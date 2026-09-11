“CATA”  16. septembrī nestreikos un izpildīs visus reisus

Akciju sabiedrība CATA nepiedalās pasažieru pārvadātāju izsludinātajā protesta akcijā, kas notiks 16. septembrī, pastāstīja uzņēmuma Pasažieru pārvadājumu dienesta vadītājs Lotārs Dravants. Jāatgādina, ka uzņēmums sniedz pakalpojumu maršrutu tīkla daļā “Cēsis”.
Savukārt SIA “VTU Valmiera”, kas no 1. jūlija nodrošina pasažieru pārvadājumus tīkla daļa “Limbaži, Sigulda”, pievienojas akcijai un 16. septembrī reisus neizpildīs, vēsta uzņēmuma mājaslapā ievietotais paziņojums. “VTU Valmiera” sniedz pakalpojumu arī maršruta tīkla daļā “Valmiera, Valka, Smiltene”.
Protesta akcijā piedalās uzņēmumi, kas līgumus ar valsti par pakalpojuma izpildi slēguši uz desmit gadiem un prasa cenu indeksāciju, jo ievērojami palielinājušās izmaksas.
Autotransporta direkcija (ATD) informējusi, ka varētu netikt izpildīti gandrīz 5000 reģionālo autobusu reisu. Direkcijas pasažieru pārvietošanās dati liecina, ka vienas dienas protesta akcija varētu ietekmēt līdz 100 000 pasažieru.
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