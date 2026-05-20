Ja gribas svinēt un piedzīvot nakti

Latvijā sākusies nakts dzīve. Dažādi pasākumi tiek pieteikti kā nakts norises – sākot ar Baznīcu nakti šosestdien, tad būs Grāmatu, Muzeju nakts, Zinātnieku nakts, vēl arī Līgo un Jāņu nakts, kaut kur Disco nakts un orientēšanās nakts… Kurš gan zina, kādas tik vēl nakts notikumi netiek rīkoti. Nakts ir tā īpašā diennakts daļa, kas glabā visvairāk noslēpumu. Tieši naktī notiek mistiskais, par ko vēsta leģendas, teikas. Dienā viss ir skaidrs, bet naktī gan ēnas izskatās citādas, gan skaņas dīvainākas un šķiet, ka jāsaspringst izzināt un arī vajag baidīties. Nakts vilina, un laikam gan tas ir būtiskākais iemesls, kāpēc mārketinga un reklāmas zinātāji saviem rīkotajiem notikumiem klāt piekabina vārdu “nakts”.
Taču patiesībā apmeklētājiem nākas vilties, jo kas tā par nakti, kas ilgst tikai līdz deviņiem vakarā vai, kā vēsta Baznīcu nakts un Muzeju nakts afišas, līdz plkst.23, pusnaktij. Visilgāk svinēt nakti nākamsestdien sola Piebalgas muzeji – līdz vieniem naktī.
Kas tad ir nakts? Īsi sakot, diennakts tumšais periods, kas iestājas pēc saulrieta un beidzas ar saullēktu. Nakts ilgums mainās atkarībā no ģeogrāfiskā platuma grādiem, piemēram, pie ekvatora diena un nakts ir gandrīz vienādā garumā visa gada laikā. Mums Latvijā ir gan gada garākā, gan īsākā nakts. Tiek skaidrots, ka astronomiski diennakts laiks tiek precīzi definēts pēc Saules gaismas krišanas leņķa attiecībā pret ģeometrisko horizontu. Nakts sākums un beigas tiek noteiktas pēc Saules redzamā diska nolaišanās vai pacelšanās noteiktos platuma grādos. Piemēram, astronomiskā nakts ir periods starp astronomisko krēslu (pēc saulrieta) un astronomisko rītausmu (pirms saullēkta ).
Ja pasākums, kura nosaukumā ir nakts, sākas vakarā, pat pēcpusdienā un beidzas vakarā, vai to var saukt par nakti? Jā, un pusnakts ir brīdis, kad oficiāli sākas jaunais kalendārais datums. Tātad plkst. 00.00 vai, ja rēķina no iepriekšējās dienas, plkst.24.
Protams, jebko var saukt jebkā, bet kaut kādai loģikai, ja izmanto saprotamus vārdu, tomēr jābūt. Ja sakām Vecgada nakts, nedomājam taču, ka tā sākas vakarā un nebeidzas vismaz pēc pusnakts.
Domājot, ka būtu interesanti apmeklēt kultūras notikumu kā nakti, bet par to, ko kurš saprot ar nakti, gan jāpārliecinās. Citādi var iznākt, ka viss jau beidzies, pirms sākas nakts.
