos sportistus un organizācijas, kad viņi veido ko paliekošu gan laukumā, gan ārpus tā. Cēsis pierādīja sevi kā lielisku vietu šāda pasākuma atklāšanai.”
Bens Tilnijs, “Four Castles Sporting Group” līdzīpašnieks un “Wellington Recreation Women” treneris, piebilst: “Sacensties Latvijā un iegūt trofeju spraigā cīņā ar rezultātu 1:0 bija lieliska pieredze mūsu spēlētājām. Savukārt otrā spēle pret FK “Cēsis” un piedzīvotais spēles temps un līmenis bija ļoti labs. Protams, arī uzņemšana un atbalsts tribīnēs bija izcilā līmenī. Mēs jau gaidām iespēju nākamgad uzņemt atbildes spēli Larnē un turpināt attīstīt šo sadarbību. Īpašs paldies Kristīnei Zaķei un visam FK “Cēsis” par atbalstu, kā arī paldies vietējiem līdzjutējiem.”
Kopumā turnīrs aizvadīts ļoti veiksmīgi, uzsver FK “Cēsis” valdes loceklis Roberts Rainers Cipe, atzīstot, ka norise pagāja bez jebkādas aizķeršanās – viesi tika sagaidīti lidostā, veiksmīgi aizvadīti treniņi Cēsu pilsētas stadionā, spēļu dienā priecēja lieliski laikapstākļi, vietējie ēdinātāji parūpējās par spēku atgūšanu, bet viesnīca ērti izmitināja ap 30 viesiem. Šādi priekšnosacījumi ir labi, lai turnīrs nākotnē atgrieztos Cēsīs vēlreiz.
Organizatori jau raugās nākotnē, plānojot, ka nākamgad sacensības pārcelsies uz Ziemeļīriju, kur atbildes spēles un uzņemšanu Larnē nodrošinās “Wellington Rec”, turklāt “Four Castles Sporting Group” plāno nākotnē paplašināt turnīra mērogus, piesaistot komandas arī no ASV, lai veidotu vēl plašāku sieviešu futbola starptautisko tīklu.