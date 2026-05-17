Dziesmas skaistais spēks

Šajās dienās ir izdevies gan apmeklēt, gan rakstīt par dažādiem muzikāliem pasākumiem, kas saistīti ar dziedāšanu – no pavisam mazu ķiparu dziedāšanas līdz profesionāli radītai mūzikai un koru skanējumam, kas slaveni visā pasaulē.
Tā jau teic, ka latvieši ir dziedātāju tauta, un tas jūtams arī mūsu novadā. Tik daudzi mazuļi bērnībā labprāt dzied līdzi savām mīļākajām dziesmām, bet tikai drosmīgākie piedalās skanīgajā pasākumā “Cālis”. Šādas uzstāšanās reizes ir lieli svētki visai ģimenei. Daudzām mammām no aizkustinājuma ir jāraud, redzot savu atvasi drosmīgi dziedam pie mikrofona skatītāju priekšā. Ne visi bērni pēc tam turpina publiski dziedāt, bet tajā brīdī arī mazajam solistam tas ir liels notikums, ko viņš atceras pat pieaugušā vecumā. Sirsnīgās dziesmas, ko bērni izpilda, – pilnas ar mīlestību pret mammu, dzīvo radību, dabu, piepildītas ar ticību brīnumam un vēlmi augt lielam.
Pavisam cits skanējums ir tad, kad bērns ir paaudzies un kopā ar saviem vienaudžiem sācis dziedāt korī. Nesen kopā pulcējās novada skolu kori un izpildīja Raimonda Paula komponēto mūziku un dziesmas. Kāds korī dzied, jo tā vēlējušies vecāki, citam patīk to darīt kopā ar draugiem, vēl kādam interesanta ir iespēja tādējādi aizbraukt uz ārzemēm. Bet, neskatoties uz motivāciju, dziesma turpina skanēt un zāle ir pilna klausītāju, jo skatītājos ir ne tikai vecāki, vecvecāki, māsas un brāļi, bet arī draugi un skolotāji.
Mūzikai patiesi ir pārsteidzoši pozitīva ietekme uz cilvēka pašsajūtu. Tas ir, ja melodija patīk. Nekvalitatīva mūzika var radīt troksni, kas tieši ir traucējošs. Bet katrā ziņā, apmeklējot tik dažādos, bet vienmēr sirsnīgos un kvalitatīvos pasākumus, secināju, ka man prāts ir nomierinājies, domas pārstājušas ikdienas skrējienu un ir vieta pavisam citām domām, samazinājies stresa izraisītais saspringums, neskatoties uz to, ka mērķis nebija doties uz koncertiem, lai mazinātu stresu un atpūstos. Mūzika ietekmē neatkarīgi no tā, ar kādu mērķi mēs to klausāmies.
Jautājums, protams, vai mūsu ikdienā ir vieta kvalitatīvai mūzikai, vai tā vienkārši ir fona troksnis, vai vēl kas cits. Tomēr to, ka cilvēki izprot dziedāšanas lielo nozīmi, apliecina mūsu daudzie kori, cilvēku vēlme dziedāt. Par to prieks, jo ieguvējs tiešām ir gan cilvēks, kurš dzied, gan tas, kurš klausās.
