PIESLĒGTIES
Trešdiena, 2. septembris
Vārda dienas: Elīza, Lizete, Zete
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Sākas jaunais mācību gads

Andra Gaņģe
03:00, 1. Sep, 2026

Uz skolu! Salnitu ģimenes jaunākā paaudze gatava skolai — Cēsu 1. pamatskolas septītklasnieks Pauls (pirmais no kreisās) un sestās klases skolnieks Justs (piektais no kreisās), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas devītās klases audzēkņa Aleksandra rokās bērndārznieks Emanuels. Emma mācīsies Cēsu pilsētas Pastariņu sākumskolas otrajā klasē, bet Ādams pirmskolā. FOTO: Sintija Lazdiņa

Šodien, 1. septembrī, Cēsu novadā jauno mācību gadu sāk 16 pašvaldības dibinātas pamatskolas, par divām vairāk nekā 2025./2026. akadēmiskajā gadā, jo izglītības pakāpe mazināta Vec­piebalgas vidusskolai un Jauno Līderu vidusskolai Līgatnē. Visvairāk pamatizglītības iestāžu ir Amatas apvienībā — piecas skolas. Cēsīs darbojas trīs pamatskolas, Pārgaujā — divas, no kurām vienā mācās bērni ar papildu vajadzībām. Priekuļu apvienībā ir divas pamatizglītības iestādes, Vecpiebalgas apvienībā tagad arī ir divas, Līgatnes apvienībā — viena pamatskola. Pamatskola ir arī Vaives pagasta Rāmuļos.

Darbu novadā turpina divas vidusskolas — Cēsu Pilsētas un Jaunpie­balgas vidusskola, kurai piešķirts pieejamības statuss. Nav mainījies sākumskolu skaits — viena darbojas Cēsīs, viena Līgatnes pagastā.

Savus audzēkņus, kā jau vairākus gadu desmitus, Cēsīs sagaida abas valsts ģimnāzijas.

Runājot par novada izglītības iestāžu gatavību darbam, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis saka: “Gandarījums, ka šo mācību gadu novadā sagaidām ar vairākām renovētām skolu ēkām. Atjaunota skola Vecpiebalgā, Priekuļos, Jaunpiebalgā, Nītaurē, pārbūvēta Cēsu Pilsētas vidusskola. Tiek labiekārtota skolu apkārtne.” Pašvaldība arī mērķ­tiecīgi darbojas skolu tīkla sakārtošanā, tieši tas devis iespēju izglītības iestāžu renovācijai piesaistīt vairākus miljonus eiro Eiropas Savienības finansējuma.

Pēcpusdienā durvis audzēkņiem ver profesionālās ievirzes izglītības iestā­des — mākslas un mūzikas skola Jaunpiebalgā un Līgatnē, pilsētas Mākslas skola un Bērnu mūzikas skola Cēsīs.

Mācību gada sākumu atzīmē arī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums. Tehnikumā šodien tiekas 1. kursa studenti, bet otrā līdz ceturtā kursa audzēkņi uz pirmo skolas dienu pulcēsies 2. septembrī.

Cēsīs darbojas arī privāta mācību iestāde — Jaunā skola, kurā var iegūt pamata izglītību.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Sākas jaunais mācību gads

03:00, 1. Sep, 2026

Meža ogas un sēnes kāpapildu rūpals

03:00, 27. Aug, 2026
3

Katru mēnesi iet uz “Randiņu”

03:00, 28. Aug, 2026
1

Stulbs, vēl stulbāks

14:16, 26. Aug, 2026

Skolotāji satiekas un kopā mācās

03:00, 31. Aug, 2026

Baidīties vai vienkārši kļūt uzmanīgākiem

15:32, 27. Aug, 2026
1

Domas un viedokļi

3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Pamatskolas izglītība bez eksāmenu seguma. Kas tālāk?

17:25, 29. Aug, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Katrai rīcībai ir sekas

17:23, 28. Aug, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Baidīties vai vienkārši kļūt uzmanīgākiem

15:32, 27. Aug, 2026
1
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Stulbs, vēl stulbāks

14:16, 26. Aug, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Gads – reizē maz un daudz

09:33, 25. Aug, 2026

Tautas balss

Pietrūkst apdomības

17:28, 30. Aug, 2026
Lauciniece raksta:

“Lai cik traks bija laiks un šūnapraidē jau sestdien aicināja nedoties ārā, ja nav īpašas […]

Krīzēm neesam gatavi

17:27, 29. Aug, 2026
Lasītāja G. raksta:

“Jādomā, ka cilvēki pēc pagājušās nedēļas vētras sapratīs, cik svarīgi ir apdomāt visus riskus un […]

Nevar satikt deputātu kandidātus

02:15, 28. Aug, 2026
1
Vēlētājs P. raksta:

“Gribētu aiziet uz kādu tikšanos ar cilvēkiem, kas kandidē uz nākamo Saeimu, uzdot jautājumus, bet […]

Jāaiziet ar negodu

02:14, 26. Aug, 2026
Lasītājs K. raksta:

“Kad sapratu, ka no Ceļu satiksmes direkcijas datu bāzēm noplūdusi informācija par 1,2 miljoniem cilvēku, […]

Nesagaidīja koncertu

11:20, 25. Aug, 2026
Sandra raksta:

“Kad Rožu laukuma vasaras programmā ieraudzījām, ka uzstāsies bigbends “Cēsis” un Tīnūžu šķībais koris, bija […]

Sludinājumi

Piedāvā darbu

19:00, 21. Aug, 2026

Meklējam aprūpētāju Cēsīs Meklējam uzticamu un rūpīgu aprūpētāju darbam mājās Cēsīs. Darbs pēc grafika, no […]

Piedāvā darbu

18:36, 19. Aug, 2026

AUTO KOPŠANAS PAKALPOJUMI CĒSĪS • Salona tīrīšana un ķīmiskā tīrīšana • Virsbūves pulēšana • Lukturu […]

Citi

12:11, 13. Aug, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, sadzīves tehnikas, mēbeļu utilizācija, pagrabu tīrīšana. Visa veida transports. […]