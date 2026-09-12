“Cēsīs, Lauku un Marijas ielas krustojumā, ik pa laikam ir satiksmes negadījumi. Tas ir vienādas nozīmes krustojums, bet autovadītāji, tie, kas šajā apkaimē nedzīvo, vērtē, ka Lauku ielu ir galvenā, jo tā ir tā kā platāka, un tad nu notiek auto sadursmes. Jau vairākkārt esam vērsušies pašvaldībā, lai vai nu nosaka vienu no ielām kā galveno, vai uzliek kādas citas norādes un katram braucējam ir saprotami noteikumi, bet atsaucību neesam saņēmuši,” sacīja cēsnieks J.
Jāregulē satiksme
Cēsnieks J.
14:00, 12. Sep, 2026
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