PIESLĒGTIES
Otrdiena, 19. maijs
Vārda dienas: Lita, Sibilla, Teika
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Paliekam savās vietās

Sandra Deruma
16:26, 19. Mai, 2026

15.maijs – mēneša vidus, šogad, cerams, arī vasaras sākums laikapstākļu ziņā. Īpašs ne tikai vārda dzimšanas dienu svinētājiem. Tas Latvijas vēstures lappusēs ierakstīts arī ar kādu politisku notikumu – valsts apvērsumu, kura rezultātā valstī tika iedibināts autoritārais Kārļa Ulmaņa režīms. Lai gan pagājuši jau 92 gadi kopš nakts (no 15. uz 16. maiju 1934. gadā), kad tas notika, liekas, plašāka sabiedrības daļa par iemesliem un veidu, kā tas notika, zina visai maz. Tiesa, ja ļoti interesē vēsture, šodien materiālu par to netrūkst. Taču padomju laikos dzimušajiem, padomju laika skolās gājušajiem, pie kuriem piederu arī es, K. Ulmaņa vārds līdz pat Atmodai bija svešs, varbūt dažā ģimenē tikai pusčukstus izrunāts, tādēļ tādas īstas izpratnes par šo notikumu trūkst. Jaušams vien tas, ka vienai sabiedrības daļai K. Ulmanis ir gandrīz svētais, citai – neviennozīmīgi vērtējama politiskā figūra, kuras dēļ Latvija, iespējams, pat zaudēja savu neatkarību.

Sakritība vai nē, bet satricinājumu Latvijā jūtam arī šodien. Un arī šodien pilsonim parastajam nav skaidrs, kas īsti notiek valdības galvās un gaiteņos. Dažas dienas atpakaļ palikām bez aizsardzības ministra, tā pienākumus uzņēmās premjerministre, bet nu demisionējusi arī viņa. Šajos tiešām sarežģītajos, daudz piesauktajos ģeopolitiskajos apstākļos esam palikuši bez valdības. Vai šodien, 15. maijā, ir kāds, kas zina, kas notiek un notiks valstī, kas uzņemsies atbildību patiešām nopietnas krīzes (ptfu, ptfu, ptfu) apstākļos. Ja nu vienīgi valsts prezidents.

Kāpēc 1934. gadā Ministru prezidents K. Ulmanis rīkojās tā, kā rīkojās, lasāms vēsturiskajās liecībās, pētījumos. Šodien vairāk izbrīna iemesli, kāpēc kritusi Evikas Siliņas valdība. Tiešām to dažu dronu dēļ? Esam tik viegli un ātri izprovocējami? Esam tik naivi, nesaticīgi, tuvredzīgi vai varbūt tik varaskāri, ka, spēlējot varas spēles, esam gatavi riskēt pat ar savu valsti, tās drošību, neatkarību? Nezinām, ka kāds aiz zināmās robežas to vien gaida, lai plēšamies, strīdamies, apvainojam cits citu, nevis koncentrējamies darbam un pienākumiem? Vai tiešām politiskais aprēķins ir pareizākais gājiens, kad likmes ir tik augstas? Jautājumu patiešām vairāk nekā atbilžu. Bet tiem, kas tā tiecas atrasties varas tronī, atbildes būs jāsniedz, īpaši tad, kad pilsoņi parastie vēlēsies zināt, par ko atdot savu balsi 15. Saeimas vēlēšanās.

Šodien Latvijas valdība nepaliek savā vietā, lai pildītu to, ko solījusi tautai. Vēl jo lielāka atbildība mums katram pašam palikt savējā, neuzķeroties uz populistu un provocētāju saukļiem un izgājieniem.

    Komentāri

    PIEVIENOT KOMENTĀRU

    Lasītākie raksti

    Ar lepnumu par katru darbinieku

    09:07, 17. Mai, 2026

    Cēsīs pēc ilga pārtraukuma varēs apgūt māszinības

    03:00, 16. Mai, 2026

    Jāredz, ko kaimiņš dara

    03:00, 15. Mai, 2026

    Un sākas jauns gadsimts

    03:00, 14. Mai, 2026
    1

    Kur “Jāņu siers” top pēc senču receptes

    03:00, 18. Mai, 2026
    2

    Drošība sākas ar zināšanām, seko rīcība

    03:00, 17. Mai, 2026
    1

    Domas un viedokļi

    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Viss ir slikti? Bet varbūt nav?

    16:27, 19. Mai, 2026
    Sandra Deruma
    Sandra Deruma

    Paliekam savās vietās

    16:26, 19. Mai, 2026
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Dziesmas skaistais spēks

    21:19, 17. Mai, 2026
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Laika zaglis nočiepj arī klātbūtnes sajūtu

    21:19, 15. Mai, 2026
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Ļaunie bubuļi no ēdamlietu cilts

    10:32, 12. Mai, 2026
    1

    Tautas balss

    Satiksmes noteikumi jāzina

    16:29, 19. Mai, 2026
    Vecmāmiņa raksta:

    “Priecājos, ka Amatas pamatskolas skolēniem bija iespēja iemācīties, kā pareizi braukt ar velosipēdu, saprast satiksmes […]

    Cerams, atkritumi nenonāks mežā

    21:23, 15. Mai, 2026
    Cēsniece raksta:

    “Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

    Kā ierīkot patvertni

    21:22, 15. Mai, 2026
    Lasītāja K. raksta:

    “Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

    Atjaunotās ielas ērtas visiem

    12:35, 11. Mai, 2026
    Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

    “Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

    Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

    14:12, 10. Mai, 2026
    Cēsniece raksta:

    “Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

    Sludinājumi

    Citi

    22:10, 12. Mai, 2026

    Meistari veic mūrēšanas un jumta darbus. Būvējam mājas,garāžas,piebūves,saimniecības ēkas u.c. Strādājam ātri,kvalitatīvi un atbildīgi.Zvani vai […]

    Citi

    22:18, 10. Mai, 2026

    Dažādi saimnieciskie Darbi-celtniecības,zāles pļaušanas,koku,zaru zāģēšana un citi darbi. 24826054