Ceturtdiena, 21. maijs
Vārda dienas: Ernestīne, Ingmārs, Akvelīna
Savā laukumā sudrabs

Jānis Gabrāns
08:11, 21. Mai, 2026

Šoreiz otrās. Cēsu Sporta skolas U16 komandas basketbolistes Jaunatnes līgā izcīnīja sudraba godalgas un otrās vietas kausu. FOTO: Jānis Gabrāns

Cēsīs aizvadīts Latvijas jaunatnes basketbola līgas finālturnīrs U16 grupas meitenēm, kurā piedalījās astoņas labākās komandas, tostarp pagājušās sezonas čempiones – Cēsu pilsētas Sporta skolas komanda.

Regulāro turnīru Cēsu komanda noslēdza pirmajā vietā, 12 spēlēs svinot 11 uzvaras. Finālturnīru cēsnieces sāka ar ceturtdaļfināla spēli pret “RBS Centrs-3” komandu. Jau no pirmajām minūtēm mājinieces apliecināja favorītu statusu, izcīnot pārliecinošu uzvaru 83:39 un iekļūstot pusfinālā. Rezultatīvākās Cēsu komandā bija Marija Dzihora – 23 punkti, Taisija Danileiko – 21 un Elizaveta Pugacha – 14.

Pusfināla spēle pret “RBS Jugla” jau bija krietni sīvāka, tomēr mājinieces kontrolēja notikumus laukumā, svinot uzvaru 64:50 un nodrošinot vietu galvenajā finālā. Pa 17 punktiem guva M. Dzihora un T. Danileiko, bet E. Pugacha pievienoja 12 punktus. Spēlē par čempionu titulu Cēsu komandas pretinieces bija “RBS Rīga/ Centrs”, kuru regulārajā turnīrā bija izdevies uzvarēt abās spēlēs. Taču spēlei par zelta godalgām ir pavisam cita vērtība. Tribīnēs līdzjutēju atbalsts bija abām komandām, un sporta kompleksā valdīja īsta svētku atmosfēra. To paspilgtināja Cēsu 1. pamatskolas pūtēju orķestris, ar muzikālu priekšnesumu priecējot skatītājus spēles starplaikā.

Rīgas komanda jau no spēles sākuma parādīja, ka nākusi pēc titula. Pirmās ceturtdaļas vidū mājinieces panāca 8:5 savā labā, bet tad līdz ceturtdaļas beigām gandrīz piecas minūtes bumba grozā Cēsu komandai vairs nekrita, bet pretinieces savas iespējas realizēja. Pēc nospēlētām desmit minūtēm mājinieces iedzinējos 8:18. Otrajā ceturtdaļā Cēsu komanda sāka atspēlēties, un tas deva rezultātu, līdz lielajam pārtraukumam izdevās ne tikai izlīdzināt rezultātu, bet pat izvirzīties vadībā 33:31.

Taču otrajā puslaikā turpinājums nesekoja, Rīgas komanda atkal pārņēma iniciatīvu. Mājas grozi cēsniecēm neklausīja, bumba spītīgi nekrita grozā, tikmēr Rīgas komandas līdere Nadīne Graudiņa realizēja vienu precīzu tālmetienu pēc otra. Spēles gaitā precīzi astoņi tālmetieni no 11, un viņas devums komandai – 33 punkti.

Fināla sirēnai skanot, rezultāts 72:55 Rīgas komandas labā, viņas varēja gavilēt, mājiniecēm jāsamierinās ar sudraba godalgām. T. Danileiko guva 24 punktus, M. Dzihora – 16. Abas basketbolistes arī tika iekļautas U16 labāko piecniekā.

Cēsu komandas treneris Reinis Rudzītis pēcspēles intervijā “Druvai”, jautāts, kas šoreiz pietrūka – veiksme, motivācija, spēks -, teica: “Laikam jau pietrūka spēka, iespējams, pārāk daudz emociju tika atdots pusfinālam, un šoreiz nespējām turēt līdzi pretiniecēm. Jā, varbūt arī veiksme nebija mūsu pusē, jo bumbas nekrita grozā, bet, kā vienmēr saku spēlētājām, veiksme ir jānopelna! Tāpēc jau basketbols ir foršs, ka tas tomēr ir neprognozējams un skatāms!”

Komentējot čempiona titula nolikšanu, treneris saka, ka galvenais mērķis bijis iekļūt labāko četriniekā, un tas ir izpildīts: “Negājām ar uzstādījumu, ka tituls ir obligāts, gājām soli pa solim. Uzvarējām ceturtdaļfinālā, uzvarējām pusfinālā, pēdējais solis šoreiz neizdevās, bet nekas jau nav zaudēts, vēl priekšā citas sezonas. Un šīs nedēļas nogalē ar gandrīz šo pašu komandu spēlēsim U17 līgas finālturnīrā. Arī tur galvenais uzstādījums ir būt labāko četriniekā!”

U17 grupā regulārajā turnīrā Cēsu komanda finišēja 2. vietā ar “RBS Centrs” basketbolistēm.

Ceturtdaļfinālā Cēsu komandas pretinieces būs Tukuma sporta skolas basketbolistes. Finālturnīrs norisināsies Lie­p­ā­jas Olimpiskajā centrā.

Tautas balss

Satiksmes noteikumi jāzina

16:29, 19. Mai, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Priecājos, ka Amatas pamatskolas skolēniem bija iespēja iemācīties, kā pareizi braukt ar velosipēdu, saprast satiksmes […]

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Atjaunotās ielas ērtas visiem

12:35, 11. Mai, 2026
Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

“Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

14:12, 10. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

