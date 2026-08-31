Sākas jaunais mācību gads

Šodien, 1. septembrī, Cēsu novadā jauno mācību gadu sāk 16 pašvaldības dibinātas pamatskolas, par divām vairāk nekā 2025./2026. akadēmiskajā gadā, jo izglītības pakāpe mazināta Vecpiebalgas vidusskolai un Jauno Līderu vidusskolai Līgatnē. Visvairāk pamatizglītības iestāžu ir Amatas apvienībā — piecas skolas. Cēsīs darbojas trīs pamatskolas, Pārgaujā — divas, no kurām vienā mācās bērni ar papildu vajadzībām. Priekuļu apvienībā ir divas pamatizglītības iestādes, Vecpiebalgas apvienībā tagad arī ir divas, Līgatnes apvienībā — viena pamatskola. Pamatskola ir arī Vaives pagasta Rāmuļos.
Darbu novadā turpina divas vidusskolas — Cēsu Pilsētas un Jaunpiebalgas vidusskola, kurai piešķirts pieejamības statuss. Nav mainījies sākumskolu skaits — viena darbojas Cēsīs, viena Līgatnes pagastā.
Savus audzēkņus, kā jau vairākus gadu desmitus, Cēsīs sagaida abas valsts ģimnāzijas.
Runājot par novada izglītības iestāžu gatavību darbam, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis saka: “Gandarījums, ka šo mācību gadu novadā sagaidām ar vairākām renovētām skolu ēkām. Atjaunota skola Vecpiebalgā, Priekuļos, Jaunpiebalgā, Nītaurē, pārbūvēta Cēsu Pilsētas vidusskola. Tiek labiekārtota skolu apkārtne.” Pašvaldība arī mērķtiecīgi darbojas skolu tīkla sakārtošanā, tieši tas devis iespēju izglītības iestāžu renovācijai piesaistīt vairākus miljonus eiro Eiropas Savienības finansējuma.
Pēcpusdienā durvis audzēkņiem ver profesionālās ievirzes izglītības iestādes — mākslas un mūzikas skola Jaunpiebalgā un Līgatnē, pilsētas Mākslas skola un Bērnu mūzikas skola Cēsīs.
Mācību gada sākumu atzīmē arī Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums. Tehnikumā šodien tiekas 1. kursa studenti, bet otrā līdz ceturtā kursa audzēkņi uz pirmo skolas dienu pulcēsies 2. septembrī.
Cēsīs darbojas arī privāta mācību iestāde — Jaunā skola, kurā var iegūt pamata izglītību.
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