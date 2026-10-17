PIESLĒGTIES
Otrdiena, 20. oktobris
Vārda dienas: Leonīds, Leonīda
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
ABONĒŠANA
MEKLĒT
PIESLĒGTIES
ZIŅOT DRUVAI
E-avīze Arī lietotnē Google Play App Store
VAIRĀK

Sakopta skola liecina par sabiedrību

Cēsniece
01:26, 18. Okt, 2026

“Ikdienā eju garām Cēsu vidusskolai, priecājos par atjaunoto ēku. Mūsu bērni sen to bija pelnījuši. Tas, kāda izskatās skola, liecina par sabiedrības attieksmi pret nākotni, attīstību,” sacīja cēsniece cienījamos gados.

Komentāri

Komentāru vēl nav

Pastāstiet, ko jūs par to domājat. Jūsu komentārs var būt pirmais.

Komentēšanas noteikumi

eDruva.lv aicina interneta lietotājus, rakstot komentārus, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu un neievietot saites uz citām vietnēm. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro minētos noteikumus, komentārs var tikt izdzēsts vai autors var tikt bloķēts. Administrācijai ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem. Jūsu IP adrese tiek saglabāta. Lietošanas noteikumi

Lasītākie raksti

Noorganizē čili festivālu un vēlas ar čili iekarot pasauli

08:31, 15. Okt, 2026

Raunas pamatskolā atklāta atjaunotā Dabas māja

08:29, 14. Okt, 2026

Joga – kas vairāk par vingrošanu un meditāciju

08:37, 19. Okt, 2026

Vai tiks dota iespēja iznīcināt mūsdienu pasauli

12:23, 19. Okt, 2026

Prioritātēs infrastruktūra, drošība un izglītība. Opozīcija iesniegs grozījumus

03:00, 14. Okt, 2026
3

Savējie ir līdzās

10:30, 17. Okt, 2026

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Cieņpilna novecošana – joprojām privilēģija

08:24, 20. Okt, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Vai tiks dota iespēja iznīcināt mūsdienu pasauli

12:23, 19. Okt, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

“Suņu” cilvēka secinājumi

01:22, 19. Okt, 2026
2
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Dienaskārtībā Ukraina

01:21, 18. Okt, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Satikt latvieša kultūras kodu

22:21, 15. Okt, 2026

Tautas balss

“Par siltumu būs jāmaksā ļoti dārgi. Nez vai sadārdzinājumam pietiks ar to, ko indeksācijā pielika …

Seniore

Labāk lasīt žagarus

15:27, 19. Okt, 2026
1

“Lasu, ko Dabas aizsardzības pārvalde saka par lāčiem Latvijā. Vienmēr dzīvnieku skaitu mūsu valstī salīdzina …

Lasītāja

Latvijas lāčiem ziemā slikts miegs

01:27, 19. Okt, 2026

“Ikdienā eju garām Cēsu vidusskolai, priecājos par atjaunoto ēku. Mūsu bērni sen to bija pelnījuši. …

Cēsniece

Sakopta skola liecina par sabiedrību

01:26, 18. Okt, 2026

Sludinājumi

Citi

Visa veida celtniecības darbi un remonta darbi, veco mēbeļu utilizācija, dažādi saimnieciskie darbi, zāles pļaušana …

14:58, 2. Okt, 2026

Citi

Piedāvāju plašu profilu celtniecības darbus , iekšdarbi , ka arī ārdarbi , kā arī iespējami …

14:13, 2. Okt, 2026

Pārdod

Yamaha F4 laivas motors. 4 ZS / 2, 9 kW – mazs, viegls un uzticams …

00:49, 26. Sep, 2026